Việt Trinh lên tiếng bảo vệ Lê Âu Ngân Anh trước "bão táp" dư luận

(Dân Việt) Việt Trinh chia sẻ có lẽ Lê Âu Ngân Anh và BTC Hoa hậu Đại dương đã nhận ra cái sai của mình.

Cách đây vài ngày, Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có văn bản gửi Công ty Võ Việt Chung International, đề nghị hủy kết quả cuộc thi "Hoa hậu Đại dương" đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm trên của Cục NTBD, nhưng có người lại đặt câu hỏi về việc có nên tước vương miện hay không, thay vào đó nên ngăn chặn những sai sót ngay từ ban đầu.

Lê Âu Ngân Anh đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị tước vương miện.

Trên facebook cá nhân của mình, diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời Việt Trinh đã lên tiếng xin dư luận bỏ quan cho Ngân Anh, theo đó, người đẹp cho rằng BTC Hoa hậu Đại dương và Lê Âu Ngân Anh đều đã nhận ra cái sai của mình. "Mọi việc đến hồi kết... Việt Trinh xin dư luận hãy bỏ qua cho cô ấy"- Nữ diễn viên chia sẻ kèm theo một bài viết liên quan tới việc Ngân Anh bị thu hồi.

"Xin hãy cho cô ấy có lại tinh thần để tiếp tục bước tiếp vào tương lai. Cô ấy còn quá trẻ và tương lai phía trước còn quá dài."- Việt Trinh chia sẻ thêm.

Toàn bộ chia sẻ của Việt Trinh xin dư luận tha thứ cho Ngân Anh.

Trước đó, Lê Âu Ngân Anh cũng nhận được những lời động viên, an ủi từ phía người thân, bạn bè. Tuy vậy cô khá sốc và buồn trước những màn “ăn mừng” của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng trấn an người hâm mộ khi cho biết những ngày qua do công việc bận rộn khiến cô ăn uống thất thường dẫn đến việc phải nhập viện.

Bạn thân Lê Âu Ngân Anh cho biết Hoa hậu Đại dương 2017 đã bị suy nhược và ngất xỉu vào tối 12.1. Phía gia đình của người đẹp cũng rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con gái.

Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh nhập viện khiến nhiều người dành cho cô sự thương cảm.