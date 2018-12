Ban quản lý rút đi, chung cư Saigonres Plaza hỗn loạn

(Dân Việt) Đơn vị quản lý toà nhà chung cư Saigonres Plaza bất ngờ rút đi và tháo hàng chục camera an ninh. Sự việc này khiến chung cư Saigonres Plaza trở nên hỗn loạn và ban quản trị đã phải mời công an tới làm việc.

Nhiều ngày qua, tại chung cư Saigonres Plaza (đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) trở nên hỗn loạn trước sự việc đơn vị quản lý toà nhà tháo hàng chục camera an ninh của toà nhà này và rút đi.

Theo phản ánh, vào khoảng 11h20 ngày 24.12, Ban quản trị chung cư Saigonres Plaza đã phát hiện nhân viên vận hành kỹ thuật của Công ty CP ĐT BĐS Hùng Vương (Công ty Hùng Vương, đơn vị quản lý chung cư Saigonres Plaza) tháo hệ thống camera an ninh của nhiều tầng tại toà nhà.

Lúc này, các thành viên trong Ban quản trị đã yêu cầu nhân viên vận hành kỹ thuật của Công ty Hùng Vương ngừng ngay việc tháo dỡ trang thiết bị bảo vệ an ninh lại và thu giữ được 26 bộ camera cùng các thiết bị kèm theo đã được tháo khỏi vị trí.

Ban quản lý rút đi khiến chung cư Saigonres Plaza trở nên hỗn loạn.

Theo Ban quản trị chung cư Saigonres Plaza, Công ty Hùng Vương không hề thông báo về việc tháo dỡ các camera an ninh, điều này đã gây mất an ninh trật tự cho toà nhà. Ban quản trị sau đó đã trình báo Công an quận Bình Thạnh, UBND phường 26 tới để lập biên bản vụ việc.

Đến chiều 25.12, Ban quản lý và Ban quản trị chung cư Saigonres Plaza đã tiến hành bàn giao công việc trong không khí căng thẳng. Đến tối cùng ngày, khi việc bàn giao chưa kết thúc thì nhiều cư dân phát hiện dữ liệu của hệ thống giữ xe bị mất. Các dữ liệu này do Ban quản lý quản lý tới thời điểm được bàn giao.

Sự việc đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại chung cư Saigonres Plaza, nhiều cư dân tỏ ra vô cùng lo lắng và bức xúc trước sự việc này.

Ngày 27.12, chủ đầu tư chung cư Saigonres Plaza là Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô (Công ty Nam Đô) đã có văn bản gửi Ban quản trị toà nhà cho rằng, trong thời gian Công ty Nam Đô và Ban quản trị chưa hoàn tất công tác bàn giao thì chủ đầu tư vẫn tiếp tục quản lý vận hành tòa nhà.

Do đó, chủ đầu tư vẫn sẽ tiếp tục để Công ty Hùng Vương quản lý vận hành tòa nhà. Chủ đầu tư đề nghị Ban quản trị hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty Hùng Vương hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành tại tòa nhà. Đồng thời đảm bảo sự an toàn cho nhân sự của Công ty Hùng Vương, tránh tình trạng bị uy hiếp, đe dọa như thời gian vừa qua.

Chủ đầu tư cũng đề nghị Ban quản trị cử nhân sự và sắp xếp thời gian, tiếp tục tiếp nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư và hiện trạng, theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư sẽ hoàn thành công tác bàn giao trước ngày 30.12.2018.

Sau khi hoàn thành bàn giao, Chủ đầu tư và Công ty Hùng Vương sẽ chấm dứt việc quản lý vận hành. Trách nhiệm quản lý vận hành tòa nhà sẽ do Ban quản trị và Ban quản lý mới đảm nhận.

Chung cư Saigonres Plaza nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: V.D

Trước đó, vào ngày 26.12, Công ty Nam Đô có văn bản gửi Ban quản trị chung cư Saigonres Plaza cho biết: “Thời gian qua, quá trình bàn giao tòa nhà Saigonres Plaza đã xảy ra một số sự cố đáng tiếc, do công tác tiếp nhận bàn giao chưa được thực hiện đầy đủ”.

Theo Công ty Nam Đô, để quá trình bàn giao được tiếp tục thuận lợi và nhanh chóng, Công ty Hùng Vương sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý vận hành kỹ thuật và an ninh, đối với các hạng mục chưa bàn giao tại tòa nhà, cho tới khi chủ đầu tư hoàn tất công tác bàn giao cho Ban quản trị.

Chủ đầu tư đề nghị Ban quản trị hỗ trợ Công ty Hùng Vương trong công tác quản lý vận hành tòa nhà, trong thời gian bàn giao này.

Cũng theo công văn của Chủ đầu tư, hợp đồng quản lý vận hành chung cư giữa Công ty Nam Đô và Công ty Hùng Vương đã hết hạn từ vào ngày 19.12.2018. Ngay trong ngày hôm đó, Công ty Hùng Vương cũng đã ra thông báo sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ tại tòa nhà Saigonres Plaza, vào ngày 25.12. Còn việc bàn giao hệ thống hạ tầng của tòa nhà từ Chủ đầu tư cho Ban quản trị sẽ diễn ra vào ngày 28.12.

Bà Phạm Thị Hồng Nga, Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư Saigonres Plaza, cho biết Ban quản trị mới được thành lập được ít ngày nên còn non trẻ. Trong khi đó, Công ty Hùng Vương và Công ty Nam Đô ra các văn bản về việc Công ty Hùng Vương chấm dứt hợp đồng quản lý tòa nhà, một cách quá dồn dập và gấp gáp.

Tuy nhiên, Ban quản trị vẫn phải chấp nhận tiến hành bàn giao công việc với Ban quản lý, theo lịch của Công ty Hùng Vương. Đồng thời, Ban quản trị cũng phải nhận trách nhiệm quản lý tòa nhà một cách bất đắc dĩ tới ngày 28.12. Bởi khi đó, Chủ đầu tư mới chính thức bàn giao hệ thống hạ tầng cho Ban quản trị và đơn vị này mới chính thức được quyền thuê đơn vị khác vào quản lý tòa nhà.