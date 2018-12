Vợ xinh 9x của Tiến Đạt nói gì khi bị nghi có bầu vì vòng 2 lùm lùm trong ngày cưới?

(Dân Việt) Hình ảnh vòng 2 to bất thường của vợ Tiến Đạt trong ngày cưới khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn.

Những ngày qua, thông tin về lễ cưới bất ngờ của rapper Tiến Đạt và vợ 9x kém 10 tuổi – Lê Thuỵ Vy đang nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù hình ảnh hôn lễ của cả hai chỉ xuất hiện nhỏ giọt qua sự chia sẻ của một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, nhưng nhiều khán giả cũng nhận ra một vài điểm bất thường ở vòng 2 có phần lộ rõ của cô dâu.

Bà xã Tiến Đạt lộ vòng 2 to bất thường trong ngày cưới.

Cô nàng thường xuyên cầm hoa cưới che chắn vòng eo trong nhiều góc chụp.

Với trang phục váy ren trắng có thiết kế đơn giản, nhưng bà xã Tiến Đạt được cho là tăng cân thấy rõ so với thời điểm chụp ảnh cưới trước đó một tháng. Chưa kể với vòng 2 lớn ở mọi góc chụp, vợ kém 10 tuổi của Tiến Đạt cũng liên tục cầm hoa cưới che chắn kín đáo càng khiến nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi: Liệu Thuý Vy có đang mang thai trong ngày cưới? Phải chăng lý do tổ chức đám cưới bất ngờ của Tiến Đạt là do "cưới chạy bầu"?

Ngay khi nghi vấn này xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, Phương Thanh – người chị thân thiết của Tiến Đạt và Thuý Vy đã không ngại “tag” hai nhân vật chính vào bài viết và nửa đùa nửa thật: “Nếu bé Vy mà có bầu thiệt thì Tiến Đạt và má của Tiến Đạt chắc mừng lắm luôn. Dư luận ép hai đứa có con trong năm 2019 nên hai đứa phải ráng sản xuất em bé nhanh nhanh lên nhé”.

Hình ảnh vòng 2 thon gọn của vợ Tiến Đạt trong bộ ảnh cưới được chụp từ 1 tháng trước đó.

Về phía Thuỵ Vy, cô nàng tỏ ra khá bình thản trước tin đồn bầu bí và vui vẻ đáp trả đàn chị: “Lỗi tại em xuống cân, lại mặc áo cưới quá rộng nên nhìn giống có bầu. Vậy em sẽ cố gắng có bầu rồi sinh con cho chị Chanh ẵm nhé”.

Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho vợ chồng Tiến Đạt và cho rằng không nên quá đặt nặng chuyện “ăn cơm trước kẻng”.

“Năm nay là năm nào rồi, có con trước khi cưới, hay có bầu khi đang cưới là chuyện rất bình thường. Sao thiên hạ cứ thích bàn tán thế nhỉ. Có trước hay sau khi cưới thì cũng là con của vợ chồng người ta chứ có phải của ai khác đâu”, “Có bầu thì còn mừng nữa là khác, giờ nhiều người phụ nữ lấy chồng rồi mà không thèm đẻ kìa. Vậy nên mọi người làm ơn bỏ câu ‘cưới chạy bầu’ đi nhé”,... nhiều khán giả để lại bình luận.