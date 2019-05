Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Hà thành sành sỏi chuyện "yêu" trong phim 28 tỷ

Mới tung trailer song bộ phim "Người vợ ba" (mới đổi tên thành Vợ ba) của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) đã thu hút sự chú ý của khán giả. Ca sĩ Maya vào vai Xuân - người vợ thứ hai của Hùng (Lê Vũ Long) gây ấn tượng với thần thái yêu kiều, quyến rũ. Xuân là người đàn bà sành sỏi chuyện phòng the và được giao trọng trách chia sẻ kinh nghiệm chuyện giường chiếu với Mây - người vợ thứ ba của chồng (Nguyễn Phương Trà My). Bà mẹ một con có khá nhiều cảnh quay gần gũi với bạn diễn mới 15 tuổi. Mây học hỏi từ Xuân chuyện "vợ chồng" và dần nhận ra những cảm giác khác lạ với người vợ thứ hai của chồng. Thời điểm gia nhập đoàn phim, Trà My mới 13 tuổi. Cô bé đã vượt qua hơn 900 ứng viên trên cả nước để giành được vai diễn này.

Trong bài phỏng vấn trên Dân Trí vào cuối năm 2018, Maya đã có dịp chia sẻ về cảnh nóng với bạn diễn nữ nhỏ tuổi. Nữ ca sĩ cho biết, đây là cảnh Mây chủ động khóa môi Xuân sau khi thổ lộ tình cảm. Nói cảm giác hôn một người con gái, Maya cho biết, cảnh quay này phải thực hiện trong suốt 1 ngày. Do trước đó, cả hai nhân vật đã có sự tương tác, chăm sóc lẫn nhau nên khi đóng cảnh khóa môi hoàn toàn bình thường, không ngại ngùng.

Maya còn chia sẻ thêm, ngoài cảnh khóa môi với cô vợ ba của chồng, nhân vật Xuân còn có cảnh nóng với cậu con trai của bà cả. Các cảnh nóng trong phim được báo chí nước ngoài khen ngợi tinh tế và nghệ thuật.

Maya là một trong những nữ chính nhận được sự quan tâm của khán giả dù phim chỉ vừa tung trailer giới thiệu nội dung. Xuất phát điểm từ một người mẫu đi hát, năm 2009 Maya được nhạc sĩ đại gia Hà Dũng giúp đỡ Nam tiến và gặt hái được nhiều thành công từ ca hát đến điện ảnh. Trong thời điểm các chân dài đua nhau làm ca sĩ, sự giúp đỡ của Hà Dũng đã tạo điều kiện khá nhiều cho Maya. Cặp đôi cũng xuất hiện thường xuyên bên nhau trong các sự kiện. Sau này, khi đã chia tay vị nhạc sĩ doanh nhân, Maya vẫn nhắc về Hà Dũng với sự biết ơn và tình cảm thân thiết. Nhạc sĩ Hà Dũng được biết đến là ông chủ hãng hàng không tư nhân đầu tiên ở Việt Nam Indochina Airlines.

Bà mẹ đơn thân chia sẻ, cô từng đóng cảnh nóng phim truyền hình nhưng được che đậy, tiết chế khá nhiều. Với "Vợ ba", đây là tác phẩm điện ảnh cô có nhiều cảnh nóng chi tiết và tinh tế nhất.

Lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng của người đẹp sinh năm 1988 nhận được nhiều lời khen của khán giả. Xuất phát điểm là ca sĩ, người mẫu song Maya rất thành công khi lấn sân diễn xuất. Trước "Vợ ba", cô từng gây được ấn tượng mạnh với nhiều bộ phim như "Xóm trọ 3D", "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn anh yêu em".

Maya là một trong những ca sĩ gây dựng được sự nghiệp điện ảnh thành công.

Bên cạnh đó, bà mẹ 8X được khen sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, phù hợp với nhiều dòng phim.

Sau lần phẫu thuật vào tháng 8.2017, nhan sắc Maya ngày càng hoàn hảo hơn. Các đường nét gương mặt của nữ ca sĩ hiện tại trông rất tự nhiên.

Trải qua một lần sinh nở, Maya vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Bà mẹ một con được nhận xét trông ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, mặn mà và sắc sảo hơn trước.

Maya hào hứng đọ nhan sắc với Chi Pu. Cô hết lời khen ngợi cựu hot girl Hà thành "Nếu là con trai nhất định sẽ yêu Chi Pu".

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công, Maya còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Ngoài thời gian đi diễn, diễn viên 31 tuổi còn tập trung kinh doanh bán bar ở Tp. HCM. Đây là địa điểm yêu thích của nhiều nghệ sĩ.

Có cuộc sống đủ đầy, sung túc Maya và người thân, bạn bè cũng dành thời gian làm từ thiện.

Là người kín tiếng, Maya hiếm khi chia sẻ về tài sản trên mặt báo. Đây là hình ảnh hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện bên xế hộp riêng khi tham gia một sự kiện.

Phòng khách trong căn hộ của Maya ở Tp.HCM.

Bà mẹ một con rất khéo tay trong việc trang trí, sắp xếp nhà cửa.

Là người yêu thiên nhiên, Maya trang trí phòng khách bằng nhiều loại cây xanh, hoa cỏ.