Tuấn Hưng nói gì về vụ siêu xe 15 tỷ gặp nạn, nát cả đầu xe?

(Dân Việt) Sau 1 ngày im lặng, đêm qua 16.10, Tuấn Hưng lên tiếng về sự vụ mà anh gọi là "tai nạn nhỏ".

Ngày 16.10, thông tin siêu xe 15 tỷ của ca sĩ Tuấn Hưng gặp sự cố nghiêm trọng khi đang đi từ Lào Cai về Hà Nội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tại thời điểm chùm ảnh chiếc xe màu đỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng vì mức độ hư hại khá nghiệm trọng, phần đầu xe nát tươm, biển số cũng được gỡ bỏ. Điều đặc biệt, rất nhiều người tìm cách liên lạc nhưng nam ca sĩ không bắt máy.

Và sau một ngày gặp nạn thì đêm qua, Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Anh chia sẻ trên trang cá nhân:

"Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm hỏi thăm. Hưng đã ổn, chỉ là tai nạn nhỏ, rất may mắn không có làm tổn thương ai và để lại hậu quả quá nghiêm trọng là điều quá là may mắn rồi ạ". Nam ca sỹ nhấn mạnh: "Khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm".

Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp nghệ sỹ đã để lại lời động viên anh. Quế Vân viết: "Thương anh", còn ca sỹ Lương Gia Huy nhắn nhủ: "Người khỏe là ơn trên cao rùi. Tháng này của bạn phong thủy không tốt lắm. Về đi lễ Chùa nhiều hơn sẽ tốt lắm bạn ạ. Chúc bạn mình an lành vui vẻ, mọi việc luôn suôn sẻ tốt đẹp nhé!".

Trước đó, bạn thân của Tuấn Hưng - nhạc sỹ Tú Dưa đã thay mặt anh xác nhận thông tin siêu xe 15 tỷ gặp nạn. "Tôi biết tin xe hơi của Tuấn Hưng gặp tai nạn ở Việt Trì, Phú Thọ khoảng 8-9h sáng. Phần đầu xe bị ảnh hưởng nặng nề nhưng may mắn Tuấn Hưng và trợ lý - người lái xe không bị sao. Ngay sau đó, Tuấn Hưng đã gọi điện cho tôi", Tú Dưa cho biết.

Theo cựu thành viên nhóm nhạc Quả dưa hấu, do trời mưa to đường trơn nên người lái xe bị mất lái và va phải dải phân cách. Khi sự việc xảy ra, Tuấn Hưng đã gọi cho công an và bên bảo hiểm đến làm việc rồi bản thân và trợ lý quay lại Hà Nội.

"Cảnh sát giao thông có tới đo nồng độ cồn bằng máy nhưng không có gì cả", một người bạn thân khác của Tuấn Hưng cũng cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, ca sỹ Vũ Duy Khánh cho biết cũng đã nghe thông tin xe hơi của Tuấn Hưng gặp nạn nhưng rất may mắn người trên xe đều bình an. Anh đưa ra phân tích: "Không phải do đâm mạnh mà xe bị nát tươm như vậy. Siêu xe này có thiết kế phần máy ở phía sau, phần thùng xe ở phía trước".

Theo tìm hiểu của phóng viên, với thiết kế của siêu xe này, khi va chạm hay gặp sự cố, phần đầu xe sẽ bị hư hỏng nặng hơn các loại xe khác nhưng xét về mặt thay thế phụ tùng tổn thất, thì lại giảm bớt gánh nặng cho chủ nhân.

Mặc dù vậy, thiết kế này cũng bị nghi ngờ về tính an toàn bởi không có phần máy "đỡ lực" phía trước cho người ở trong xe.

Tuấn Hưng không chỉ là 1 ca sĩ nổi tiếng mà còn được khán giả biết tới với thú chơi xe sang đáng nể. Trong số những chiếc xe anh yêu thích nhất có chiếc Ferrari màu đỏ có giá lên tới 15 tỷ đồng.

Đây cũng là chiếc xe mà Tuấn Hưng rất yêu thích. Với kiểu dáng nổi bật, mỗi lần xuất hiện trên phố, siêu xe của Tuấn Hưng đều khiến công chúng phải ngưỡng mộ.

Tuy nhiên trước vụ tai nạn này, vào khoảng giữa tháng 4.2018 chiếc siêu xe của Tuấn Hưng cũng từng gặp sự cố khiến bánh xe bên trái bị bể khi từ Thanh Hóa về Hà Nội, và anh đã phải "cầu cứu" người dân giúp đỡ.