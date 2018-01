Phẫn nộ bé gái 6 tuổi bị thầy giáo xâm hại vì... không làm bài tập

(Dân Việt) Đã gần 2 năm kể từ ngày định mệnh ấy nhưng nữ sinh tiểu học bị thầy giáo cưỡng hiếp vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ hãi tột cùng ấy.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hành vi đồi bại của gã thầy mất nhân tính đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể xác và tinh thần của cô bé 6 tuổi. Bị cưỡng hiếp vì không làm bài tập Nạn thân là học sinh ở một trường tiểu học tư thục tại làng Kursa, cách trung tâm huyện Singarauli, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ khoảng 80km. Theo lời kể ngây thơ, trong sáng của một cô bé mới chỉ 6 tuổi, đã không ít lần thầy giáo Satya Narayan Verma (23 tuổi) có những cử chỉ thân mật. Nhưng với suy nghĩ non nớt của em, chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được rằng người thầy đứng trên bục giảng dạy mình mỗi ngày lại có thể thực hiện những hành vi đồi bại và tàn nhẫn như thế. Câu chuyện đau lòng xảy ra đã bao phủ một xám xịt lên cuộc đời của cô bé ngây ngô, tội nghiệp ấy. Hôm đó là ngày 23/3/2016, em tung tăng đến trường như mọi ngày. Tuy nhiên, trong tiết học ngày hôm đó, thầy giáo Satya Narayan Verma đã phát hiện cô học trò nhỏ không làm bài tập về nhà. Ngay lập tức, dã tâm chiếm đoạt cô học trò nhỏ đã được lên kế hoạch trong đầu y. Lấy cớ trừng phạt, Satya Narayan Verma ra lệnh cho cô bé đi ra quỳ ở sân sau trường, nơi chẳng mấy khi có người qua lại. Khi em buồn bã bước ra ngoài lớp học cũng là lúc hắn đi theo đằng sau. Tới sân sau, chỉ còn lại hai người, hắn dỗ ngon dỗ ngọt cô học trò nhỏ để "giở trò". Khi em không đồng ý, hắn chuyển sang doạ nạt. Vậy là thân thể nhỏ bé, yếu ớt của em lúc ấy đã chẳng thể chống cự nổi với cái dáng hình vạm vỡ, thô thiển và hung bạo của gã thầy giáo "bệnh hoạn" ấy. Tiếng la hét thảm thiết của em chẳng ai nghe thấy, cơ thể em co rúm lại vì đau đớn. Xong xuôi, hắn đe dọa em phải giữ kín chuyện này. Bé gái về nhà lúc 18h cùng ngày, nhưng bố mẹ không có nhà nên đã vào phòng ngủ thiếp đi. Đến tối, thấy con gái có biểu hiện sợ sệt, nhất là khi nhắc tới việc đi học ở trường ngày hôm đó, bé gái lại càng tỏ thái độ run rẩy, bằng sự nhạy cảm của mình, người mẹ đoán rằng tâm trạng con gái có vấn đề. Cô nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng con gái chỉ lắc đầu và lảng tránh. Đến khi phát hiện “chỗ kín” của con đang chảy máu, cô nhất định không bỏ qua thì bé mới kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Khi bé khai nhận bị thầy giáo “làm chuyện người lớn”, người mẹ chỉ còn biết chết đứng. Nỗi đau để lại Nghe con gái thuật lại hành vi của gã “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo, gia đình đã đưa em tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé gái bị tấn công tình dục thô bạo với nhiều vết thâm tím và tổn thương quanh "vùng kín". Phẫn nộ với hành vi dâm ô tàn nhẫn của tên yêu râu xanh đội lốt thầy giáo này, người nhà của em đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo và hung thủ bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 25/3. Rudolf Alvares, cảnh sát trưởng huyện Singarauli cho biết, tay giáo viên đồi bại đã phải nhận bản án thích đáng. Sau khi sự việc xảy ra, cô bé đã bị sốc tâm lý nặng nề, không giao tiếp với bạn bè hay bất kể người lạ. Mỗi lần nhắc lại cái tên và những câu chuyện về thầy Satya Narayan Verma thì bé luôn tỏ ra hoảng loạn tinh thần và khóc liên tục. “Nhìn con vừa đau đớn về thể xác lại bị ảnh hưởng tâm lý, tinh thần và tương lai tới đây, tôi vô cùng đau xót. Tôi cứ tưởng là thầy giáo, Satya Narayan Verma sẽ có cư xử chừng mực, đúng đắn nhưng không thể học được chữ ngờ”, mẹ cô bé thở dài. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 6/1/2018.

