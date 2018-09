Những câu nói cha mẹ chỉ lỡ miệng cũng để lại vết thương lòng con suốt đời

Những câu nói cha mẹ chỉ lỡ miệng cũng để lại vết thương lòng con suốt đời

(Dân Việt) Trong khi tức giận, có những câu nói sẽ giúp cha mẹ đỡ stress nhưng lại khiến con bị tác động nặng nề.

Bố/mẹ sống trách nhiệm hơn khi ở tuổi của con

So sánh và đưa ra các ví dụ về những gì cha mẹ có thể làm khi còn là một đứa trẻ sẽ là sai lầm lớn nhất. Phụ huynh cần phải nhớ lại những lỗi lầm, thiếu sót hay những lần khiến bố mẹ bạn phiền lòng lúc còn là một đứa trẻ. Bản thân cha mẹ lớn tuổi sẽ hiểu biết và có kinh nghiệm hơn. Cho nên, việc nói bản thân sống trách nhiệm hơn khi ở tuổi của con sẽ khiến cho trẻ mất đi sự tự tin.

Con luôn đưa ra quyết định sai

Cha mẹ không nên phạt con, vì mọi người đều được phép sai lầm. Trải qua những sai lầm là một phần của quá trình học hỏi. Con có thể học một lĩnh vực mà bạn chẳng hứng thú hay làm một công ty chẳng khiến cha mẹ tự hào nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ có thể chì chiết con về những quyết định đã được đưa ra. Việc của cha mẹ là định hướng và đưa ra lời khuyên, nhưng không phải là ép buộc con làm theo ý muốn của mình.

Tại sao con không thể giống anh/chị hoặc em

Đây là một sự so sánh bất hợp lý mà nhiều cha mẹ mắc phải. Việc làm này có thể khiến cho các con của bạn có sự thù hằn khi so sánh khả năng giữa chúng. Cha mẹ so sánh như vậy sẽ tạo vết rạn nứt về tình cảm giữa các anh chị em. Nếu không muốn con mang những suy nghĩ tiêu cực, cha mẹ cần tránh kiểu đánh giá như vậy.

Hãy để bố/mẹ yên

Trong cuộc sống, có những khi cha mẹ cần không gian riêng cho mình hay nói cách khác là ở một mình. Tuy nhiên, trẻ đôi khi không hiểu được điều này. Do đó, có những lúc, cha mẹ thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh nên hét lên "Để bố/mẹ yên". Câu nói này có thể khiến cha mẹ đỡ tức giận, nhưng khiến cho con cảm thấy bị bỏ rơi. Vì vậy, cha mẹ nên bình tĩnh để tránh nói ra những câu như vậy.

Con nên biết xấu hổ về bản thân

Đây là câu nói rất khủng khiếp đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Có những đứa trẻ nghịch ngợm, có những đứa trẻ gây phiền hà cho cha mẹ nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ sẽ trách móc con như vậy. Phụ huynh nên có những cách tốt hơn và lời khuyên nhẹ nhàng để trẻ hiểu được điều xấu và tốt.

Mày cũng như bố/mẹ mày

Không phải tất cả các cặp vợ chồng đều có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi sống chung. Vì vậy, có những cặp đôi sẽ ly thân, ly hôn sau một thời gian chung sống. Từ những điều không hay, xích mích và mâu thuẫn giữa hai như sự rạn nứt trong mối quan hệ của cha mẹ. Cho nên, việc cha hay mẹ trút sự ghét bỏ, oán hận người kia lên con sẽ khiến cho trẻ dần mất đi sự tôn trọng.

Con luôn tìm cách làm khổ bố/mẹ

Có những lúc trẻ sẽ khiến cha mẹ bị tổn thương, vì đi ngược lại với những kỳ vọng từ phụ huynh.Tuy nhiên, câu nói trên sẽ khiến cho con cảm thấy tội lỗi đằng sau quyết định hay việc làm của mình. Con có thể chiều lòng để khiến cha mẹ vui nhưng điều này lại vô tình cướp đi niềm vui của con. Hãy để con tự quyết định và để con sống một cuộc đời không cảm thấy có lỗi lầm.

Tốt hơn là không có con hơn có đứa con như con

Câu nói này có thể là biểu hiện của sự tức giận nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đây là câu nói không được nói với con, vì nó khiến nảy sinh suy nghĩ tiêu cực từ con và ảnh hưởng đến tình cảm giữa cha mẹ với con cái. Cho dù bạn tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không nên nói câu nói này với con.