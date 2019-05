Ai đã sang tay 70 triệu cổ phiếu HNG, giúp Thaco thành cổ đông lớn ở DN bầu Đức?

(Dân Việt) Nếu giả thiết về việc đã có ít nhất một nhà đầu tư đã đứng ra mua gần 70 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico trong phiên giao dịch 22.4, sau đó thực hiện chuyển nhượng cho Thaco trong phiên giao dịch ngày 13.5 là đúng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thaco tại HAGL Agrico sẽ tăng từ 0% lên 7,86%, đồng nghĩa với việc Thaco trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp bầu Đức.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức - PV) và tỷ phú Trần Bá Dương. (Ảnh minh hoạ)

Phiên giao dịch 13.5.2019, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đã xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng gần 70 triệu cổ phiếu. Trong đó, xuất hiện 3 lệnh thỏa thuận mua-bán cổ phiếu HNG với khối lượng lần lượt 23.233.500 cổ phiếu 23.233.500 cổ phiếu và 23.233.000 cổ phiếu tại cùng mức giá 13.950 đồng/cổ phiếu, tương đương giá sàn của cổ phiếu HNG trong phiên giao dịch ngày 13.5. Tổng giá trị giao dịch thoả thuận gần 70 triệu cổ phiếu HNG tương ứng giá trị 972.32 tỷ đồng.

Theo tính toán, tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HNG trong phiên giao dịch ngày 13.5 đúng bằng lượng cổ phiếu mà Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) đăng ký mua là 69,7 triệu cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp bầu Đức lên mức số 7,86%. Thời gian thực hiện giao dịch từ này 23.4 tới 22.5.2019. Như vậy, nhiều khả năng Thaco đã mua xong gần 70 triệu cổ phiếu HNG như đã đăng ký.

Một chi tiết cần lưu tâm là trước khi Thaco thực hiện giao dịch mua cổ phiếu HNG một ngày, vào ngày 22.4.2019, đã xuất hiện 3 lệnh giao dịch thỏa thuận mua cổ phiếu bầu Đức với khối lượng giao dịch tương đương khối lượng giao dịch thoả thuận xuất hiện trong phiên 13.5. Cụ thể, 3 lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HNG với khối lượng lần lượt 23.233.500 cổ phiếu, 23.233.500 cổ phiếu và 23.233.000 cổ phiếu tại cùng mức giá 14.250 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá sàn của HNG trong phiên giao dịch ngày 22.4.2019. Tổng giá trị giao dịch là 993,23 tỷ đồng.

Động thái này đưa tới giả thiết rằng đã có ít nhất một nhà đầu tư đã đứng ra mua gần 70 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico trong phiên giao dịch 22.4, sau đó thực hiện chuyển nhượng cho Thaco.

Và nếu giả thiết này đúng thì trong phiên giao dịch hôm nay (13.5) thì các nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua-bán cổ phiếu bầu Đức đã phải chịu khoản lỗ khoảng 21 tỷ đồng trong thương vụ này.

Về phía Thaco, nếu những giả thiết vừa đưa ra đúng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thaco tại HAGL Agrico sẽ tăng từ 0% lên 7,86%, đồng nghĩa với việc Thaco trở thành cổ đông lớn của HAGL Agrico.

Hiện tại, ông Nguyễn Hùng Minh, Thành viên HĐQT HAGL Agrico, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Thaco đang sở hữu 5 triệu cổ phiếu HNG, tương đương tỉ lệ 0,56%.

Về tình hình kinh doanh của HAGL Agrico, trong quý I.2019, doanh nghiệp bầu Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 340 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ. Cùng với đó, giá vốn hàng bán đã chiếm tới gần 72% khiến lãi gộp giảm sâu xuống chỉ còn 96 tỷ đồng, giảm tới 67% so với quý I.2018.

Doanh thu giảm, trong khi một số khoản chi phí tăng cao đã khiến HAGL Agrico phải ghi nhận khiến khoản lỗ trước thuế 90 tỷ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỷ đồng và lãi khác 157 tỷ đồng. Nguyên nhân được phía doanh nghiệp giải thích do chi phí lãi vay cao còn lãi khác là do nhóm công ty hoàn nhập một số khoản dự phòng.

Trong kỳ, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 218 tỷ, tương đương giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu trái cây giảm 174 tỷ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới chưa đến kỳ thu hoạch, doanh thu bán ớt giảm 53 tỷ đồng do diện tích trồng ớt giảm, doanh thu bàn hàng hóa giảm 46 tỷ đồng do quý I.2018 HAGL Agrico có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi.

Về mảng tài chính, doanh thu trong kỳ giảm 130 tỷ đồng, chủ yếu giảm do thu nhập lãi cho vay. Chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Đáng chú ý, quý đầu năm nay Công ty phát sinh thêm doanh thu khác từ việc hoàn nhập một số khoản dự phòng, trong khi chi phí khác được cắt giảm do chi phí chuyển đổi ít phát sinh hơn cùng kỳ.