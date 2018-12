Zero9 của ông bầu Tăng Nhật Tuệ làm liveshow: Khán giả la ó chê hát "thảm họa"

(Dân Việt) Mặc dù nổ lực thể hiện các tiết mục nhưng giọng hát yếu kém của Zero 9 trong liveshow đầu tiên khiến khán giả không hài lòng.

Mới đây, đêm liveshow đầu tiên của nhóm nhạc Zero9 mang tên “Bão Cấp 1” được diễn ra tại TP.HCM. Liveshow diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng, Zero9 liên tục trình diễn lại các ca khúc sau 9 tháng trình làng theo phong cách hòa âm, phối khí mới. Chương trình được chia ra làm 4 phần với độ mạnh “bão” khác nhau.

Đầu tiên là The magic với hai bài hát POM – WHY. Zero9 còn kết hợp các thành viên Zero9 Next Gen, cùng với 30 vũ công làm cho sân khấu trở nên bùng nổ. Đây cũng là màn giới thiệu nhóm nhạc mới - Zero9 Next Gen – của ông bầu Tăng Nhật Tuệ.

Zero9 mang hàng chục người lên sân khấu trong màn mở đầu liveshow đầu tiên.

Màn giới thiệu này khiến khán giả phía dưới ồ lên. Nhiều người còn nói vui rằng: “Zero9 còn chưa xong mà lập thêm nhóm mới. Tăng Nhật Tuệ quá tự tin”.

Theo MC chương trình giới thiệu, Zero9 Next Gen là 1 ẩn số mới và nhóm sẽ sớm mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong thời gian tới.

Tiếp đến Zero9 thể hiện ca khúc “Hiếu Kỳ”, “Out Of My Dream”... trên sân khấu được đầu tư về khâu dàn dựng và ánh sáng bắt mắt. Bên cạnh đó, vũ đạo là điểm cộng lớn nhất của Zero9 trong liveshow đầu tiên.

Trong mỗi ca khúc, 6 chàng trai thể hiện các động tác vũ đạo chắc và có lực. Điều này có thể dễ hiểu vì Zero9 mất 2 năm đào tạo về nhảy múa trước khi ra mắt công chúng. Thành viên Zane - Lương Bảo Duy - còn là kiện tướng quốc gia bộ môn dance sport và từng xuất hiện trong nhiều cuộc thi vũ đạo.

Song điểm cộng vũ đạo không đủ cứu vớt khả năng hát live của nhóm. Phía dưới sân khấu, khán giả la ó, than phiền về việc không hiểu các chàng trai đang hát tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Hàn.

Một khán giả còn thốt lên: “Hát quá yếu và còn kém cỏi lắm”. Một bạn trẻ khác còn ý kiến: “Tôi toàn thấy nhóm này nhảy máu lửa chứ không nghe họ hát gì?”.

6 chàng trai gây tranh cãi khi hát live kém.

Vũ đạo tốt không cứu vớt được giọng hát được cho là "thảm họa" của nhóm.

Giọng hát chính là vấn đề mà Zero cần khắc phục. Từ ngày đầu ra mắt, nhóm nhạc của ông bầu Tăng Nhật Tuệ đã bị ném đá, và được phong là “thảm họa âm nhạc” khi hát không tròn vành, rõ chữ.

Hai giọng ca chính của Zero9 là Alan và Zane. Cả hai mang đến tiết mục solo trong đêm nhạc với ca khúc "Con đường bình phàm" và "Đã hơn một lần".

Với "Con đường bình phàm", Alan khiến người nghe bỡ ngỡ khi biết đây là giọng hát chính của nhóm. Theo đó, anh hát hụt hơi ở phần đầu và lạc giọng ở phần cuối ca khúc. Thậm chí khi lên những nốt cao, khán giả vẫn “không hiểu” nội dung ca khúc là gì.

Về Zane cũng không mấy khả quan khi thể hiện ca khúc "Đã hơn một lần". Những lần lên nốt cao, Zane hát khàn đặc và phô. Một số fan ruột của Zero9 cứu chữa cho giọng hát yếu kém của thần tượng bằng suy nghĩ “có lẽ âm thanh sân khấu không tốt”.

Nhận định của các fan Zero9 được giải đáp ngay lập tức khi đến lượt các khách mời trình diễn. Tino, Hoàng Yến Chibi và nữ ca sĩ Hàn Quốc Jin Ju khiến người nghe “đã tai” khi hát live rõ chữ, giọng hát giàu tình cảm.

Hoàng Yến Chipi trở thành khách mời của liveshow.

Zero9 gây tranh cãi khi để các khách mời hát gần một nửa chương trình. Vì số lượng khách mời quá đông đảo và ai cũng có tiết mục riêng, Zero 9 trở nên lạc lõng trên sân khấu của chính nhóm. Người xem đặt câu hỏi: “Đây có phải là liveshow của Zero9?”.

Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả về liveshow đầu tiên của học trò, ông bầu Tăng Nhật Tuệ đã lên tiếng:

“Chúng tôi thực hiện liveshow lần này nhiều người cho rằng đó là sự liều lĩnh và khá sớm cho một nhóm nhạc mới hoạt động được 9 tháng. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng khả năng của nhóm tốt nhất là khi trình diễn trên sân khấu.

Bây giờ thì Tuệ cảm thấy những bài hát của Tuệ sáng tác ít phù hợp với các em nên đã khuyến khích các thành viên trong nhóm tự sáng tác những bài hát cho riêng mình. Và vào năm 2019, Zero9 có thể sẽ có thêm 3 thành viên mới để đúng với số lượng mà công ty đã đặt ra vào thời điểm ra mắt”.