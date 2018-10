Tuấn Hưng hứa trả vé cho khán giả sau khi bị hủy liveshow

(Dân Việt) Sau hai ngày nằm viện, Tuấn Hưng đã ra viện và chính thức lên tiếng, cảm ơn khán giả đã thông cảm sau sự cố bị huỷ show “Ngựa hoang” đột ngột ngày 5.10. Tuấn Hưng cũng cho hay, sẽ trả lại vé cho khán giả và tổ chức một đêm nhạc khác.

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng vừa chia sẻ: “Hưng tạm ổn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ với Hưng những ngày qua. Cảm ơn khán giả đã cảm thông cho sự cố đã xảy ra. Hưng đang gấp rút hoàn thiện mọi thứ để có quyết định sớm nhất. Mong mọi người cho Hưng thêm chút thời gian ạ”.

Ngay sau chia sẻ của Tuấn Hưng, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã vào động viên và mong muốn anh sẽ tổ chức một đêm nhạc khác.

BTV Trần Quang Minh viết: “Sớm trở lại và bùng nổ đi Tuấn Hưng ơi". Người bạn của Tuấn Hưng - Hoàng Diệp cũng động viên: “Anh ơi hôm nay anh hát vẫn đầy nhiệt huyết và đầy nội lực anh ạ, chúc anh sớm hồi phục tinh thần và con tim rực lửa trở lại nhé”.

Facebooker Nguyễn Minh Đức comment: “Nhìn kỹ bức ảnh bên trái, tôi thấy đôi mắt của bạn vẫn có nét buồn và muốn nói nhiều điều với khán giả, mọi người thân yêu của mình. Ai cũng hiểu. Bạn giữ gìn sức khỏe nhá”.

Nam ca sĩ chia sẻ, mấy ngày nay anh đã đọc thông tin trên báo chí và những comment cùng lời khuyên của mọi người trên facebook, trong đó có rất nhiều phân tích thấu đáo cùng những gợi ý rất thiện chí. Tuấn Hưng rất xúc động và vui khi nhận được nhiều tình cảm của mọi người đến thế.

Tuấn Hưng cho biết, anh đang làm việc với luật sư riêng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, cụ thể là Giám đốc Nhà thi đấu Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa - địa điểm anh thuê để tổ chức liveshow. Anh rất muốn mọi việc được giải quyết sớm nhất để fan yên tâm, bởi những ngày qua họ có nhiều thắc mắc và lo lắng.

"Các khán giả chờ đợi tôi thêm một vài ngày nữa sẽ có những thông tin chính xác và rõ ràng hơn xung quanh việc liveshow bị dừng biểu diễn gây xôn xao thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền vé cho những người đã mua trong đêm 5.10. Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng thực hiện một đêm diễn khác để bù đắp lại tình cảm của mọi người, dự tính diễn ra trong tháng 10 này" - Tuấn Hưng cho biết.

Trước đó, tối 20h30 ngày 5.10, liveshow “Ngựa hoang” của ca sĩ Tuấn Hưng tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa – quận Ba Đình đã bị tạm dừng trước giờ diễn chỉ 1 tiếng đồng hồ bởi lý do đặc biệt, theo thông báo của UBND quận Ba Đình.

Ngay sau đó, quận Ba Đình đã có báo cáo tới UBND thành phố Hà Nội lý do tạm dừng liveshow của ca sĩ Tuấn Hưng.

Theo Công an quận Ba Đình, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa hồi 9h00 ngày 5.10.2018 ghi nhận: Công trình này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Công an quận Ba Đình đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, công an phường và các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho chương trình.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an quận Ba Đình đã đề xuất Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình ca nhạc “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát” được tổ chức từ 19h30 đến 22h30 ngày 5.10.2018 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.