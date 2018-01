Nguyên nhân trẻ thường nói dối và cách xử lý

(Dân Việt) Không phải bỗng dưng trẻ con lại nói dối. Trước khi trách phạt, cha mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân và đưa ra cách xử lý thỏa đáng để trẻ không tái phạm nữa.

Nuôi dạy con là một trong những thách thức khó khăn lớn nhất mà mỗi phụ huynh phải đối mặt. Tuy nhiên, những thách thức này cũng là một trong những hạnh phúc mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi uốn nắn con trở nên ngoan ngoãn và trở thành người có ích trong xã hội. Một trong những khó khăn lớn nhất khi nuôi dạy con chính là khi trẻ bắt đầu nói dối cha mẹ.

Những lý do khiến trẻ nói dối là vì muốn chứng minh bản thân, muốn nhận được sự quan tâm, muốn có được sự công nhận từ gia đình và bạn bè.

Để giúp trẻ ngưng nói dối hãy áp dụng những cách sau đây:

1. Giữ bình tĩnh

Nếu bạn tức giận sẽ không giúp gì cho tình huống này. Và khi bạn la hét, mắng mỏ trẻ cũng không khuyến khích chúng chỉ nói sự thật. Chúng ta chỉ có thể phản ứng bằng cách bình tĩnh và tiếp cận tình huống như một cơ hội giảng dạy. Khi đang tức giận, bạn sẽ tập trung vào sự trừng phạt thay vì giúp trẻ học và hiểu không nên lặp lại lời nói dối nữa.

2. Đừng hỏi, hãy “bắt nọn” trẻ

Hãy tỏ ra đã biết sự thật và cho trẻ biết rằng bạn biết chúng đang nói dối. Nếu bạn tỏ ra đã biết trẻ đang lừa dối, chúng sẽ hiểu rằng lời nói dối đã không còn tác dụng. Hãy ra một hình phạt phù hợp để dăn dạy trẻ rằng những lời nói dối không thể kéo dài và rất khó che giấu.

3. Tìm lý do đằng sau hành động nói dối của trẻ

Hãy tìm lý do để biết biết tại sao trẻ nói dối, có thể do trẻ không muốn làm bạn thất vọng. Đào sâu hơn và tìm hiểu lý do tại sao trẻ lại quyết định có hành vi xấu và không mong muốn ngay từ đầu. Có phải trẻ đang cố gắng để không thua kém với bạn bè? Có thể trẻ đang không muốn bạn buồn vì không được như bạn mong muốn?... Có thể vì những lý do này trẻ buộc phải nói dối. Hiểu được những lý do tại sao trẻ đưa ra quyết định nói dối sẽ giúp cha mẹ tìm ra cách giải quyết tốt hơn những tình huống mà con cảm thấy đang mắc kẹt.

4. Lập kế hoạch cùng nhau

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề nói dối, biết được lý do và đưa ra hình phạt công minh, bạn nên cùng với trẻ lập ra các kế hoạch để cùng khắc phục những vướng mắc dẫn đến hành vi nói dối. Khi bạn cùng với con giải quyết vấn đề, bạn sẽ giúp trẻ thấy mình không bị bỏ rơi, cha mẹ vẫn thương yêu và ở bên cạnh ngay cả khi phạm phải sai lầm. Cùng nhau khắc phục các vấn đề thông qua các tình huống khó khăn cũng là một cách để dạy trẻ các kỹ năng giải quyết xung đột trong hiện tại và trong tương lai. Trẻ sẽ học được sự tự tin và dễ dàng của một cuộc sống trung thực.

Việc dạy con sự trung thực vốn là việc nói dễ hơn làm. Với 4 bước này, bạn có thể dạy cho con những điều tốt lành từ sự thành thật cũng như xây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn giữa cha mẹ với con.