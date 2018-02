Tuổi U50, Hoa hậu Thu Hoài vẫn trẻ trung bên tình trẻ 8X điển trai

(Dân Việt) Sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng, Hoa hậu Thu Hoài vẫn tự tin sánh đôi bên bạn trai Việt kiều kém tuổi khiến nhiều gái trẻ "phát hờn".

Vừa qua, Hoa hậu Phu nhân 2012 khiến cộng đồng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh cô hạnh phúc bên người tình 8X trên trang facebook cá nhân. Đi kèm với hình ảnh này, Thu Hoài viết: "Sau một năm lao động vất vả, giờ thành quả là được cùng nhau đón một năm mới thật vui và hạnh phúc. Chúc cho các bạn có một mùa tết bên gia đình ấm áp nhé . We are go to Hawaii".

Cặp đôi cũng tự tin sánh bước tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.Hồ Chí Minh và không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm trước ống kính. (Ảnh: Ngôi sao)

Trước đó, Hoa hậu Phu nhân từng hé lộ chuyện bạn trai không phải đại gia nhưng rất yêu và hiểu cô. (Ảnh: FBNV)

Được biết, bạn trai Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1986, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai và phong độ. Anh hiện làm kinh doanh.

Dù kém Hoa hậu Thu Hoài nhiều tuổi nhưng nhìn cặp đôi vẫn rất đẹp đôi. Bởi, Hoa hậu Phu nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung vượt thời gian.