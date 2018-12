81 người chết, 41 bị thương vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch

(Dân Việt) Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

Trong ngày 31.12.2018, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Đường thuỷ không để xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, lực lượng CSGT, Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng, tạm giữ 553 phương tiện, 947 giấy tờ các loại; kiểm tra, xử lý 374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 348 triệu đồng.

Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 29,30, 31.12.2018, toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBAT giao thông Quốc gia, chiều 30.12.2018, thời tiết rét đậm, nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP.Hà Nội và TP.HCM các tuyến đường dẫn tới các bến xe, nhà ga, bến xe, lưu lượng người dân đi lại đã giảm dần.

Sáng ngày 31.12.2018, trên các tuyến đường chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, các tuyến đường nội đô tại TP.Hà Nội và TP.HCM đã thông thoáng. Người dân đổ dồn về một số địa điểm du lịch như Sapa – Lào Cai, Tam đảo – Vĩnh Phúc để xem băng tuyết dẫn đến mật độ phương điện giao thông tăng đột biến.

Ông Hùng cho biết, trong ngày 31.12.2018, đường dây nóng của UBAT giao thông Quốc gia nhận được khoảng 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, UBAT giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương, ngày 01.01.2019 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch, theo dự báo, mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng cao.

Yêu cầu lực lượng CSGT TP.Hà Nội, TP.HCM có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, có phương án xử lý ùn tắc kịp thời tại các trạm thu phí hoặc các sự cố, tai nạn giao thông trên đường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.