Vì sao phim của Lady Gaga được khán giả vỗ tay dài tới 8 phút?

(Dân Việt) "Mẹ quỷ" Lady Gaga đã có màn "lột xác" bất ngờ đến mức bạn diễn cũng không thể tin được.

Trailer phim Vì Sao Vụt Sáng

Vì Sao Vụt Sáng (tựa gốc A Star Is Born) được khán giả tại LHP Venice tán dương bằng màn vỗ tay suốt 8 phút khi phim khép lại. Vì đâu bộ phim âm nhạc chính kịch của Bradley Cooper - ông xã siêu mẫu Irina Shayk, kết hợp cùng ngôi sao ca nhạc Lady Gaga lại được đánh giá là một trong những tác phẩm kỳ vọng đạt giải Oscar năm nay?

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào

Hai ngôi sao âm nhạc trở thành vợ chồng cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc

Phim đưa người xem đắm chìm trong câu chuyện tình của Jackson Maine (Bradley Cooper đóng) - một ngôi sao nhạc đồng quê dần hết thời, và Ally (Lady Gaga) – cô gái trẻ có giọng ca trời phú. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa Jackson gặp Ally, và nhờ cùng nhau sẻ chia đam mê âm nhạc, cả hai rơi vào lưới tình của nhau lúc nào không hay.

Chính Jackson đã phát hiện ra tài năng của Ally và giúp cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong lúc tình cảm của cả hai đang nồng nàn, thì cũng là lúc tình yêu của họ vướng phải những thử thách khắc nghiệt khiến sự nghiệp của họ rẽ sang hai hướng khác nhau.

Nếu Ally dần thăng tiến trong sự nghiệp âm nhạc, thì Jackson gặp khủng hoảng tâm lý và phải chật vật với những vấn đề của riêng mình.

Cú lột xác hoàn hảo của "nữ hoàng lập dị" Lady Gaga

Lady Gaga vươn tới hình ảnh một ngôi sao điện ảnh chuyên nghiệp

Rũ bỏ hình ảnh nổi loạn thường thấy, Lady Gaga hóa thân thành cô bồi bàn có giọng hát nội lực tên Ally. Lady Gaga mộc mạc đến lạ thường, nhưng nhiệt huyết đến tận cùng trong cả sự nghiệp và tình yêu với chàng ca sĩ Jackson Maine (Bradley Cooper đóng).

Về diễn xuất của Lady Gaga, nhiều nhà phê bình nhận định rằng cô đã xuất sắc thể hiện được nét dung dị của cô gái bồi bàn Ally, từ lúc còn là một giọng hát vô danh, cho đến khi trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng toàn thế giới.

Bên cạnh đó, quá trình đóng phim là một trải nghiệm tuyệt vời với Lady Gaga. Cô trở lại màu tóc nâu tự nhiên và xuất hiện trên trường quay với gương mặt “mộc” nhất có thể, để hóa thân vào môt cô gái làm nghề bồi bàn.

Trong phim, nhân vật Ally của Gaga còn ngượng ngùng khi được Jackson khen rằng cô rất xinh đẹp ngay trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, dù rằng nhiều người không thích gương mặt của cô.

“Tôi không hát những ca khúc của riêng mình. Đơn giản là tôi cảm thấy không thoải mái ... Hầu hết mọi người đều nói với tôi rằng, họ thích cách tôi cất giọng nhưng không thích vẻ ngoài của tôi” - Ally nói sau khi Jackson tiếp cận để hỏi về tài năng của cô. Anh đáp lại: "Tôi nghĩ em rất đẹp".

Bradley Cooper cho thấy anh có tài năng làm đạo diễn, ca sĩ còn Lady Gaga thực sự bước lên màn ảnh

Nói về bạn diễn, Lady Gaga gửi lời cảm ơn chân thành: "Bạn diễn Bradley Cooper đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình quay phim. Việc để mặt mộc và trở lại với màu tóc nâu tự nhiên cũng là ý tưởng của anh ấy, điều này thực sự đã giúp tôi hóa thành thành nhân vật Ally".

Đây đã là lần thứ ba bộ phim kinh điển A Star Is Born được remake (làm lại), do vậy Lady Gaga khó tránh khỏi bị so sánh với những cái bóng cực lớn của hai nữ diễn viên huyền thoại Judy Garland hay Barbra Streisand trong 2 phiên bản phim trước đó.

Bởi vậy, mặc dù rất hứng thú với ý tưởng mà Bradley Cooper đặt ra cho Vì Sao Vụt Sáng, nhưng Gaga vẫn tỏ ra khá lo lắng cho vai diễn Ally trong phim điện ảnh này. Tuy nhiên, việc được sát cánh bên cạnh nam tài tử gạo cội như Bradley Cooper đã khiến siêu sao âm nhạc này an tâm hơn rất nhiều.

“Tôi đã phải gạt mọi nỗi lo lắng sang một bên. Tuy vậy, tôi thực sự hào hứng với vai diễn này. Theo quan điểm của tôi, khi một ai đó có tài năng, có tố chất và đã tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết thì họ hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội để thử sức mình ở một lĩnh vực mới.

Và cơ hội đó cuối cùng cũng đã tới với tôi. Cooper luôn mong muốn được trở thành một đạo diễn điện ảnh, và tôi thấy mình thật sự may mắn khi được xuất hiện trong phim truyện đầu tay ở cương vị đạo diễn của anh ấy,” Gaga chia sẻ.

Nhạc phim tuyệt vời

Hai giọng ca tạo nên bản soundtrack tuyệt vời

Là một bộ phim ca nhạc nên phần nhạc phim trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc của người xem. Bradley Cooper ngoài vai trò đạo diễn, diễn viên, anh đã học hát để thể hiện những ca khúc trong phim. Hiện tại album nhạc phim của Vì Sao Vụt Sáng đang đạt thứ hạng cao trong Top 10 của Billboard.

Ngoài việc tham gia diễn xuất, Lady Gaga còn đóng góp vào việc sáng tác một số ca khúc trong phim, trong đó có ca khúc chủ đề Shallow. Với giai điệu ballad ngọt ngào và nhẹ nhàng, "Shallow" nói về hành trình tìm lại bản thân giữa thế giới bận rộn và đầy khó khăn của những người trẻ.

Đây cũng chính là câu chuyện của cặp đôi Ally và Jackson trong Vì Sao Vụt Sáng. Sở hữu giọng hát khỏe khoắn cùng quãng giọng và kỹ thuật chắc chắn, Lady Gaga đã khiến người nghe phải nổi da gà khi cô bắt đầu cất giọng. Dù vậy, giọng ca "khủng" của cô vẫn chan chứa tình cảm, hòa quyện với chất giọng trầm ấm và đầy cảm xúc của bạn diễn Bradley Cooper.

Màn hoà giọng của Lady Gaga và Bradley Cooper trong ca khúc Shallow hay phần thể hiện giàu cảm xúc của Lady Gaga trong ca khúc cuối I'll never love again được dự đoán sẽ là một trong những ứng cử viên nặng kí của hạng mục "Nhạc phim hay nhất" tại lễ trao giải Oscar và Grammy năm nay.