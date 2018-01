Top 10 phim kiếm hiệp kinh điển gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8X

(Dân Việt) Tuổi thơ của thế hệ 8X, đầu 9X gắn liền với rất nhiều bộ phim kiếm hiệp kinh điển.

Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng: Một trong những bộ phim kiếm hiệp kinh điển nhất của đài TVB

Những bộ phim kiếm hiệp của TVB đình đám một thời từng tạo nên “giấc mộng giang hồ” cho không ít những người thuộc thế hệ 8X. Những bộ phim đó đã gắn liền với tuổi thơ của cả 1 thế hệ với những Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Cô Cô, Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Kiều Phong... Dưới đây là bảng xếp hạng những bộ phim kiếm hiệp TVB được yêu thích nhất được đánh giá dựa trên số điểm trên trang Douban - trang phê bình phim uy tín nhất Trung Quốc.

Số 10: Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao (2001) - Điểm Douban: 8.1/10

Cho đến nay, đã có rất nhiều phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tuy nhiên, phiên bản năm 2001 do TVB sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng: Ngô Khởi Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn, Lưu Tống Nhân... được đánh giá là một trong những phiên bản ấn tượng nhất.

Trong phiên bản này, Trương Vô Kỵ do Ngô Khởi Hoa đảm nhiệm ban đầu nhận nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên, diễn xuất vững chắc đã giúp Ngô Khởi Hoa chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Quận chúa Triệu Mẫn do người đẹp Lê Tư thủ vai cũng được đánh giá là phiên bản Triệu Mẫn sát với nguyên tác nhất.

Số 9: Tiếu Ngạo Giang Hồ (1996) - Điểm Douban: 8.2/10

Trong rất nhiều phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ được dựng lại, phiên bản năm 1996 của TVB với sự tham gia của Lữ Tụng Hiền, Lương Bội Linh, Trần Thiếu Hà, Hà Bửu Sinh... vẫn được đánh giá là kinh điển nhất.

Phiên bản Lệnh Hồ Xung lãng tử, coi bốn biển là bằng hữu, si tình đến tận cùng do Lữ Tụng Hiền thể hiện cho đến nay cũng vẫn được đánh giá là phiên bản xuất sắc nhất mà chưa một ai có thể vượt qua được.

Số 8: Tuyệt Đại Song Kiều (1988) - Điểm Douban: 8.3/10

Tuyệt Đại Song Kiều được TVB chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả tiểu thuyết võ hiệp nối tiếng Cổ Long với sự tham gia của Lương Triều Vỹ, Tô Hữu Bằng, Lê Mỹ Nhàn, Tạ Ninh... Nhân vật Tiểu Ngư Nhi vui vẻ, hoạt bát, tếu táo do Lương Triều Vỹ thể hiện được coi là một trong số những vai diễn “để đời” xuất sắc của anh cho đến thời điểm này.

Số 7: Thục Sơn Kỳ Hiệp: Tiên Nữ Kỳ Duyên (1991) - Điểm Douban: 8.5/10

Đây là phần tiếp theo của bộ phim Thục Sơn Kỳ Hiệp – một trong những chuyến mạo hiểm của TVB khi chuyển thể từ tác phẩm huyền hiệp của tác giả Hoàn Châu Lâu Chủ. Trịnh Y Kiện thể hiện xuất sắc vai Huyết Ma và có sự kết hợp ăn ý với Trần Tùng Linh. Chuyện tình của họ cùng với những âm mưu trong phim được triển khai hợp lý và cuối cùng đi đến một cái kết không thể quên. Bài hát chủ đề trong phim cũng trở thành một trong những bản nhạc phim hay nhất những năm 1990.

Số 6: Cửu Âm Chân Kinh (1993) - Điểm Douban: 8.6/10

Cửu Âm Chân Kinh được TVB sản xuất năm 1993 được coi là tiền truyện của Anh Hùng Xạ Điêu, kể về cuốn bí kíp võ công vô địch thiên hạ thất truyền trên giang hồ và về chuyện tình yêu nhiều gian nan giữa Đông Tà Hoàng Dược Sư (Khương Đại Vệ thủ vai) với thánh nữ tà giáo (Lương Bội Linh).

Số 5: Anh Hùng Xạ Điêu (1994) - Điểm Douban: 8.6/10

Ánh mắt ngây thơ, trong sáng, lương thiện, sự thật thà, ngây ngô của Quách Tĩnh do Trương Trí Lâm thể hiện; sự thông minh, sắc sảo nhưng cũng rất trong sáng, si tình của Hoàng Dung do Chu Nhân thể hiện trong phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu năm 1994 cho đến giờ vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Không chỉ là một bộ phim kiếm hiệp với những chiêu thức võ công tuyệt diệu, bộ phim còn là câu chuyện tình yêu đẹp giữa Quách Tĩnh – Hoàng Dung - một trong số những cặp đôi đẹp nhất trong thế giới kiếm hiệp.

Số 4: Lộc Đỉnh Ký (1998) - Điểm Douban: 8.7/10

Cho đến nay, dù đã có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng Lộc Đỉnh Ký năm 1998 với nhân vật trung tâm là Vi Tiểu Bảo do Trần Tiểu Xuân thể hiện vẫn được coi là xuất sắc nhất. Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút của Kim Dung là một nhân vật giảo hoạt, đôi mắt láo liên và không có gì nổi bật. Trần Tiểu Xuân đã thể hiện được rõ nét nhất các đặc điểm nguyên bản của nhân vật và được coi là phiên bản Vi Tiểu Bảo sát với nguyên tác nhất.

Số 3: Thiên Long Bát Bộ (1997) - Điểm Douban: 8.7/10

Thiên Long Bát Bộ 1997 do TVB sản xuất với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng... cho đến nay vẫn được coi là phiên bản kinh điển nhất của tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Huỳnh Nhật Hoa đã thể hiện xuất sắc nhân vật Kiều Phong vừa anh hùng, vừa đầy trách nhiệm nhưng lại có cuộc đời bi kịch. Hình ảnh thư sinh của Đoàn Dự do Trần Hạo Dân thể hiện, Hư Trúc do Phàn Thiếu Hoàng thể hiện hay nét xinh đẹp, kiều diễm của Vương Ngữ Yên do Lý Nhược Đồng thủ vai cho đến nay cũng vẫn in đậm trong tâm trí của khán giả.

Số 2: Thần Điêu Đại Hiệp (1995) - Điểm Douban: 8.9/10

Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đã tạo nên một phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp thành công và kinh điển nhất màn ảnh cho đến tận bây giờ mà chưa một phiên bản nào khác có thể vượt qua được. Bản thân nhà văn Kim Dung cũng đánh giá đây là phiên bản gần như hoàn hảo nhất với tiểu thuyết của ông, đặc biệt là vai diễn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

Số 1: Anh Hùng Xạ Điêu (1983) - Điểm Douban: 9.1/10

Năm 1983, TVB đã tập hợp ê kíp hùng hậu, tài năng nhất để chuyển thể bộ tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu thành bộ phim cùng tên với dàn diễn viên gồm Huỳnh Nhật Hoa, Ông Mỹ Linh, Miêu Kiều Vỹ, Dương Phán Phán... Bộ phim khi ra mắt đã đạt tỷ suất người xem cao kỷ lục lên tới 99% và giúp dàn diễn viên chính gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng. Đến nay xem lại, dù cảm thấy kỹ xảo thô sơ, hình ảnh đơn giản và các động tác võ thuật có phần buồn cười, tuy nhiên, bộ phim đã từng tạo lên “giấc mộng giang hồ” cho tuổi thơ của cả một thế hệ.