Trước Hạ viện Mỹ, diễn viên đóng robot tình dục kể chuyện 2 lần bị cưỡng hiếp

(Dân Việt) Evan Rachel Wood kể về quá khứ đen tối khi 2 lần bị cưỡng hiếp.

Hôm 28.2, ngôi sao nổi tiếng nước Mỹ - Evan Rachel Wood đã có bài phát biểu vô cùng hùng hồn và cảm động về nạn bạo lực và lạm dụng tình dục ở Hollywood trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Evan từng bị cưỡng hiếp 2 lần trong quá khứ

Theo đó, ngôi sao của series phim truyền hình nổi tiếng West World cho biết, những chiến dịch rầm rộ gần đây như Me Too, Time’s Up nhằm chống lại nạn lạm dụng tình dục trong ngành giải trí tại Mỹ đã khiến cô nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ.

Evan chia sẻ, ký ức về 2 lần bị cưỡng hiếp trong quá khứ đã trở thành vết sẹo tinh thần mãi mãi không thể liền và sẽ đi theo cô từng ngày, từng giờ: “Bị cưỡng hiếp không chỉ là nỗi đau kéo dài vài phút mà là một cái chết từ từ”.

Theo lời Evan, cô bị cưỡng hiếp 2 lần, một lần bởi người tình và một lần bởi một ông chủ hộp đêm.

“Tôi đã bị trói và đánh đập. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình có thể chết đi ngay lập tức vì cảm giác như linh hồn đã rời khỏi thể xác”. Evan xúc động kể về lần bị chính người tình cưỡng hiếp.

Một lần khác, Evan lại bị ông chủ một hộp đêm cưỡng hiếp: “Ông ta thì thầm vào tai tôi rằng ‘Cô sẽ ổn thôi’ trong khi tôi thì không ngừng giãy giụa và la hét”.

Người đẹp thậm chí từng có ý định tự tử vị bị cưỡng hiếp

Sau những trải nghiệm kinh hoàng đó, mỹ nhân 31 tuổi từng có khoảng thời gian rơi vào trầm cảm, nghiện ngập và thậm chí còn có ý định tự tử. “Sau đó, tôi đã đứng dậy, vững vàng và vui vẻ sống tiếp. Tuy nhiên, nỗi đau vẫn còn dai dẳng với tôi cho đến tận bây giờ”.

Bài phát biểu và những chia sẻ của Evan là một trong những hoạt động nhằm ủng hộ Luật bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Mỹ đã được Quốc hội Mỹ thông qua và tổng thống Barack Obama ký hồi tháng 10.2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện trên 50 bang của Mỹ. Vấn đề lạm dụng tình dục, đặc biệt tại Hollywood hiện đang là vấn nạn nhức nhối và được đề cập nhiều nhất khoảng thời gian gần đây. Các ngôi sao Hollywood đang tích cực lên tiếng và tham gia vào các chiến dịch chống lạm dụng tình dục.

Evan là nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp của Mỹ

Evan Rachel Wood sinh năm 1987, là nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Cô từng tham gia vào một số phim đáng chú ý như True Blood, Once and Again, The West Wing...và đặc biệt gây chú ý với vai nữ chính trong series phim truyền hình West World, kể về những robot được chế tạo để làm thú vui cho con người.