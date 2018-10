"Vợ hờ" Thành Long đã liên lạc được với con gái bỏ nhà lang thang

Ngô Ỷ Lợi liên lạc được với con gái Ngô Trác Lâm sau gần 1 năm "chiến tranh lạnh".

Sau một thời gian dài mất liên lạc với con gái Ngô Trác Lâm, cuối cùng cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi cũng đã nhận được tin nhắn của Tiểu Long Nữ.

Ngô Trác Lâm chủ động nhắn tin cho mẹ sau khi thấy ảnh quảng cáo

Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi cho biết, khoảng thời gian trước đó cô có tham gia chụp hình quảng cáo. Ngô Trác Lâm sau khi thấy được những hình ảnh này đã chủ động nhắn tin cho mẹ với nội dung: "You look well" ( Tạm dịch: Trông mẹ đẹp lắm).

Ngô Ỷ Lợi cũng nhắn tin trả lời lại con gái: "Thank you" (Cảm ơn).

Mẹ con Ngô Ỷ Lợi- Ngô Trác Lâm thời còn hòa thuận

Nội dung tin nhắn đơn giản nhưng có thể thấy rõ sự quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau của hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi.

Cựu hoa hậu còn chia sẻ thêm, bài học lớn nhất mà cô học được trong hai năm qua, chính là kiềm chế tính khí nóng giận của bản thân, cô nhận ra không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi việc của con gái được.

"Nhớ lại mối tình năm 20 tuổi đó, bản thân tôi cũng không thể giải thích nổi."- Ngô Ỷ Lợi tâm sự.

Giải đáp thắc mắc về việc Ngô Trác Lâm đổi họ thành "Zen" trên facebook cá nhân, cựu hoa hậu mỉm cười giải thích: "Đây chỉ là một hành động nhỏ, tùy vào suy nghĩ của từng người sẽ có những cách hiểu khác nhau. Đây có thể là nghệ danh của con bé, hoặc phiên âm của chữ "禅"-Thiền."

Ngô Ỷ Lợi giải thích việc con gái đổi thành Zen trên facebook cá nhân

Về tin đồn Tiểu Long Nữ kết hôn với bạn gái đồng tính, Ngô Ỷ Lợi tâm sự, cô không hề đả động đến chuyện này trong cuộc trò chuyện với con gái: "Khi nào con bé muốn kể nó sẽ kể, tôi cũng không biết khi nào con bé sẽ quay về nhà."

Trước đó, mối quan hệ của con riêng Thành Long và mẹ ruột luôn ở trạng thái "căng như dây đàn", hai mẹ con đã gần một năm không liên lạc, thậm chí Tiểu Long Nữ cũng không gửi lời chúc mừng sinh nhật cựu hoa hậu mà luôn chìm đắm trong thế giới hai người với bạn gái đồng tính ở Canada.

Người đẹp từng suy sụp vì những mâu thuẫn của hai mẹ con

Bạn bè người thân cho biết Ngô Ỷ Lợi đã hoàn toàn suy sụp và luôn dằn vặt tự trách bản thân. Sau đó, cô tìm đến công việc để bớt cô đơn và cũng nhờ đó Ngô Trác Lâm đã chủ động nhắn tin liên lạc.

Đây có vẻ là dấu hiệu tốt để người đẹp và Tiểu Long Nữ hàn gắn lại tình cảm mẹ con, xóa bỏ chiến tranh lạnh gần một năm qua.