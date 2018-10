Tuấn Hưng bất ngờ lộ diện trên xế sang tiền tỷ sau cú sốc bị hủy show đột ngột

(Dân Việt) Tuấn Hưng lộ vẻ mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng gửi gắm thông điệp bình an qua ánh mắt.

Cách đây ít phút, ca sỹ Tuấn Hưng bất ngờ cập nhật hình ảnh đầu tiên của mình sau 5 ngày xảy ra vụ liveshow bị dừng đột ngột. Xuất hiện với tâm trạng còn khá buồn, vẻ ngoài mệt mỏi được anh che giấu qua cặp kính. Thế nhưng, dường như vẫn muốn gửi gắm thông điệp bình an để fan được yên tâm.

Ông bố hai con viết: "Hưng tạm ổn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ với Hưng những ngày qua. Cảm ơn khán giả đã cảm thông cho sự cố đã xảy ra".

Tuấn Hưng cho hay, anh đã đọc những comment cùng những lời khuyên của mọi người trên Facebook, trong đó có rất nhiều những phân tích thấu đáo cùng những gợi ý rất thiện chí. Tuấn Hưng rất xúc động và vui khi mình nhận được nhiều tình cảm của mọi người.

Nam ca sỹ cho biết, hiện đang tiến hành song bước một làm việc với luật sư riêng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan cụ thể là Giám đốc Nhà thi đấu Cung thể thao tổ hợp Quần Ngựa - địa điểm anh thuê để tổ chức liveshow. Anh rất muốn mọi việc được giải quyết sớm nhất để fan yên tâm bởi những ngày qua họ có nhiều thắc mắc và lo lắng.

Về dự định giải quyết liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, Tuấn Hưng tuyên bố: "Các khán giả chờ đợi tôi thêm một vài ngày nữa sẽ có những thông tin chính xác và rõ ràng hơn xung quanh việc liveshow bị dừng biểu diễn gây xôn xao thời gian qua.

Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền vé cho những người đã mua trong đêm 5/10. Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng thực hiện một đêm diễn khác đề bù đắp lại tình cảm của mọi người dự tính diễn ra trong tháng 10 này" - Tuấn Hưng cho biết.

"Hưng đang gấp rút hoàn thiện mọi thứ để có quyết định sớm nhất. Mong mọi người cho Hưng thêm chút thời gian ạ", ông bố 2 con nhấn mạnh.

Trước đó, Liveshow mang tên Ngựa hoang của Tuấn Hưng được thông báo diễn ra lúc 20h ở Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, quận Ba Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, theo Tuấn Hưng cho biết 18h cùng ngày, anh nhận được công văn hỏa tốc yêu cầu dừng chương trình từ Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình với "lý do đặc biệt".

Trong ngày 5.10, theo báo cáo của công an quận Ba Đình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình - ông Đỗ Viết Bình, đơn vị tổ chức chương trình của Tuấn Hưng chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của show.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy chữa được trang bị tại địa điểm được cho là không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành. Chính vì thế, công an quận Ba Đình đã chủ động bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an phường và các đội nghiệp vụ để đảm bảo an ninh và an toàn cho sự kiện.

Tuy nhiên, để tránh hoàn toàn rủi ro, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cả Tuấn Hưng và khán giả, truyền thông đều bị sốc, gây ồn ào trên truyền thông những ngày qua.

Ngay trong tối 5.10, nam ca sỹ Tuấn Hưng đã đón sinh nhật 40 tuổi trong nước mắt khi không thể biểu diễn trong liveshow ấp ủ nhiều tâm huyết và hy vọng. Thấy chồng không ngừng rơi lệ, bà xã Tuấn Hưng chỉ biết than trên Facebook rằng: "Chưa thực sự chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc biết tin xong tôi chỉ biết khóc thôi".

Clip Tuấn Hưng đón sinh nhật tuổi 40 trong nước mắt, sau khi bị hủy show đột ngột vào tối 5.10

Một ngày sau đó (6.10), Tuấn Hưng phải nhập viện sau cú sốc tinh thần này. Thời điểm đó, Hương baby đã luôn ở bên cạnh chồng và dành cho anh lời an ủi động viên: "Mong cho qua những tháng ngày vận hạn này đi nào. Mọi thứ mệt mỏi còn đến với gia đìinh này đến bao giờ nữa ... Em thương anh và xót anh nhiều lắm. Bố Son Hào!".

Trong khi đó, người bạn thân của Tuấn Hưng - ca nhạc sỹ Khắc Việt cũng có những chia sẻ ngay sau khi hay tin: "Tâm huyết với nghề, thời gian, tiền bạc, sự mong đợi hồi hộp, tất cả đã tan biến hết, trong vỏn vẹn 1 tờ giấy công văn, em biết anh buồn lắm.

Hôm nay nhìn anh khóc em cảm nhận được anh buồn như thế nào, để làm 1 Live Show ở thời điểm bây giờ, anh phải yêu nghề lắm mới dám bỏ tiền ra để làm. Làm live show có phải đơn giản đâu, người trong cuộc thì sẽ hiểu được nó khó khăn như thế nào, ngoài cuộc ai hiểu được.

Sẽ có những khán giả thông cảm và hiểu được, bạn bè anh em bên anh ai cũng hiểu và thông cảm cho anh. Hy vọng những khán giả hôm nay phải ra về, sẽ hiểu và thông cảm cho anh và chương trình. Thương anh".