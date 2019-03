Vì sao mua vé chục triệu/cặp mà khán giả xem Boney M ft Joy vẫn phải đứng?

(Dân Việt) Đêm nhạc chật kín người với đủ mọi lứa tuổi, đến từ nhiều quốc gia, đa số thuộc thế hệ 7x, 8x.

Đêm nhạc "Boney M & Joy - Concert in Vietnam 2019" được tổ chức tại Hà Nội tối 8/3. Sự kiện thuộc chuỗi chương trình Legend Concert từng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kenny G, Modern Talking, Chris Norman...

Đến hẹn lại lên, từ 8h20, trước cửa "vũ trường" Trung tâm hội nghị Quốc gia chật kín người với đủ mọi lứa tuổi, đến từ nhiều quốc gia, đa số thuộc thế hệ 7x, 8x. Nhiều người trong số họ ăn diện quần áo lấp lánh - mốt thời trang của những thập kỷ 70, 80 khi dòng nhạc Disco ngự trị.

Joy là ban nhạc mở màn cho đêm nhạc. Không còn ngần ngại như những chương trình đầu tiên, khi vừa nghe tiếng nhạc dạo quen thuộc từ những bài hát của Joy, nhiều người hâm mộ đã đứng ngay dậy để nhún nhảy chào đón các nghệ sĩ Áo bước ra sân khấu.

Các "tay chơi" năm nay bước sang tuổi 59, 60 nhưng vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Với họ, đêm nhạc tối 8/9 là chuyến bay trở về quá khứ với những giai điệu sôi động của năm tháng cũ.

Nhóm gửi ngay tới khán giả ca khúc sôi động "Back To The 80s". Andreas Schweitzer liên tục gọi lớn "Hà Nội" khi biểu diễn. Ông hỏi lớn: "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đứng lên và rung người theo tiếng nhạc nào" và được đáp lại bởi hơn 4.000 lời đồng thanh: "Yes!".

Một loạt ca khúc quen thuộc sau đó được biểu diễn như "Hello", "Black Is Black", "Night of Nights", "I'm In Love", "Touch Me My Dear"... Đến "Valerie" và "Touch By Touch", toàn bộ kháng giả hai tầng của Trung tâm hội nghị Quốc gia đều đồng loạt đứng dậy để nhảy múa.

Đặc biệt, nghệ sĩ còn chuẩn bị hoa hồng để tặng khán giả nữ nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Đích thân Anndreas Schweitzer mang những món quà nhỏ đi khắp khán phòng để gửi tặng phái đẹp. Ông không quên dành một nụ hôn nhẹ lên má, tay của fan nữ.

Nhóm còn gây phấn khích khi biểu diễn ca khúc "Vietnamese Girl", một phiên bản từ ca khúc gốc "Japanese Girl", với các vũ công châu Âu mặc áo dài, đội nón lá múa phụ hoạ phía sau.

Đến phiên Boney M, sân khấu càng bùng nổ vì sự phấn khích của khán giả. Dù chỉ mới thấy tên nhóm xuất hiện trên bảng điện tử, các fan đã liên tục hô hào để gọi Liz Mitchell bước ra sân khấu.

Giọng ca chính của Boney M xuất hiện với nụ cười sung sướng. Bà nói đây là lần thứ hai có cơ hội đứng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong số gần 4.000 khán giả tới đêm nhạc 8/9, có nhiều gương mặt đã trở nên quen thuộc với nữ ca sĩ. Liz Mitchell hỏi fan như trò chuyện với người nhà: "Mọi người giờ thích nghe tôi hát bài gì nào? Tôi nghe thấy bên này bảo 'Sunny', rồi, còn bên này... 'Daddy Cool', cả 'Rasputin' nữa". Được rồi. vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu trước với 'Sunny'".

Cả khán phòng một lần nữa lại biến thành vũ trường Disco. Liz Mitchell biểu diễn bên hai nữ ca sĩ hát đệm cùng một vũ công da màu. Hình ảnh này gợi nhớ Boney M với các thành viên Marcia Barett, Maizie Williams và Bobby Farrell từ thời hoàng kim.

Trước những giai điệu vui tươi, khán giả không dừng lại ở việc khiêu vũ tại chỗ ngồi. Họ đổ dồn dần về sát sân khấu. Nhiều người trong số đó được Liz Mitchell mời lên để nhảy múa và hát cùng mình.

Một nhóm thanh niên châu Âu, hai phụ nữ trung niên Việt, một người đàn ông gần 50… nhảy tưng bừng trên sân khấu, vứt bỏ hết những ngần ngại, những khác biệt màu da, văn hóa, tuổi tác.

Phía dưới, những người ông, người bà, vốn dành buổi tối cuối tuần chơi với con chau, nay đứng ở khán phòng lớn nhảy múa, vứt hết mọi gánh nặng thời gian, phiền muộn.

Ông An, nhà ở Cầu Giấy vừa đứng lên giơ tay nhảy múa theo nhạc, vừa phân trần: “Tôi hơn 70 tuổi, mà có sao đâu. Trẻ trung về tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Boney M chính là tuổi trẻ của tôi”.

Trước sự sung của những khán giả lớn tuổi, khán giả trẻ cũng như được tiếp thêm cảm hứng. Mỗi người nhảy một vũ điệu riêng mình, có người vừa nhảy vừa livetream cho người thân, bạn bè trên facebook.

Tất cả như một làn song không gì ngăn lại được. Nó khiến cho Liz Mitchell - nữ ca sĩ lừng danh vốn có quá nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu cũng phải nghẹn ngào cảm động.

Đan xen với những ca khúc sôi động "Ma Baker", "Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday", "Painter Man", "Bahama Mama", "By The Rivers of Babylon", "Brown Girl In The Ring", "No Women No Cry"...

Liz Mitchell tạo ra những khoảng không gian nhẹ nhàng, trầm lắng hơn cho đêm nhạc bằng một số bài hát như "Let It Be" của Paul McCartney hay "Somewhere In The World".

Nữ ca sĩ nói vui, bà không chỉ muốn đem tới niềm vui cho khán giả mà còn mong "các anh bảo vệ được thư giãn".

Đêm nhạc diễn ra ngắn gọn và xúc tích trong hơn hai tiếng. Được biết, giá vé đi xem chương trình lên tới cả chục triệu/cặp nhưng với đa số khán giả, "Boney M & Joy - Concert In Vietnam 2019" giúp họ được chiêm ngưỡng những gương mặt yêu thích, một thời chỉ được ngắm qua băng VHS hay nghe giọng hát qua băng cassette. Đây cũng là dịp để họ sống lại một thời tuổi trẻ sôi nổi khi một lần nữa được bước vào "vũ trường", nhảy múa bên bạn bè, người thân.