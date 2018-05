Vợ Lê Hoàng (The Men) từ đen nhẻm đến nóng bỏng, khiến chồng phải "tuýt còi"

Trên trang cá nhân, Việt Huê - bà xã Lê Hoàng (The Men) thường xuyên đăng tải hình ảnh so sánh "ngày ấy - bây giờ" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. So với thời con gái, nữ diễn viên 9X thay đổi khá nhiều đặc biệt là nước da đen nhẻm. Tuy nhiên, vóc dáng thon gọn của bà mẹ hai con lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trông không khác trước đây là bao.

Việt Huê tự tin khoe thân hình nóng bỏng trong chuyến du lịch gần đây cùng gia đình.

Cô hào hứng viết trên trang cá nhân: "Dậy thì thành công".

Sự "lột xác" bất ngờ của bà mẹ hai con khiến nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ.

So với thời còn con son rỗi, vóc dáng hiện tại của Việt Huê trông còn thon gọn, săn chắc hơn.

Thân hình nóng bỏng đến nghẹt thở của bà xã Lê Hoàng.

Việt Huê ngày trước sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng nước da bánh mật. Hiện tại, bà mẹ hai con có gương mặt Vline thon gọn cùng làn da trắng hồng khỏe mạnh.

Bà xã Lê Hoàng tự tin khoe dáng vóc thon gọn, cân đối trong set đồ hiện đại cùng chồng con đi du lịch.

Những hình ảnh so sánh ngày ấy - bây giờ của cô nàng sinh năm 1991 nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ.

Chia sẻ nhiều ảnh sexy trên trang cá nhân, Việt Huê từng bị ông xã "tuýt còi", nhắc nhở.

Trong một lần phỏng vấn, Lê Hoàng cho biết, anh vẫn luôn có tư tưởng thoải mái và tin tưởng vợ. "Nhưng nếu mọi người thấy gợi cảm quá mức thì tôi sẽ nói Huê đăng hình không gợi cảm hoặc hình của tôi lên", trưởng nhóm The Men nói.

Diễn viên 9X tự tin khoe body bốc lửa.

Trên trang cá nhân, vợ Lê Hoàng tự ví hình ảnh ngày xưa của mình là "Võ Việt Quê" để so sánh với một "Võ Việt Huê" sexy, tự tin ở hiện tại.

Gương mặt trẻ thơ của bà mẹ 27 tuổi.

Việt Huê chia sẻ nhiều bí quyết làm đẹp của mình trên trang cá nhân.

Không ít người tỏ ra ghen tỵ với Lê Hoàng khi lấy được cô vợ vừa khéo léo lại đảm đang và cô cùng sexy.

Việt Huê từng có thời gian tham gia diễn xuất, đóng MV cho nhiều ca sĩ.

Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: "Ra giêng anh cưới em", "Hương vị ô mai"...

Từ ngày trở thành bà mẹ bỉm sữa Việt Huê lui về hậu trường làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ.

Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh online nhiều mặt hàng và khá đắt khách.

Việt Huê khiến nhiều người ghen tỵ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung như gái 20.

Thân hình sexy của vợ Lê Hoàng.

Người đẹp cho biết, hai vợ chồng chung sống với nhau đã 10 năm nên sẽ biết dung hoà mọi thứ.

Việt Huê và Lê Hoàng yêu nhau từ năm 2011. Đến nay cả hai đã có hai nhóc tỳ xinh xắn.