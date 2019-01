Tuấn Hưng chưa hết xui, phải bỏ dở sân khấu Count Down 2019 vì sự cố

(Dân Việt) Giọng ca "Nắm lấy tay anh" bất ngờ phải huỷ phần trình diễn của mình trong sự chờ đón của hàng ngàn khán giả thủ đô vì không thể tiếp tục hát.

Tuấn Hưng xin phép khán giả dừng hát vì đau bụng.

Tuấn Hưng là một trong những gương mặt quen thuộc của loạt chương trình chào đón năm mới thường niên tại thủ đô, đêm nhạc Countdown Party 2019 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội. Trở lại đầy sung sức sau những sự cố trong sự nghiệp ca hát lẫn sức khoẻ, tinh thần trong năm 2018, anh đem đến những màn trình diễn đầy sôi động với sự chuẩn bị công phu cùng 5 ca khúc anh tâm đắc thời gian qua là Vết thù trên lưng ngựa hoang, Tan, Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh và Tình bạn.

Tuy nhiên, phần trình diễn của anh không được như mong muốn khi chỉ mới hết 4 ca khúc, nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe khiến anh phải ngừng hát và lui vào hậu trường. Anh đột ngột yêu cầu dừng nhạc dừng chơi và nhắn nhủ tới khán giả ngay trên sân khấu: "Xin phép quý vị, Hưng đau bụng quá không chịu nổi". Sau đó, nam ca sĩ rời khỏi sân khấu, vừa đi vừa ôm bụng. Trước sự cố bất ngờ của Tuấn Hưng khiến chương trình bi gián đoạn, MC Nguyên Khang đã nhanh chóng xử lý một cách khéo léo với lời giải thích: “Sau phần biểu diễn vừa rồi, anh Tuấn Hưng có chút thay đổi. Có thể anh Hưng gặp gió lạnh nên bị cảm. Rất mong quý vị thông cảm”.

Ngoài sự cố hy hữu của Tuấn Hưng, chương trình Countdown Party 2019 diễn ra tốt đẹp với sự góp mặt của nam ca sĩ Shane Filan - thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại Ireland.

Với màn trình diễn của mình trong giây phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ khơi lại những ký ức thanh xuân cùa 8X, 9X Việt khiến SVĐ Hàng Đẫy như nổ tung với hàng loạt hit đình đám, gắn liền với thời hoàng kim của Westlife như What About Now, Uptown Girl, World Of Our Own, You Raise Me Up, My Love...

Khép lại bằng sân khấu Countdown Party 2019, Shane Filan đã "đốn tim" khán giả bằng Beautiful in White, một bản hit quen thuộc với các fan Việt nói riêng, fan châu Á trong ngày trọng đại. Sự xuất hiện của Shane Filan trong chương trình năm nay là một điểm mới mẻ vì như mọi năm, các khách mời đặc biệt thường là những DJ nổi tiếng thế giới sẽ khuấy động không khí đón năm mới.

Bên cạnh Shane Filan, Countdown Party 2019 còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Nữ ca sĩ Tiên Tiên nhận được sự ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả Hà Nội giữa cái lạnh 8 độ C. Dù không quen với thời thiết buốt giá của thủ đô nhưng sức nóng từ dưới sân khấu đã giúp cô vượt qua để hoàn thành phần trình diễn đầy sôi động.

Khép lại sân khấu Countdown Party 2019 là màn pháo hoa đẹp mắt trên tháp ánh sáng được ban tổ chức chương trình chuẩn bị kỳ công suốt nhiều ngày qua. Sau thành công của Countdown Party 2019, sẽ còn hứa hẹn thêm nhiều lễ hội đáng mong chờ khác trong dịp năm mới được tổ chức tại Việt Nam.