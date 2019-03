Triệu Mẫn “Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký” bị chê tơi tả dù chưa ra mắt

(Dân Việt) Vai diễn của Trần Ngọc Kỳ gây ra nhiều cuộc tranh cãi của cư dân mạng từ nhan sắc đến diễn xuất.

Trailer những tập tiếp theo của "Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký" tập trung vào nhân vật Triệu Mẫn do Trần Ngọc Kỳ đảm nhận.

"Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký" đã chiếu được hơn 20 tập song nhân vật nữ chính Triệu Mẫn vẫn chưa xuất hiện. Điều này càng khiến khán giả tò mò hơn và diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ.

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra trailer những tập tiếp theo cùng hình ảnh mới tuyên truyền cho nhân vật Triệu Mẫn do Trần Ngọc Kỳ đảm nhận trên fanpage của phim. Trái với sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ, nhân vật quận chúa Triệu Mẫn do "gà cưng" Đường Yên thủ vai lại gây thất vọng.

Quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn do Trần Ngọc Kỳ đảm nhận trong loạt ảnh mới tuyên truyền của đoàn phim.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cho rằng, nhân vật của Trần Ngọc Kỳ không thể vượt qua cái bóng lớn của nhiều đàn chị như Giả Tịnh Văn, Lê Tư, An Dĩ Hiên. Không những thế, diễn xuất của cô cũng bị cho là còn nhiều thiếu sót, giọng thoại được lồng tiếng không khớp với khẩu hình diễn viên, khiến nhiều người "khó chịu", "không chịu nổi".

Một fan của Triệu Mẫn lại khuyên ê-kíp thay đổi giọng nói của nhân vật khi chưa chính thức xuất hiện. "Làm ơn hãy sử dụng giọng thật của diễn viên. Đừng phá hủy bộ phim như vậy", một ý kiến trên Weibo cho biết.

Tuy nhiên, nhiều fan của Trần Ngọc Kỳ đã vào phản bác lại và cho rằng, giọng nói của nhân vật nghe rất dễ thương.

Không riêng gì giọng nói, cách trang điểm và phục trang của Triệu Mẫn Trần Ngọc Kỳ cũng không làm vừa lòng khán giả.

Ngoài giọng nói, cách trang điểm, phục trang của nhân vật cũng gây ra nhiều tranh cãi.

"Một, phân cảnh Triệu Mẫn cầm quạt, nở điệu cười nửa miệng rất ấn tượng và quyến rũ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thiếu một chút thần thái, khí chất kiêu ngạo của một quận chúa Mông Cổ. Hai là, khi Triệu Mẫn cải nam trang vẫn chưa đủ độ "soái". Thứ ba, giọng lồng tiếng quá ngọt ngào, nữ tính không giống với một Triệu Mẫn kiêu hãnh, ngạo nghễ. Thứ tư, Triệu Mẫn của Trần Ngọc Kỳ mặc đồ trắng không toát lên được sức quyến rũ, ấn tượng như phiên bản của Trương Mẫn. Hơi quá lời nhưng thực sự nhìn Trần Ngọc Kỳ diện phục trang màu trắng trông như một nàng thỏ trắng hơn là một quận chúa", một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến trên và cho rằng, nhân vật Triệu Mẫn diện đồ trắng, tô son đỏ sẽ vô tình khiến cô bị lu mờ. Thậm chí nếu so với Chu Chỉ Nhược của Chúc Tự Đan còn có phần lép vế chứ chưa nói tới việc so sánh với Triệu Mẫn do diễn viên Hong Kong Trương Mẫn thể hiện.

"Đúng vậy. Tôi thấy Triệu Mẫn diện đồ trắng quá tầm thường, không toát lên được khí chất của nàng quận chúa Mông Cổ", "Việc lồng tiếng khiến giọng Triệu Mẫn khá trẻ con. Hy vọng khi lên phim sẽ được cân nhắc", "Tôi cảm thấy Triệu Mẫn trang điểm không đẹp".

Cách trang điểm cộng với phục trang trắng của Trần Ngọc Kỳ khiến cô bị ví như nàng "tiểu bạch thố".

Trước những lời chê bai trên, nhiều người lại cho rằng nhan sắc Trần Ngọc Kỳ rất ấn tượng, ngoại hình sáng, đặc biệt cô có đôi mắt biết nói, biểu cảm không đến nỗi tệ.

Nhiều fan cũng lên tiếng bênh vực cho nữ diễn viên 9X đồng thời cho rằng, chỉ qua đoạn video giới thiệu sẽ không thể nói lên diễn xuất hay nhan sắc của Trần Ngọc Kỳ. Bên cạnh nhân vật Triệu Mẫn, khán giả cho biết vẫn không thể cảm nhận được diễn xuất của nam chính Trương Vô Kỵ cùng khuôn mặt "búng ra sữa".

Không khắt khe như khán giả Trung, khán giả Việt dành nhiều lời khen cho Triệu Mẫn bản mới.

Với khán giả Việt Nam, nhiều người dành cho Triệu Mẫn Trần Ngọc Kỳ những lời khen có cánh trên fanpage Facebook cua phim.

"Tôi thích vẻ đẹp có nữ tính mà tinh ranh của Triệu Mẫn vừa toát vẻ phong thái chính trực không rụt rè gian xảo, khiến nam nhân kính nể . Vẻ đẹp Chỉ Nhược là yểu điệu thục nữ muốn được che chở, trong đó có sự sắc xảo, kiểu nữ nhân lợi hại ngầm", độc giả Linh Linh bình luận.

Tài khoản Hung Tran cho rằng "Chu Chỉ Nhược đáng sợ hơn Triệu Mẫn. Càng hiền lành, ngây thơ nhưng một khi có ý đồ bất chính thì lộ rõ sự nham hiểm. Triệu Mẫn bề ngoài là một nữ ma đầu nhưng tâm địa không xấu xa. Từ một người được xem là nữ ma đầu cuối cùng có thể từ bỏ tất cả để theo người mình yêu".

"Triệu Mẫn khớp vai ghê, vừa tà vừa chính", độc giả Lâm Phước Bảo bình luận.