Tuấn Hưng cát-xê 100 triệu đồng và chuyện thù lao chót vót của showbiz Việt

(Dân Việt) Từ trước đến nay vấn đề cát-xê của các nghệ sĩ là điều tế nhị mà ít ai bàn tới. Tuy nhiên, cũng có không ít lần sao tự hé lộ về thu nhập hay bị tố hét cát-xê trên mặt báo.

Làng giả trí Việt vốn không mấy bình yên trong năm 2017 lại tiếp tục được "tạo sóng" ngay những ngày đầu năm mới khi thông tin nữ ca sĩ Ngọc Anh 3A đòi giá cát-xê đến 10.000 USD để tham gia liveshow của nhạc sĩ Phú Quang. Mọi chuyện bắt nguồn từ lời chia sẻ đầy bức xúc của tác giả Em ơi Hà Nội phố khi ông tuyên bố, kể từ nay, show nào có Ngọc Anh thì sẽ không có ông.

Bên cạnh đó, ông tiết lộ: "Từ trước đến nay, tôi luôn trả cát-xê cho Ngọc Anh là 5.000 USD/đêm. Nhưng gần đây cô đòi lên 10.000 USD thì tôi không mời nữa. Đòi thế thì các ca sĩ khác trả thế nào? Tôi nói, chú sẽ mời một người không kém gì cháu mà không phải giá như thế. Tôi rất trân trọng nghệ sĩ nhưng không có chuyện nghệ sĩ "nắm cổ" mình được".

Ngọc Anh chính là người làm dậy sóng về câu chuyện cát-xê trong năm 2018.

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã thẳng thắn tiết lộ về cát-xê của anh khi hát ở quán bar, club. Anh chia sẻ cát-xê dao động ở mức 70 đến 100 triệu đồng. Tuấn Hưng bày tỏ, bản thân không ngại công khai cát-xê bởi anh luôn kê khai đầy đủ thu nhập cá nhân để đóng thuế thu nhập của bản thân và công ty giải trí do anh điều hành. Tuấn Hưng cũng thừa nhận: "Cát-xê của tôi không cao lắm so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Nguồn thu nhập chính của tôi chủ yếu là show ở quán bar, phòng trà, còn event tôi không hát nhiều lắm. Do đó, thu nhập của tôi chỉ đủ ăn thôi".

Giữa tâm bão bão xoay quanh cát-xê các nghệ sĩ, Tuấn Hưng vẫn thoải mái chia sẻ về thu nhập.

So với các nghệ sĩ hạng A mức thu nhập của Tuấn Hưng ở mức khá cao khi một bầu show từng tiết lộ giá book show Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên rơi vào khoảng 100-140 triệu đồng cho những show lớn. Với những nghệ sĩ được liệt vào hàng diva, divo như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương mức thu nhập cũng không quá chênh lệch khi vẫn rơi vào khoảng 80-120 triệu đồng/show lớn.

Dù đã có những bảng giá ngầm giữa các bầu show nhưng việc hét giá cát xê vẫn tồn tại và đa phần xuất hiện ở những nghệ sĩ trẻ mới nổi sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tuy nhiên, trường hợp của Mỹ Tâm lại khá hy hữu khi cách đây 4 năm, giọng ca Họa mi tóc nâu bị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tố cáo "bệnh" ngôi sao khi đòi mức cát-xê lên đến 6.000 USD cho hai bài hát, tự làm tròn thành 110 triệu đồng và buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật thuộc khuôn khổ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC.

Những thông tin nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ mới đây đã phần nào minh oan cho Mỹ Tâm trước tin đồn hét giá cách đây 4 năm tại quê nhà.

