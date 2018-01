Vẻ nóng bỏng của nữ thần tượng ngực khủng "cưới chạy bầu"

(Dân Việt) Rất nhiều nghi vấn cho rằng đây là một đám cưới... chạy bầu vì cặp đôi chỉ mới hẹn hò được 4 tháng.

Cộng đồng fan K-pop đang xôn xao về tin kết hôn của nữ thần tượng Yoolhee và nam ca sĩ Minhwan (FT.Island). Rất nhiều nghi vấn cho rằng đây là một đám cưới... chạy bầu vì cặp đôi chỉ mới hẹn hò được 4 tháng. Trước đó vào tháng 11, Yoolhee đã quyết định rời khỏi nhóm nhạc Laboum và tạm dừng công việc ca hát.

Chân dung nữ thần tượng đang gây chú ý với nghi vấn "cưới chạy bầu".

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 vốn là thành viên nổi bật nhất khi còn hoạt động nhóm. Tuy mới 21 tuổi, nhưng Yoolhee lại được chú ý nhờ vẻ đẹp rực rỡ cùng vóc dáng gợi cảm hẳn so với tuổi. Yoolhee nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng body của các nữ thần tượng K-pop nhờ vòng một khủng. Chính vì sự quan tâm của công chúng nên không có lý do gì để Yoolhee rời khỏi nhóm và dừng sự nghiệp của mình khi còn quá trẻ. Nhiều người phỏng đoán, nguyên nhân chỉ có thể là do áp lực về chuyện công khai tình cảm.

Tuy sở hữu một gương mặt ngây thơ nhưng thân hình của Yoolhee lại vô cùng nóng bỏng.

Đứng trước mọi nghi vấn, phía Yoolhee vẫn im lặng. Chồng tương lai của cô giải thích về đám cưới chóng vánh này là do cả 2 đã cũng trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Thế nhưng, từ lúc công khai quan hệ cho đến lúc thông báo về việc kết hôn, cặp đôi vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Mặc dù tin đồn mang thai vẫn chưa được xác nhận nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng Yoolhee sẽ rất vất vả nếu làm mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ.

Một số hình ảnh của Yoolhee: