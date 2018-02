Bật mí những bí mật "ít ai ngờ" về tỷ phú xe điện Elon Musk

(Dân Việt) Elon Musk là một trong những tỷ phú "điên rồ" nhất giới công nghệ hiện nay với nhiều ý tưởng táo bạo. Thiên tài thường khá lập dị có vẻ đúng với Musk khi ông có những suy nghĩ, thói quen vô cùng kỳ lạ.

Elon Musk hiện tại đang quản lý đồng thời rất nhiều công ty và dự án chuyên về ôtô điện tự lái, thăm dò không gian vũ trụ và khai thác sao Hỏa, phát triển năng lượng mặt trời và trí tuệ nhân tạo.

Người đàn ông thiên tài, Elon Musk

Ông luôn cho thấy sự khác người của mình ở mỗi câu chuyện trong quá trình trưởng thành từ việc từng bị bắt nạt đến phát minh phần mềm khi còn đang học trung học. Những sự thật đáng ngạc nhiên dưới đây là bức tranh thể hiện một “bộ óc thiên tài” đáng ngưỡng mộ.

1. Cha mẹ nghĩ ông có thể bị điếc.

Khi Musk còn nhỏ, ông thường xuyên nhìn vào khoảng không phía trước trong khi bố mẹ đang nói chuyện với mình. Điều này khiến họ tin rằng ông có thể không nghe thấy. Tuy nhiên các bác sĩ đã kiểm tra và không phát hiện điều gì khác thường.

Hóa ra lúc đó, ông đang mơ mộng suy nghĩ. Mẹ của ông, bà Maye, từng nói: "Nó thường xuyên đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Bây giờ thì tôi mặc kệ vì biết rằng có khi thằng bé đang thiết kế một tên lửa mới hoặc cái gì đó trong đầu”.

2. Tự viết và bán một trò chơi điện tử

Vào năm 1984 khi mới đang 12 tuổi, Musk đã lập trình trò chơi Blastar và nhận được 500 đô la khi mã nguồn của nó được xuất bản trên tạp chí PC và Office Technology của Nam Phi. Vào năm 2015, một kỹ sư phần mềm của Google sửa lại mã và làm cho Blastar có thể chơi được.

Mục tiêu của trò chơi là tiêu diệt con tàu ngoài hành tinh chứa đầy vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mặc dù đó là một trò chơi đơn giản, đừng quên rằng nó đã được tạo ra bởi một cậu nhóc gần 33 năm trước.

Musk bình luận: "Đó là một trò chơi bình thường nhưng có khi tốt hơn Flappy Bird”

3. Chi trả tiền đại học bằng cách tiệc tùng.

Khi học tại Đại học Pennsylvania, vị tỷ phú này nhận tổ chức các bữa tiệc và tính phí 5 đô la một người để trả tiền thuê nhà. Musk muốn tỉnh táo trong các buổi tiệc để giữ mọi thứ trong kiểm soát, vì thế ông không bao giờ uống rượu. Có lần chính bà Maye làm người giữ cửa cho buổi tiệc.

Thời đi học của Elon Musk

4. Bỏ học

Năm 1995, Musk theo học tại trường Đại học Stanford chuyên ngành nghiên cứu vật lý. Chỉ trong hai ngày, ông nhận thấy Internet là lĩnh vực hứa hẹn nhiều hơn để thay đổi xã hội nên đã bỏ học để thành lập Zip2, một công ty cung cấp bản đồ chỉ dẫn đến các trang báo trực tuyến.

5. Một Tony Stark ngoài đời thực

Musk chính là nguồn cảm hứng cho diễn viên Robert Downey, người đóng vai Tony Stark trong bộ phim Iron Man. Downey đã có một chuyến tham quan trụ sở SpaceX của Musk vào năm 2007 và nhận xết Musk là một “kẻ lập dị dễ gần”. Khi phần phim Iron Man đầu tiên được phát hành, đạo diễn Jon Favreau giải thích rằng Musk đã truyền cảm hứng cho Downey về nhân vật. Musk cũng từng xuất hiện trong Iron Man 2.

6. Sở hữu chiếc xe James Bond.

Vào năm 2013, Musk đã chi 866.000 đô la trong một cuộc bán đấu giá cho chiếc xe Lotus Esprit từ bộ phim 007: The Spy Who Loved Me năm 1977. Ông từng trả lời: "Thật là tuyệt vời khi một đứa trẻ ở Nam Phi xem James Bond lái chiếc Lotus Esprit ra khỏi bến tàu, bấm nút và biến nó thành một chiếc tàu ngầm dưới nước. Tôi đã có chút thất vọng khi biết rằng nó không thể thực sự biến đổi, những gì tôi sẽ làm là nâng cấp nó bằng hệ thống điện Tesla và cố gắng biến nó trở thành hiện thực".

Chiếc xe huyền thoại của điệp viên 007 James Bond

7. Sử dụng sơ đồ cây trong tư duy

Musk có kiến thức về rất nhiều ngành học, và nhiều người tự hỏi làm thế nào để ông có thể tự học một cách hiệu quả.

Musk trả lời, "Tôi luôn cảm thấy bộ nhớ của đầu tôi đã đầy! Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ hầu hết mọi người có thể học hỏi nhiều hơn họ tưởng. Chỉ là họ tự ngăn cách mình khỏi các lĩnh vực họ nghĩ mình không thể. Một điều mách nhỏ là: Hãy xem kiến thức như một cái cây - đảm bảo bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản, tức là đi từ thân cây và cành lớn, trước khi đi sâu vào từng chiếc lá /các chi tiết, nếu không sẽ chẳng có gì để treo lên cây cả."

8. Ý tưởng về "phương thức vận chuyển thứ năm".

Nền văn minh đã phát triển máy bay, tàu hỏa, xe ô tô và tàu thuyền, nhưng Musk hình dung ra ống vận tốc cao Hyperloop như một hình thái phát triển tiếp theo của vận tải.

Về mặt lý thuyết, Hyperloop sẽ khó bị sụp đổ, miễn dịch với thời tiết và nếu chạy từ Los Angeles đến San Francisco chỉ trên dưới 30 phút. Nó sẽ tiết kiệm năng lượng, thậm chí nếu vận hành bằng các tấm pin mặt trời sẽ làm cho chi phí thấp hơn giá vé của một hãng hàng không.

Mô hình Hyperloop trong tương lai

9. Bí quyết thành công là giữ gìn sạch sẽ.

Trên chương trình Reddit khi đựợc hỏi: "Thói quen nào hàng ngày mà có tác động tích cực lớn nhất đến cuộc sống của bạn?" Musk đã không đáp lại với suy nghĩ thông thường như thức dậy sớm, bày tỏ lòng biết ơn mà là "tắm”.

10. Quan tâm việc học hành của con cái.

Cho đến năm 2015, Musk đã khởi động một trường học tư nhân cho gia đình, gọi là Ad Astra. Cái tên có nghĩa là "Tới các ngôi sao" bằng tiếng Latin, thích hợp cho người đàn ông đã dành cả thời gian suy nghĩ về không gian như ông. Theo báo cáo, ông đã trực tiếp đứng lớp dạy học tại văn phòng Los Angeles của SpaceX. Ông chia sẻ rất ít thông tin về mô hình này ngoại trừ việc không có điểm truyền thống.