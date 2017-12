Xem mặt 5 mỹ nữ nóng bỏng "thiêu đốt" phòng vé Việt năm 2017

2017 có thể được coi là một năm khá thành công đối với điện ảnh Việt khi nhiều bộ phim đạt doanh thu cao. Để có được những thành công này, dàn mỹ nữ trẻ đẹp và gợi cảm đã góp phần không nhỏ, giúp kéo khán giả ra rạp. Nhắc tới Vũ Ngọc Anh, hẳn nhiều người sẽ chỉ nhớ tới biệt danh “người đẹp cảnh nóng”. Tuy nhiên, trong năm vừa rồi, Ngọc Anh đã dành nhiều thời gian trau dồi cho khả năng diễn xuất, cố gắng thoát khỏi cái bóng của bộ phim Quyên cách đây vài năm.

Vào vai bác sĩ Tuệ - một nhân vật khá bí ẩn trong tác phẩm Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ, Ngọc Anh tỏ ra tự tin với lần trở lại trong điện ảnh của mình.

Vũ Ngọc Anh từng chia sẻ rằng sau bộ phim Quyên, cô dành nhiều thời gian để luyện tập khả năng diễn xuất, bên cạnh đó cũng theo học lớp luyện thanh để cải thiện giọng nói.

Nữ diễn viên Lôi Báo tâm sự, cô muốn được khán giả nhìn nhận là một diễn viên, chứ không phải là “người đẹp cảnh nóng”.

Trong bộ phim Lôi Báo, vai diễn Tuệ của Vũ Ngọc Anh được đánh giá là có bước ngoặt khá bất ngờ. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô cũng có nhiều tiến bộ.

Dù vậy, giọng thoại của cô nàng vẫn cần được luyện tập và thay đổi nhiều hơn nữa để có thể làm hài lòng khán giả.

Phi Huyền Trang xuất thân là một hot girl, được biết đến với series hài online Mì Gõ. Từ đây, nữ diễn viên gắn liền với biệt danh "Thánh nữ Mì Gõ"

Năm vừa qua, lần đầu tiên Huyền Trang tham gia vào một phim chiếu rạp và được giao vai chính. Trong phim Lời nguyền gia tộc, cô diễn hai vai mang tên An Nhiên và Yên Khê – hai người phụ nữ ở hai thời đại khác nhau.

Trước khi bộ phim được công chiếu, vụ lùm xùm về việc “đổi tình lấy vai diễn” trở thành chủ đề nóng được bàn tán trên báo chí. Phi Huyền Trang bị cho rằng có quan hệ với nhà sản xuất của phim nên đạo diễn đã quyết định thay cô vào vai chính, vốn được dành cho Diệp Bảo Ngọc.

Đứng trước những thông tin này, cả ê-kíp và Phi Huyền Trang đều khẳng định đó là câu chuyện sai sự thật.

Trong phim, diễn xuất của Huyền Trang còn nhiều gượng gạo và thiếu chuyên nghiệp. Để trở thành một diễn viên thực thụ, cô gái này cần nhiều thời gian và trải nghiệm hơn nữa.

Diễm My 9X là một trong những nữ diễn viên trẻ có phong độ ổn định trong vài năm trở lại đây.

Từng là một diễn viên không được đánh giá quá cao, nhưng một vài năm trở lại đây, Diễm My ngày càng nâng cao khả năng của mình, chứng tỏ cho khán giả thấy rằng cô “không phải dạng vừa”.

Cô nàng liên tục tham gia vào những dự án phim chiếu rạp được đầu tư nghiêm túc như Chạy đi rồi tính, Gái già lắm chiêu với những vai diễn khá đa dạng.

Gần đây nhất, Diễm My 9X đã sắm một vai trong bộ phim gây sốt Cô Ba Sài Gòn.

Vào vai Helen – một nhà thiết kế trẻ quyền lực bậc nhất showbiz Việt, Diễm My đã thể hiện được khá tốt thần thái của một bà chủ lạnh lùng, quyết đoán.

Tuy nhiên, vai diễn của Diễm My trong bộ phim này lại vấp phải khá nhiều bình luận trái chiều khi nhiều người đã nhận ra nét tương đồng trong cách thể hiện của cô so với vai diễn của nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep trong The Devil Wears Prada.

Dẫu vậy, hiện nay Diễm My 9X vẫn là một cái tên khá đắt khách ngoài phòng vé khi cô sở hữu một gương mặt ưa nhìn, khả năng diễn xuất đa dạng và hình thể cân đối.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những gương mặt nữ diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh Việt trong những năm qua bởi khả năng diễn xuất đa dạng.

Vai diễn đầu tiên của Lan Ngọc là vai Nương trong Cánh đồng bất tận từng đoạt giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây có thể được coi là vai ấn tượng nhất của Lan Ngọc cho tới hiện tại.

Sau Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc dần trưởng thành hơn trong sự nghiệp và hóa thân vào nhiều dạng vai hơn.

Năm vừa qua, nữ diễn viên 28 tuổi vào vai nữ chính Như Ý trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn. Bộ phim này là sản phẩm tiếp theo của ê-kíp Ngô Thanh Vân sau tác phẩm Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Xuất hiện khá ấn tượng trong phim, nhưng sau đó Lan Ngọc nhận được nhiều lời phê bình rằng cô diễn quá gồng và gượng ép khiến nhân vật trở nên thiếu thực tế.

Với kỹ năng diễn xuất không thua kém ai, thiết nghĩ rằng Lan Ngọc chỉ cần tiết chế bản thân lại một chút, giữ nét tự nhiên trong diễn xuất như cô từng làm với vai Nương thì sự nghiệp của cô sẽ còn tiến xa.

Sắp tới, Lan Ngọc sẽ gặp lại khán giả trong bộ phim truyền hình Mối tình đầu của tôi, được làm lại từ tác phẩm ăn khách của Hàn Quốc – She was pretty.

Nhắc tới mỹ nữ phòng vé Việt, hẳn không thể thiếu tên của Kaity Nguyễn – người đã mang về doanh thu kỷ lục cho bộ phim Em chưa 18 và cho cả điện ảnh Việt (169 tỷ đồng).

Vừa qua, Kaity Nguyễn còn xuất sắc giành giải thưởng Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn đầu tay của mình – cô bé Linh Đan.

Kaity gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi gương mặt dễ thương, khả năng diễn xuất tự nhiên mà còn bởi vòng một khá “đồ sộ” dù cô mới chỉ 18 tuổi.

Tuy nhiên, hiện nay nữ diễn viên trẻ đã có định hướng rõ ràng trong phong cách thời trang của mình. Cô không thường xuyên mặc những trang phục gợi cảm nữa mà thường lựa chọn quần áo đơn giản hoặc kín đáo.