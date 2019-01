"Soái ca" 12 tuổi thừa kế ngai vàng, 20 tuổi có tài sản hàng trăm triệu USD

Padmanabh Singh là người thừa kế trẻ tuổi của hoàng gia Jaipur - thành phố phía bắc Ấn Độ

Padmanabh Singh trở thành vua vào năm 2011 sau cái chết của ông nội Sawai Man Singhji Bahadur, người được gọi là "Maharaja cuối cùng của Jaipur" bởi ông qua đời ngay trước khi đặc quyền hoàng gia bị ngừng công nhận ở Ấn Độ

Danh hiệu hoàng gia của Singh không được chính thức công nhận bởi luật pháp, vì Ấn Độ hiện là một nước cộng hòa dân chủ được lãnh đạo bởi một tổng thống và một thủ tướng. Nhưng tước hiệu này vẫn truyền cảm hứng ở đất nước nơi tầng lớp quý tộc vẫn được tôn trọng mặc dù xã hội đang thay đổi nhanh chóng

Jaipur là thủ phủ của bang Rajasthan ở phía tây bắc Ấn Độ, được biết đến với kiến trúc màu hồng và cung điện hoàng gia xa hoa

Gia đình hoàng gia sống trong Cung điện Thành phố, được xây dựng vào năm 1727. Một số phần của cung điện được mở cửa cho công chúng tham quan

Năm 4 tuổi, Singh rời Jaipur để đến trường nội trú tại Mayo College ở Ajmer, một ngôi trường danh tiếng. "Trường nội trú của tôi định hình tính cách của tôi", Singh nói với tạp chí Week. "Đó là một cuộc sống khó khăn với kỷ luật nghiêm ngặt và không xa xỉ."

Singh tổ chức sinh nhật lần thứ 18 vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 tại Cung điện Thành phố ở Jaipur

Một chiếc ô lụa màu hồng và dát vàng được dùng để che cho Singh khi bước tới khu vực cho các quý tộc

Anh đã dành cả ngày để viếng thăm một số đền thờ và thực hiện các nghi lễ truyền thống

Mẹ của Singh là Công chúa Diya Kumari, một chính trị gia và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Rajasthan

Singh trở thành vua sau ông nội vì cha anh (bên phải), Narendra, là một thường dân

Singh dành thời gian học tập, chơi polo, đi du lịch và tham dự các sự kiện từ thiện và thời trang. Vị quốc vương trẻ tuổi được Forbes ghi nhận là người trẻ nhất Cúp polo Ấn Độ mở rộng và là thành viên trẻ nhất từng tham gia một đội polo tại World Cup

Thời trang dường như là một niềm đam mê khác của Singh. Vào tháng 6 năm 2018, anh xuất hiện với tư cách người mẫu tại một chương trình của Dolce & Gabanna ở Milan, Ý

Singh đã dành một khoảng thời gian nghiên cứu nghệ thuật tự do tại Đại học New York (NYU) ở thành phố New York

Singh dường như không tốt nghiệp từ NYU mà chuyển đến Rome, Ý, vào tháng 9 năm 2018 để học nghệ thuật tại một trường đại học tư. "Tôi dành trái tim của mình cho Ý; đó là đất nước đẹp nhất thế giới", anh nói với tạp chí Week. "Với những tòa nhà cũ và kiến trúc vĩ đại, nó luôn có cảm giác như ở nhà."

Khi ở Jaipur, Singh dành thời gian sống cùng gia đình tại Cung điện Thành phố và Cung điện Suján Rajmahal, một nhà khách hoàng gia trước đây đã được cải tạo lại

Singh còn sở hữu căn hộ riêng xa hoa của riêng mình trong cung điện tên là Ram Niwas, nơi ông nội anh từng ở

Căn hộ có phòng ngủ với phòng tắm riêng, phòng thay đồ, phòng ăn và nhà bếp riêng, cùng hồ bơi nước nóng.

Ngoài dinh thự City Palace, gia đình hoàng gia Jaipur còn sở hữu pháo đài Jaigarh, một phần của Cung điện Amber

Và Jaipur House, một nhà tu ở Mount Abu nhưng giờ hoạt động như một khách sạn sang trọng

Singh chia sẻ rằng anh không bao giờ bằng lòng "chỉ sống trong bong bóng xa hoa này và không đi du lịch khắp thế giới". Anh coi nhiệm vụ của mình là làm đại sứ khắp Ấn Độ và thế giới. "Hiện tại, tôi đang tập trung vào cuộc sống của mình, nhưng tôi muốn tạo ra Jaipur như một điểm đến, đón tiếp rất nhiều người và phổ biến nghệ thuật và văn hóa của Rajasthan", Singh nói

Singh là một người đam mê du lịch và thường ghi lại những chuyến đi của mình trên Instagram. Những chuyến đi của anh đã bao gồm Nam Phi, Thái Lan, Peru và nhiều nước khác

Trong khi nguồn gốc sự giàu có của gia đình hoàng gia không rõ ràng, Singh có khả năng thừa kế hàng trăm triệu USD, từ 621,8 triệu USD (hơn 14000 tỷ VND) vào năm 2011 đến khoảng 696,7 triệu USD (hơn 16000 tỷ VND) hiện nay