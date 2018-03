Tò mò về thiên thần Nhật Bản đóng cảnh nhạy cảm khiến khán giả bỏ về

Mina Fujii là cái tên gây xôn xao nhất làng giải trí châu Á hiện nay khi đảm nhận vai nữ chính trong phim “Human, Space, Time and Human” (tạm dịch: Con Người, Không Gian, Thời Gian Và Con Người) của Kim Ki Duk. Đạo diễn Kim đang vướng scandal bị ba diễn viên nữ tố cáo có các hành vi xâm hại tình dục.

Trong phim, Mina Fujii vào vai người phụ nữ mang tên Eva cùng chồng mới cưới (Joe Odagiri) đi hưởng tuần trăng mật trên một con tàu biển. Vợ chồng cô bị nhóm côn đồ tấn công trong khi con tàu bỗng nhiên chuyển hướng và bị lạc giữa các đám mây. Chồng Eva bị sát hại còn cô bị 5 người đàn ông cưỡng bức. Cảnh phim chứa nhiều yếu tố nhạy cảm khiến người xem phải bỏ về giữa chừng.

Nếu phim gây sốc với những tình tiết nhạy cảm thì tên tuổi nữ diễn viên Nhật Bản lại được nhiều người tìm kiếm giữa scandal bị tố cáo xâm hại tình dục của đạo diễn Kim.

Mina Fujii là diễn viên người Nhật Bản nhưng rất được yêu thích ở xứ sở kim chi.

Diễn viên sinh năm 1988 bước vào showbiz từ năm lên 9 khi tham gia một vở nhạc kịch.

Mina được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong phim truyền hình "Bloody Monday, Kyofu".

Ngôi sao Nhật Bản này trở nên nổi tiếng ở Hàn sau khi tham gia MV "Why did I fall in love with you" – một bản hit của nhóm nhạc DBSK.

Ngoài đóng phim tại Nhật, Mina Fujii còn tham gia show truyền hình thực tế "We got married" của Hàn Quốc vào năm 2013.

Nhờ cơ duyên này, Mina có một lượng lớn người hâm mộ ở xứ sở kim chi và lọt vào mắt xanh vị đạo diễn tài năng Kim Ki Duk.

Với hơn 20 năm trong nghề, Mina Fujii đã có trong tay hàng chục vai diễn lớn nhỏ của cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, diễn xuất của Mina Fujii trong "Human, Space, Time and Human" không được nhiều nhà phê bình đánh giá cao.

Cô bị chê diễn "một màu", gương mặt chỉ toát lên sự hoảng hốt với đôi mắt mở to.

Vai diễn nặng ký như Eva được cho là không phù hợp với Mina cho dù cô được chính đạo diễn Kim Ki Duk lựa chọn.

Nhiều người cho rằng, ngoại hình chính là lợi thế của Mina Fujii khi hoạt động ở Hàn Quốc.

Dù đã bước sang tuổi 30 song trông cô vẫn rất trẻ trung, gương mặt toát lên sự ngây thơ như nữ sinh tuổi đôi mươi.

Nhan sắc của diễn viên người Nhật Bản được nhiều người hâm mộ tán thưởng.

Nhiều fan nhận xét, Mina sở hữu vẻ đẹp lai giữa hai mỹ nữ là Sasaki Nozomi và Yamamoto Mizuki.

Tuy nhiên, với diễn xuất chưa thực sự bứt phá, cô không phải tên tuổi hàng đầu ở xứ sở hoa anh đào.

Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự nghiệp của Mina Fujii khi đạo diễn của bộ phim tai tiếng mà cô đóng chính đang "chìm" trong scandal bị cáo buộc xâm hại tình dục.

Mina khoe vẻ gợi cảm trong một shoot hình thể thao.

Ngoài vai diễn nhạy cảm của đạo diễn Kim, cô còn tham gia nhiều bộ phim ấn tượng khác như: "My New Sassy Girl", "Death Note: Light Up the New World", "Monsterz"...

Cô hoạt động nghệ thuật song song giữa hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo của diễn viên sinh năm 1988.

Nhan sắc trẻ thơ chính là điểm cộng cho Mina thay vì diễn xuất nhạt nhòa.