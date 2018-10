Tuấn Hưng nhập viện, đã rõ người chịu trách nhiệm vụ huỷ show "Ngựa hoang"

(Dân Việt) Theo vợ nam ca sĩ, Tuấn Hưng không chịu nổi cú sốc, gia đình phải đưa anh vào bệnh viện Bạch Mai chiều 6.10.

Tối 5.10, trước giờ diễn đúng một tiếng, ca sĩ Tuấn Hưng nhận được thông báo từ UBND quận Ba Đình tạm huỷ show diễn "Ngựa hoang" của mình vì lý do đặc biệt, khiến anh không kịp xoay xở và thông báo cho các ca sĩ khách mời cũng như toàn bộ khán giả đã mua vé.

Tuấn Hưng nhập viện.

Ngay lúc đó, Tuấn Hưng đã có cuộc gặp gỡ "nóng" với báo chí để thông báo lý do hoãn liveshow. Tại buổi gặp gỡ vào lúc 21h ngày 5.10, ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện sự suy sụp. Anh bật khóc cho biết: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy kỷ niệm 20 năm đi hát lại cay đắng như thế này. Tôi không tưởng tượng được. Trong khi trước đó vài giờ vẫn đang bay bổng đây sẽ là đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát, sẽ là đêm sinh nhật tuyệt vời đáng nhớ nhất trong cuộc đời thì sau đó lại là đêm cay đắng, đau đớn nhất trong cuộc đời”.

Trước cú sốc của Tuấn Hưng, vợ nam ca sĩ - Thu Hương cho biết, chồng cô đã khóc rất nhiều, tinh thần xuống trầm trọng. Gần như cả đêm Tuấn Hưng không ngủ. Thu Hương chưa bao giờ thấy chồng mình yếu đuối đến thế. Đến sáng 6.10, khi thấy chồng nói gần như không thành tiếng và bụng đau quặn thành từng cơn, gia đình lo lắng và lập tức đưa Tuấn Hưng vào viện khám.

Vợ nam ca sĩ cho hay, hiện tại Tuấn Hưng đã được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền nước và động viên rất nhiều. "Tôi vừa thương vừa lo cho chồng mình. Huỷ sô thiệt hại về con số có thể tính toán được chứ tinh thần thì quả thực không biết phải làm sao. Tôi mong anh không suy nghĩ nhiều để sớm bình phục", Thu Hương chia sẻ với báo chí.

Cũng tiếp diễn biến của vụ việc, theo thông tin mới nhất từ chị Đậu Thị Ngọc - đại diện công ty Thăng Long show - đơn vị được Tuấn Hưng thuê tổ chức cho biết, lỗi của việc bị dừng chương trình thuộc về Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

"Khi họ ký hợp đồng với đơn vị tổ chức chương trình nghĩa là phải đáp ứng được mọi yêu cầu của cơ quan quản lý. Trường hợp chưa đảm bảo phải tìm phương án tối ưu vì khách hàng. Sáng nay anh Dũng - Giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa gọi điện cho tôi để nhận lỗi thuộc về địa điểm tổ chức. Anh Dũng có hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí, tổn thất và sắp xếp để đảm bảo một đêm diễn khác thay thế cho ca sĩ Tuấn Hưng vào thời gian sớm nhất'' - chị Đậu Thị Ngọc cho biết.

Trước đó, sáng 6.10, trước bức xúc của nhiều khán giả về việc liveshow "Ngựa hoang" của Tuấn Hưng bị huỷ đột ngột, Sở VHTT Hà Nội - nơi cấp giấy phép biểu diễn đã chia sẻ với báo chí. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT cho hay, đêm nhạc Tuấn Hưng xin cấp phép tại Sở Văn hoá về nguyên tắc, Sở sẽ ra quyết định dừng phép cho các đêm nhạc này. Tuy nhiên, nếu vì lý do thật đặc biệt, bất khả kháng UBND quận Ba Đình có thể yêu cầu dừng, nhưng trước khi yêu cầu phải thông báo với Sở.

"Tôi ủng hộ việc dừng chương trình nếu vì lý do rất đặc biệt, nhưng vẫn phải thông báo với Sở. Nhưng chúng tôi hiện giờ cũng chưa biết lý do đặc biệt đó là gì và không được thông báo" - ông Tô Văn Động nói.

Trước đó, 18h30 ngày 5.10, khi khán giả bắt đầu đến Cung để xem liveshow, nhiều nhà báo đến để tác nghiệp thì thấy công an đứng ở cổng và có một hàng rào chắn trên đó dán thông báo do ê kíp Tuấn Hưng viết dòng chữ vì lý do đặc biệt, tạm hoãn đêm liveshow “Ngựa hoang”.

Ngay khi biết thông tin, ca sĩ Tuấn Hưng đã có cuộc họp báo nóng với các nhà báo để chia sẻ lý do vì sao liveshow “Ngựa hoang” của mình bị hoãn vào giờ chót. Trong buổi gặp, Tuấn Hưng không khỏi xúc động và bật khóc khi nhắc tới khán giả, những người yêu quý anh không được nghe anh hát.

Theo ca sĩ Tuấn Hưng, vào thời điểm 18h, anh mới nhận được thông báo đóng dấu đỏ của UBND quận Ba Đình về việc tạm dừng biểu diễn chương trình ca nhạc liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát vì lý do đặc biệt.

Sau khi đưa ra tờ thông báo cho các phóng viên xem, ca sĩ Tuấn Hưng nói trong bức xúc: “Trước mắt tôi phải có trách nhiệm với khán giả của mình. Rất nhiều khán giả đã bay từ nước ngoài, Mỹ, Úc bay về Việt Nam. Khán giả từ Sài Gòn, khắp cả nước đã có mặt tại Hà Nội để chờ đêm diễn của tôi.

Tôi sẽ sớm có quyết định chính thức ví dụ tổ chức ngày khác trong thời gian tới hay trả tiền cho khán giả…"