Ngay khi thông tin cô hét giá được đăng tải trên báo chí, Mỹ Tâm lại không khỏi bất ngờ khi chưa hề ký hợp đồng nào với giá .6000 USD và chưa từng có việc làm tròn giá 110 triệu đồng hay buộc thành phố phải chịu luôn cả 10% tiền thuế VAT báo chí đưa tin. So với mức cát-xê 10.000 USD của Ngọc Anh đưa ra mới đây thì 6.000 USD từ cách đây 4 năm là hai con số khá tương đương. Tuy nhiên, theo lời nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ mới đây Mỹ Tâm chỉ lấy của ông là 1.500 USD cho 3 bài thì hoàn toàn có thể suy đoán việc hét giá cát-xê tại Đà Nẵng của nữ ca sĩ Đừng hỏi em rất có thể do sai lệch thông tin từ phía ban tổ chức.

Dù đã thành danh nhiều năm nay nhưng cho đến giờ Uyên Linh vẫn khó có thể quên vụ lùm xùm đòi giá cát-xê tới 2.000 USD cho một sự kiện sinh viên khi cô vừa bước chân ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol với ngôi vị Quán quân. Đương nhiên với mức giả không tưởng đó, cô ca sĩ "chân ướt chân ráo" đã lập tức nhận phải không ít gạch đá từ dư luận khi quá ảo tưởng về vị thế bản thân.

Uyên Linh không ngần ngại thừa nhận hét cát-xê.

Tuy nhiên, giọng ca Chờ người nơi ấy lại khá dũng cảm khi thừa nhận thông tin này trên báo chí và đưa ra lời lý giải cho hành động hét giá là do chưa có nhiều kinh nghiệm đi show. "Tôi vẫn chưa có quản lý và kinh nghiệm trong việc đưa ra giá cát-xê. Vấn đề ở đây không phải là tiền, giá cả như thế nào, ở đâu... bởi nó phù hợp với sự xuất hiện của tôi", cô chia sẻ.

Cũng xuất phát từ show truyền hình thực tế về âm nhạc đình đám The Voice mùa đâu tiên, dàn thí sinh của cuộc thi nhanh chóng tìm cho mình cơ hội tỏa sáng và đi kèm với đó mà những màn hét giá đến chóng mặt. Từ quán quân Hương Tràm cho đến các thí sinh nổi bật như Bảo Anh rồi Bùi Anh Tuấn đều liên tục vướng vào scandal mắc bệnh ngôi sao.

Dù không lên đến con số hàng trăm triệu một show diễn nhưng ngay khi mới bước vào shobiz Quán quân The Voice 2012 đã ra giá 30 triệu đồng cho mỗi show từ 2-3 bài, Bảo Anh cũng không hề thua kém với mức giá 1.000 USD một show. Khai thác triệt để hình ảnh của mình Bùi Anh Tuấn cũng hét giả đến 35 triệu đồng cho một sự kiện. Thế nhưng, cả 3 nhân vật này đều phủ nhận tin tức trên và khẳng định đó chỉ là tin đồn.

Ở lứa tuổi trẻ hơn các ngôi sao nhí cũng không hề kém cạnh các đàn anh đàn chị khi giọng ca Quê em mùa nước lũ Phương Mỹ Chi bước ra từ cuộc thi The Voice Kid "hét" tới 600 triệu đồng cho bản hợp đồng thu âm 10 ca khúc nhạc chờ trực tuyến hay ra giá 5.000 USD/show hát sự kiện cho thiếu nhi ở TP.HCM. Bất ngờ hơn việc ngã giá lại do chính gia đình cô bé quyết định khi đòi hỏi mức giá 100 triệu đồng để tham gia chương trình có Psy nhí tham gia ngay tại buổi họp báo dù ban tổ chức đã ngỏ lời mời Phương Mỹ Chi với mức cát-xê lên tới 50-60 triệu đồng nhưng không nhận được sự đồng ý.

Phương Mỹ Chi là một trong những sao nhí có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt.

Sau vài năm dấn thân vào showbiz và gây dựng được tên tuổi mức cát-xê hiện tại của giọng ca nhí đã bắt đầu ngang ngửa với các ngôi sao hạng A khi cô tiết lộ trong bài phỏng vấn cuối năm 2017 là 6.000 USD/show. Con số này dường như là không tưởng với một cô bé mới 14 tuổi đã có thể kiếm hàng trăm triệu đồng chỉ trong nháy mắt.