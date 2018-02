4 gương mặt mới của Hàng VN chất lượng cao

Bà Nguyễn Kim Thanh, chuyên gia tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm quốc tế “Nhiều tiêu chuẩn nhưng còn thiếu niềm tin” Ở châu Âu, việc đánh giá tiêu chuẩn, dù tin tưởng nhưng phải thực hiện hàng năm, hàng tháng. Họ quan niệm: “kiểm tra là nhắc chừng”, vấn đề vẫn là thực tâm. Tiêu chuẩn GlobalGAP có ảnh hưởng lớn ở châu Âu, vì nó bao trùm từ sản xuất tới thị trường, việc chuẩn hoá được nhấn mạnh là phải tạo thói quen tuân thủ. Ở Mỹ, SA8000 có 9 điều khoản, trong đó có 8 điều khoản thuộc công ước, hệ thống luật phải tương thích. Hệ thống này tuân thủ luật của quốc gia sở tại, nhưng nếu luật ở quốc gia đó không rõ ràng thì họ đưa luật của họ vào. Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã sửa nhiều quy định, nhưng còn nhiều tiêu chuẩn quốc gia chưa được hệ thống tiêu chuẩn quốc tế thừa nhận. Nếu không muốn chuyển đổi, muốn giữ chuẩn của mình thì sẽ phải đối chuẩn cho tương thích. Hiện nay, vòng đàm phán với tổ chức GlobalGAP về mặt kỹ thuật và đưa tiêu chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) – Chuẩn hội nhập lên trang của họ đã xong, bây giờ là việc tiếp cận hệ thống bên ngoài để tạo lòng tin. Lần đầu tiên, Việt Nam có hệ thống tiêu chuẩn HVNCLC – Chuẩn hội nhập, theo tôi nếu làm tràn lan sẽ không đủ lực, nên đi vào chuỗi, khai thác tối đa ưu thế công nghệ số hoá, minh bạch hoá thông tin doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn này. Trước hết và luôn luôn xem đây là công cụ tạo lòng tin từ hệ thống bán lẻ. Tiêu chuẩn Việt Nam có nhiều nhưng chưa được sắp xếp, chưa tin nhau nên chưa thừa nhận lẫn nhau, từ đó chưa tương trợ nhau. Trong khi những hiệp định thương mại song phương (FTA), khu vực (hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN – ATIGA) đã vào tới cửa, bây giờ muốn sống hay nhường đất cho người khác trong những năm tới chính là do cách làm, cách tiếp cận và tương thích với hệ thống chuẩn mực. Từ chuẩn sẽ làm ra công cụ thông minh để người tiêu dùng tiếp cận, kiểm tra, thừa nhận. Bên cạnh tiêu chuẩn, người bán lẻ muốn kiểm soát hàng giả, hàng thật. Có vậy mới bảo vệ nhà sản xuất cung ứng hàng vào hệ thống bán lẻ. Khi GlobalGAP chú ý tới nguồn gà thả ở châu Phi, tôi thấy tiếc khi chúng ta đã có chuẩn HVNCLC – Chuẩn hội nhập, sao không nghĩ tới việc xuất gà thả vườn sang EU; trong khi cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều có những giống gà nổi tiếng, có thể phát triển, minh bạch hoá chuỗi giá trị của các trang trại. Châu Phi chưa có bằng chứng sản xuất an toàn, trong khi ta hoàn toàn có thể làm được nhờ có chương trình bảo tồn gien bản địa và chuỗi gà thả vườn chưa bị “phá” như các ngành khác. Cốt lõi trong việc này là làm sao thị trường có lòng tin vào tiêu chuẩn, cả nhà cung cấp và nhà bán lẻ xem đó như giá trị gia tăng. Do đó, việc nâng cấp từ chứng nhận cho tới việc sử dụng để người dùng tự kiểm tra, thừa nhận phải có ứng dụng (application – viết tắt là app), phải làm ngay trong năm nay. Ông Huỳnh Quốc Tịnh, điều phối viên quốc gia về thực phẩm bền vững WWF Việt Nam “Chuẩn hội nhập là nhắc mình tuân thủ luật chơi toàn cầu” Nói đến việc chuẩn hoá hàng hoá bán ra thị trường, kiểm soát gắt gao chẳng qua là nhắc doanh nghiệp tuân thủ, trước hết vì môi trường đó chính là của mình. HVNCLC – Chuẩn hội nhập là tiêu chuẩn để doanh nghiệp xây dựng, phát huy thương hiệu tốt hơn, để sản phẩm được truy xuất tốt hơn, kiểm định nguồn gốc tốt hơn và tỷ trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế cao hơn. Có chứng nhận tiêu chuẩn là một cách để bắt đầu sự thay đổi theo cách tìm lời giải tối ưu: đối chiếu trình độ, chuyển đổi và thừa nhận lẫn nhau. ASC, GlobalGAP, BAB và một số tổ chức chứng nhận quốc tế đang làm theo kiểu này. Khi đăng ký là thành viên của nhau, việc đưa bộ tiêu chuẩn lên web, xác định trình độ hoặc đưa ra lộ trình chuyển đổi để có thể thừa nhận lẫn nhau. Người mua có nhiều cách đánh giá, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc và khi chứng nhận đáng tin cậy lại có ứng dụng để mọi người truy xuất, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không như hồi xưa, bây giờ khách hàng là người Việt ở nước ngoài có thể mua hàng Việt qua Amazon, Alibaba ngay từ nước mình, chứ không nhất thiết chở container bán sang tay rồi phải lưu kho, chờ kiểm mẫu 100%... Khi bộ tiêu chí HVNCLC - Chuẩn hội nhập có app, biết đâu Việt kiều làm nhà hàng ở nước ngoài, cũng sẽ đặt hàng qua mạng. Bán qua kênh đó, doanh nghiệp hoàn toàn có lợi cho những nỗ lực làm thương hiệu, tránh cảnh bán cho nhà nhập khẩu để rồi họ lột nhãn, “thêm mắm dặm muối” mà thiệt thân cho chính chủ! Có bộ tiêu chuẩn HVNCLC - Chuẩn hội nhập, cảm giác của người mua sẽ nghiêng về bên thứ ba, đó là các tổ chức độc lập chứng nhận. Kinh nghiệm cho thấy, việc theo đuổi hành trình quốc tế hoá tiêu chuẩn không hề đơn giản. Doanh nghiệp phải chấp nhận thay đổi vì các tiêu chuẩn liên tục có những phiên bản mới. Cuộc chơi toàn cầu khắc nghiệt, nhưng đó chính là điều kiện để doanh nghiệp trưởng thành. Thịnh An ghi