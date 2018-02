Muốn trở thành người cha tốt, bạn nhất định phải học những cách này

(Dân Việt) Để trở thành người cha tốt, tâm lý và lấy được sự tin cậy của con cái không phải là điều đơn giản và tự nhiên có được.

Chúng ta đều biết để trở thành những phụ huynh tốt, tâm lý và lấy được sự tin cậy của con cái không phải là điều đơn giản và tự nhiên có được. Nên ghi nhớ muốn có trái ngọt thì luôn phải chăm sóc cây từ khi còn non. Hãy luôn quan tâm đến trẻ mọi lúc mọi khi có thể để uốn nắn, bảo ban và dạy dỗ các bé nên người. Dưới đây là năm yếu tố để bạn có thể trở thành một người cha tuyệt vời.

1. Luôn luôn dành thời gian cho con

Bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều nhỏ bé sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của trẻ. Hãy dành thời gian để nói chuyện với con, tổ chức các trò chơi vui vẻ, chia sẻ tiếng cười và những giọt nước mắt cùng với bé.

Dành thời gian mỗi tối để cùng đọc sách, xem chương trình ti vi yêu thích, và mỗi cuối tuần cùng đi chơi công viên, đi picnic cả gia đình nếu có thể. Thu xếp để mỗi năm có vài chuyến chơi xa cùng con.

2. Luôn bên cạnh hỗ trợ tinh thần khi cần thiết

Hầu hết chúng ta, ngay cả người lớn đều có những thời điểm bị khủng hoảng tinh thần vì một điều gì đó, và vào lúc đó không có gì hạnh phúc hơn là có một người thấu hiểu ở bên cạnh an ủi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Đối với trẻ, tinh thần non nớt càng dễ bị sa vào khủng hoảng tâm lý, nhất là với những bé nhạy cảm. Có thể do bị điểm kém, bị bạn châm chọc, cô giáo mắng…Những lúc này, một ông bố tâm lý hãy ở bên cạnh con, chia sẻ nỗi buồn cùng trẻ và giúp bé giải tỏa những bức xúc, căng thẳng. Bạn có thể giúp con đưa ra cách giải quyết các tình huống, hoặc chỉ cần đơn giản ở bên cạnh con, nấu vài món ăn yêu thích hoặc cùng đi xem bộ phim hay, một cuốn truyện mà con đang ao ước.

3. Không ngại học từ con

Một nhà tâm lý học đã chia sẻ rằng, điều quan trọng là phải sẵn sàng học hỏi từ con cái mình. Thay vì làm bài hộ hay học hộ con, cha mẹ nên giúp bé tự học bằng cách trao đổi về cách học, tìm các thông tin trên mạng. Đôi khi hãy tỏ ra “ngốc nghếch” hoặc “đã quên một số kiến thức” và yêu cầu bé xem lại sách để giảng lại “cho bố hiểu”. Với những cuộc thảo luận về những gì trẻ đang học, biết đâu bạn sẽ có thêm một số điều mới mẻ. Là một người cha tâm lý sẽ không sợ học hỏi từ con cái. Đặt bé vào vị trí “thầy, cô giáo”, hỏi con các câu hỏi và lắng nghe những gì trẻ giảng lại. Đây sẽ là một cách học thú vị, không những trẻ sẽ ghi nhớ kiến thức rất lâu mà còn giúp con có sự ham thích với học tập, khi nhận ra mình giỏi giang và có thể dạy được cho bố.

4. Dạy con biết yêu lao động

Điều quan trọng là tất cả trẻ em phải học cách yêu lao động, biết làm việc phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời trẻ cũng nên được dạy dỗ để hiểu những cơ sở vật chất mà con đang hưởng thụ đến từ những khó khăn vất vả trong công việc lao động của cha mẹ.

5. Dạy con luôn biết yêu thương mẹ

Hãy dạy trẻ về tình yêu gia đình và mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Hãy dạy con biết yêu thương mẹ thông qua chính hành động của mình. Trẻ như một tờ giấy trắng thẩm thấu mọi điều chúng nhìn và cảm nhận được trong cuộc sống. Trong một gia đình êm ấm, cha yêu thương mẹ, mẹ tôn trọng cha thì con cái sẽ lớn lên ngoan ngoãn và biết yêu thương, kính trọng cha mẹ.