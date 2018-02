Thêm 2 diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng bị tố quấy rối tình dục

(Dân Việt) Chỉ trong tháng 2 này, đã có 3 diễn viên Hàn Quốc bị cáo buộc quấy rối tình dục.

Sau khi nam diễn viên Jo Min Ki bị các nữ sinh trong trường đại học mà ông giảng dạy đứng lên tố giác hành động quấy rối tình dục thì "hiệu ứng domino" đã xảy ra khi liên tiếp 2 diễn viên: Oh Dal Soo và Cho Jae Hyun bị tố cáo về hành vi xâm hại bạn diễn.

Trước đây, ít hôm, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết: "Tại một sân khấu nhỏ tại Busan vào những năm 90, có một diễn viên điện ảnh đã quấy rối tình dục nữ hậu bối. Hiện tại, ông ấy đang là một diễn viên phụ nổi tiếng với khả năng diễn xuất hài hước". Người này cũng nói thêm rằng mình đã chịu hành động khủng khiếp và phải tiếp tục đau khổ trong hơn 20 năm qua đến mức phải đi điều trị tâm lý.

Nam diễn viên Oh Dal Soo có 7 tác phẩm đạt 10 triệu lượt vé bị vướng vào scandal quấy rối tình dục

Với manh mối như vậy, cư dân mạng nước này đã điều tra ra danh tính của nhân vật vướng phải cáo buộc này chính là nam diễn viên Oh Dal Soo. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, cả phía công ty quản lý lẫn Oh Dal Soo vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức để đáp trả lại dư luận, hôm nay một trang thông tin đã xác nhận việc Oh Dal Soo thông báo việc chia tay với người yêu hiện tại Chae Kook Hee nhưng vẫn im lặng trước tin đồn quấy rối tình dục.

Hiện tại, Oh Dal Soo đang tham gia phim truyền hình My Mister với các diễn viên chính: Lee Sun Kyun, Lee Ji Eun (IU),... Đoàn làm phim đang chờ tin đáp trả của nam diễn viên trước khi phim lên sóng vào ngày 21.3 tới đây.

Vào ngày 23.3, nữ diễn viên Choi Yool đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội hình ảnh trang thông tin của nam diễn viên Cho Jae Hyun cùng dòng trạng thái: "Tôi đã chờ tới ngày mà ông sẽ bị huỷ hoại. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Vẫn còn nhiều tên khốn nạn còn ngoài đó. Tôi đã quên rất nhiều điều nên chẳng thể nói nhiều được nhưng, đã đến ngày những tên biến thái rác rưởi biến mất đi me too with you".

Trước sự việc này, công ty quản lý của Cho Jae Hyun đã phản hồi: "Hiện tại, chúng tôi đang nắm bắt tình huống sau khi biết tin tức liên quan".

Phía diễn viên Cho Jae Hyun vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc