Vẻ gợi cảm của mỹ nhân "người hóa rắn" đang gây sốt toàn thế giới

(Dân Việt) Vai diễn người hóa rắn trong phần 2 của loạt ngoại truyện "Harry Potter" được giao cho nữ diễn viên xinh đẹp người Hàn.

Mới đây trailer cuối của bom tấn Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) được giới thiệu trên toàn thế giới. Đây là phần 2 của loạt phim Fantastic Beasts - ngoại truyện Harry Porter do J.K. Rowling chấp bút. Nhân vật bí ẩn về người hóa rắn gây nhiều chú ý trong trailer lần này.

Phần một của phim là Fantastic Beasts and Where to Find Them ra rạp năm 2016. Phần 2 dự kiến ra mắt vào ngày 16/11 tới, được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé.

Nhân vật rắn Nagini - trợ thủ đắc lực của chúa tể hắc ám Voldemort được hé lộ thân phận vốn là một nữ nhân viên rạp xiếc. Theo chia sẻ của nữ diễn viên Claudia Kim thủ vai Nagini, đây không hẳn là một nhân vật phản diện như nhiều người nghĩ ở phần 1.

Việc rắn Nagini đội lốt một cô gái xinh đẹp khiến các fan của J.K.Rowling có nhiều tranh cãi. Việc Claudia Kim thủ vai nhân vật bí ẩn này được giấu kín trong suốt 1 năm qua.

Nhiều người cho rằng nhà văn này đang đi quá xa trong trí tưởng tượng. Nhưng chính Claudia Kim cho rằng đó là một điều thú vị về một khía cạnh khác của Nagini.

Nữ diễn viên người Hàn Claudia Kim là gương mặt quen thuộc trong một số phim Hollywood như Avengers, Dark Tower... Ngoài ra cô còn tham gia các phim Hàn như Queen of the Game, The Fugitive: Plan B, Romance Town, 7th Grade Civil Servant...

Claudia Kim tên tiếng Hàn là Kim Soo Hyun, gây ấn tượng nhờ gương mặt góc cạnh, khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Vai diễn trong Avengers của Claudia Kim tuy chỉ là một nhân vật phụ nhưng để lại ấn tượng với các fan châu Á.

Cô từng có thời gian sống tại Mỹ, xuất thân từ nghề người mẫu rồi chuyển qua đóng phim.

Claudia Kim sở hữu gương mặt xinh đẹp đậm chất điện ảnh.