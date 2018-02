Văn Hậu U23 bẽn lẽn chụp ảnh cùng Á hậu Huyền My, fan thích thú

(Dân Việt) Bị các đồng đội trêu ghẹo, đẩy ra chụp ảnh cùng Á hậu Huyền My, cầu thủ Đoàn Văn Hậu trở nên bẽn lẽn, ngượng ngùng khi đứng cạnh cô, khiến nhiều fan bất ngờ và thích thú.

Mới đây trên trang cá nhân của mình Á hậu Huyền My khoe bức ảnh chụp cùng với một số cầu thủ U23 Việt Nam.

Cô viết: "Với các bạn U23 Việt Nam". Bên dưới là bức hình, một bên là Duy Mạnh cười tươi, bình tĩnh đứng cùng, còn một bên Đoàn Văn Hậu cười bẽn lẽn, đằng sau là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Đức Chinh ôm eo Đoàn Văn Hậu

Trước hình ảnh "phấn khởi quá đà" của các cầu thủ khi đứng cạnh người đẹp khiến nhiều fan thích và không khỏi bật cười.

Facebooker Tố Hằng bình luận: Tự nhiên mấy ông đẩy Hậu ra đứng trước chi vậy. Nhìn thằng bé thẹn thế kia…

Facebooker Khà Thu Hoài thì viết: Nhìn anh Dũng cười tít mắt kìa còn nhìn chị Huyền My nữa chứ.

Và rất nhiều cư dân mạng nhận xét dễ thường, đặc biệt một nhận xét hóm hỉnh: “Sức hút mãnh liệt của Huyền My khiến Đoàn Văn Hậu phải nhờ đồng đội kiềm lại”.

Còn bản thân Á hậu Huyền My được các fan ghen tỵ và ngưỡng mộ khi chụp được chụp ảnh với dàn cầu thủ đẹp trai, cô cũng bật mí, cô cảm thấy mình cũng rất vui, vinh dự nên có chút e thẹn nên tay chả biết làm gì ngoài giữ hai má.

Được biết, bức ảnh này, Á hậu Huyền My chụp cùng các cầu thủ trong hậu trường của buổi giao giao lưu của các cầu thủ do VTV6 tổ chức tối ngày 6.2, với chủ đề: “Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ” với sự tham gia của khách mời Á hậu Huyền My cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh, danh hài Xuân Bắc, cầu thủ Hồng Sơn…