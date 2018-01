Thúy An- người đẹp "Biệt động Sài Gòn" giờ ra sao?

Vai diễn cô bán cháo vịt Ngọc Lan trong phim "Biệt động Sài Gòn" lẽ ra không được giao cho diễn viên Thuý An, nhưng vì thích vai nên Thuý An đã quyết tâm đòi được vai diễn này và đã đem thêm thành công cho bộ phim.

Vai diễn cô gái Ngọc Lan chuyên bán cháo vịt nhưng lại là tình báo của lực lượng biệt động trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn” đã để lại thêm một dấu ấn cho diễn viên nổi tiếng Thúy An. Nói là thêm một dấu ấn bởi trước “Biệt động Sài Gòn”, Thúy An đã từng có những vai diễn được khán giả và các nhà chuyên đánh giá cao như “Mùa gió chướng”, “Mùa nước nổi”, “Vùng gió xoáy”....

Đặc biệt, với vai diễn Sáu Xoa trong phim “Cánh đồng hoang”, Thuý An đã ghi tên mình vào trong danh sách những diễn viên xuất sắc của Việt Nam khi cùng với diễn viên Lâm Tới, Thuý An đã hoá thân tuyệt vời vào cuộc sống cặp vợ chồng người nông dân du kích thời chiến tranh chống Mỹ. Bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980 và được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất về chiến tranh của điện ảnh Việt Nam.

Ban đầu vai diễn Ngọc Lan trong phim “Biệt động Sài Gòn” đã được đạo diễn phim là Long Vân lựa chọn cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ được đọc kịch bản, Thuý An đã rất thích vai diễn đó và cô muốn được vào vai.

Theo đạo diễn Long Vân từng kể thì ông đã không chọn Thuý An, nhưng chồng của Thuý An là đạo diễn - NSND Hồng Sến (Vốn là bạn thân của Long Vân) nói nửa đùa nửa thật: “Tao không biết đâu, mày phải dành vai diễn đó cho Thuý An, không thì chết với tao”. Và Thuý An đã vào vai cực kỳ xuất sắc khi là một cô bán cháo vịt tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù giúp sức cho đội biệt động. Bên cạnh đó cô cũng thể hiện tình yêu sâu đậm nhưng đầy trong sáng với chiến sỹ biệt động dũng cảm Sáu Tâm (Do Thương Tín thủ vai).

Sau “Biệt động Sài Gòn” Thuý An còn tham gia một số bộ phim khác như seri phim “Ván bài lật ngửa” (3 tập đầu tiên), phim “Hòn đất”... Tuy nhiên sau khi đạo diễn Hồng Sến mất năm 1995, Thuý An đã bị khủng hoảng về tinh thần nên cô không tham gia thêm bộ phim nào nữa. Thuý An chuyển nghề đi buôn mỹ phẩm rồi làm xoay qua làm nghề kim hoàn để mưu sinh.

Sau này, Thúy An đã chuyển hẳn sang Lào mở tiệm kinh doanh đồ trang sức. Một thời gian sau, Thuý An đã làm quen và nên duyên với một Việt Kiều tại Đức rồi chuyển qua Đức định cư, lựa chọn cuộc sống bình lặng và rời xa điện ảnh. Chính vì thế, ở Việt Nam còn có tin đồn Thúy An làm ăn thất bát bên Lào nên có cuộc sống rất cơ cực, không dám về Việt Nam.

Thúy An và nghệ sĩ Hà Xuyên- vai Ngọc Mai trong phim "Biệt động Sài Gòn"

Thực ra Thuý An vẫn về Việt Nam đều đặn, tuy nhiên mỗi lần về bà chỉ liên lạc, gặp gỡ vài người ban thân cùng đóng phim ngày xưa như Hà Xuyên, Thanh Loan....

Theo Mai Phương, con gái riêng cố đạo diễn Hồng Sến thì Thúy An đang rất hài lòng với cuộc sống tại Đức. Cô con gái chung giữa Thuý An với Hồng Sến cũng đã lập gia đình và Thuý An đã lên chức bà. Thuý An dự tính sẽ trở về quê nhiều hơn để tham gia hoạt động từ thiện, còn đóng phim thì bà không còn nghĩ tới nữa.