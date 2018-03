"Thương nhớ ở ai" sốt với áo yếm, tranh chấp giọng hát và diễn viên tát nhau?

(Dân Việt) Từ ồn ào dàn diễn viên nữ mặc áo yếm không nội y, diễn viên tố tát nhau tại phim trường...khiến bộ phim "Thương nhớ ở ai" không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng.

"Thương nhớ ở ai" là bộ phim do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng. Đại diện Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam cho biết, rating các phim phát sóng ở khung 14h30 thứ bảy, chủ nhật thường đạt 5 - 6%, còn rating của "Thương nhớ ở ai" lên đến 7%. Trên mạng xã hội, nhất là fanpage của bộ phim, khán giả đánh giá sôi nổi về phim với hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Mỗi trích đoạn của phim trên fanpage cũng thu hút khoảng 100.000 lượt xem.

Thế nhưng bên cạnh những thành công về mặt nội dung của bộ phim, không ít người cho rằng, "Thương nhớ ở ai" vướng những thị phi không đáng có.

Diễn viên nữ không mặc nội y

Đây từng là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng và tốn không ít giấy mực báo chí. Một bộ phận khán giả ủng hộ quyết định này của đoàn làm phim vì tôn trọng lịch sử, nhưng không ít người cho rằng có nhiều cách để vẫn giữ được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa mà lại không quá phản cảm.

Trả lời phỏng vấn báo chí, nữ diễn viên Trương Phương trong vai Tý Hin chia sẻ, phản ứng của dư luận có phần quá khắt khe. Hãy nhìn vào thời bấy giờ để đánh giá tình hình chung. Ngày xưa thì làm gì có nội y mà bắt các cô gái thời bấy giờ mặc nội y như hiện đại.

Sự việc đến thời điểm hiện tại có lẽ đã chìm xuống nhưng phải thừa nhận sức hút của bộ phim "Thương nhớ ở ai" một phần không nhỏ từ scandal dàn diễn viên nữ diện áo yếm không nội y.

Nữ diễn viên tố cáo bạn diễn văng tục, tát mình tại trường quay

“Xin lỗi, em quá giả tạo. Cuộc đời không trả cát xê nên em không cần phải diễn. Đừng lôi chuyện đó ra để đánh bóng bản thân" là những lời từ phía diễn viên Ngọc Anh gửi đến bạn diễn Trà My.

Theo đó, Ngọc Anh cho rằng cảnh cô tát Trà My theo kịch bản, còn Trà My tát cô hoàn toàn nằm ngoài kịch bản và theo cách cá nhân. Ngoài ra, giữa đoàn làm phim Trà My còn chửi cô, khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương.

Nhân và Hạnh trong phim do Ngọc Anh và Trà My đảm nhận.

Trước đó, diễn viên Trà My - người đóng vai Hạnh đã chia sẻ về hậu trường cảnh quay này. Nữ diễn viên cho biết, đây là cảnh quay mà cô không bao giờ quên vì cô và diễn viên Ngọc Anh (vai Nhân) ở ngoài đời vốn có những hiểu lầm và không thoải mái với nhau.

Tranh cãi về chủ nhân tiếng hát của vai Nương trong phim

Màn "đấu tố" của ca nương Kiều Anh và diễn viên Thanh Hương về giọng hát của Nương trong phim lại tiếp tục khiến "Thương nhớ ở ai" thành tâm điểm của sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, vào vai Nương – một cô nàng có khả năng hát ca trù rất hay của làng Đông – Thanh Hương chia sẻ rằng, cô phải hát hoàn toàn bằng giọng thật của mình. Để hát được, nữ diễn viên đã phải tìm tới NSND Bạch Vân để học và tập luyện hằng ngày.

Đầu tháng 2 ca nương Kiều Anh bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình một cách đầy bức xúc về việc Thanh Hương đã "nhận vơ" giọng hát của cô.

Ca nương Kiều Anh và diễn viên Thanh Hương.

"Cơ mà có thêm vấn đề nữa là diễn viên trong phim lại trả lời như thế này: Trong phim có một điều đặc biệt là tôi hát bằng giọng thật của mình mà không nhờ ai lồng tiếng… Tự dưng thấy buồn và cảm giác thiếu tôn trọng thực sự" - ca nương Kiều Anh chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng trở nên ồn ào khi nữ diễn viên Thanh Hương đáp trả: "Chắc em đọc không rõ nên có sự hiểu lầm gì ở đây chăng. Lồng tiếng nghĩa là thoại đấy, có phải thu âm đâu em. Chị thoại thật, hát thật, làm thật và quyết định lấy giọng nào đưa lên phim thì là quyền của ê-kíp, chị không được phép quyết".

Hai người đã lời qua tiếng lại khá nhiều trên trang cá nhân của ca nương Kiều Anh, sự việc chỉ dừng lại khi Kiều Anh chủ động gỡ dòng trạng thái đầy bức xúc nói trên.