Tuấn Hưng đi cấp cứu sau cú sốc hoãn live show

(Dân Việt) Cú sốc khiến anh phải nhập viện trong chiều 6/10.

Tối ngày 5/10, liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng dự kiến diễn ra vào lúc 20h tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) bất ngờ bị hoãn vào phút chót. Hàng nghìn khán giả ngỡ ngàng trước thông báo đột ngột này. Sát giờ diễn bắt đầu, khoảng 19h, khán giả đến xem show sửng sốt khi thấy trước cổng nơi tổ chức được dán thông báo có nội dung: "Vì lý do đặc biệt, ca nhạc Tuấn Hưng tạm dừng không biểu diễn".

Nam ca sĩ rơi vào khủng hoảng khi chương trình kỷ niệm sinh nhật tuổi 40 không thể thực hiện. Cú sốc khiến anh phải nhập viện trong chiều 6/10 vì đau quặn bụng gần như ngất xỉu. Khi biết tin Tuấn Hưng gặp vấn đề về sức khỏe, nhiều bạn bè thân thiết của anh tới thăm hỏi nhưng nam ca sĩ không nói được nhiều vì mệt mỏi. Mỗi khi bạn bè nắm tay động viên, anh lại ứa nước mắt

Tuấn Hưng trên giường bệnh sau cú sốc lớn trong ngày sinh nhật.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Tuấn Hưng bị stress và căng thẳng đến mức đau quặn ruột. Anh cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để lấy lại sức khoẻ trong vài ngày tới. Chia sẻ với báo chí vợ Tuấn Hưng cho biết: "Anh Hưng đã được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền nước và động viên rất nhiều. Tôi vừa thương vừa lo cho chồng mình. Huỷ show thiệt hại về con số có thể tính toán được chứ tinh thần thì quả thực không biết phải làm sao".

Vợ, gia đình và bạn bè là những người luôn ở bên cạnh nam ca sĩ những ngày qua.

Hiện tại, tình trạng của giọng ca Tìm lại bầu trời đã ổn định hơn tuy nhiên anh vẫn đang phải thở ô xy, truyền nước để các bác sĩ theo dõi.

Thông tin giải trình về việc dừng show diễn của Tuấn Hưng được đăng tải.

Cũng trong ngày 6/10, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đăng tải thông tin về vụ việc trên website chính thức của Quận Ba Đình. Theo đó, Ngày 03/10/2018, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Ba Đình có Văn bản số 138/CV-TTVH-TT&TT báo cáo UBND quận về việc tổ chức chương trình ca nhạc Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT, các đơn vị liên quan và Công an quận kiểm tra, có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy…

Tới 9h00 ngày 05/10/2018, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra; qua công tác kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục những thiếu sót về công tác phòng cháy chữa cháy, xong trước 15h00 cùng ngày. Tuy nhiên đến 17h00’, các nội dung trên vẫn chưa đảm bảo. Sau khi kiểm tra, Công an quận đã có báo cáo, đề xuất với UBND quận Ba Đình tạm dừng việc biểu diễn chương trình trên tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa để đảm bảo an toàn cho người đến tham dự.

Đến 18h00 ngày 05/10/2018, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao nhận được Văn bản 1365/TB-UBND của UBND quận Ba Đình Thông báo về việc dừng biểu diễn chương trình ca nhạc trên và đã nghiêm túc thực hiện.