Bệnh viện An Sinh không phép ngang nhiên xây dựng sau "lệnh" đình chỉ

(Dân Việt) Dù đang bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công và buộc khắc phục vi phạm khi thi công không có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngang nhiên tổ chức thi công, làm phát sinh thêm sai phạm…

“Đánh trống bỏ dùi”

Liên quan tới phản ánh của báo Dân Việt về việc tổ chức thi công khi không có giấy phép xây dựng tại dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh, thuộc phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết: Hiện tại (ngày 1/10 - PV), UBND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh dừng mọi hoạt động thi công công trình tại dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

“Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và UBND phường Phú Đô thường xuyên theo dõi giám sát kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm theo quy định”, ông Nam thông tin.

Công trình Bện viện tư nhân An Sinh xây dựng không phép có vị trí nằm giáp với đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Thông tin thêm về sự việc này, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, ngày 24/7/2019, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có văn bản đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh làm chủ đầu tư.

Ngày 5/8/2019, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh với số tiền phạt là 40 triệu đồng.

Ngày 26/9/2019, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản về việc đôn đốc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh. Trong đó, quận Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND phường Phú Đô phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực hoạt động xây dựng công trình tại dự án Bệnh viện đa khoa tư nhận An Sinh.

Như vậy, có thể thấy, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra sai phạm tại công trình Bệnh viện tư nhân An Sinh từ cuối tháng 7/2019 nhưng đến nay chưa có xử lý quyết liệt. Bởi, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV Dân Việt, “đại công trường” không phép này vẫn ngang nhiên thi công công khai sau các văn bản chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm.

Chủ đầu tư coi thường pháp luật

Tại quyết định xử phạt vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Bệnh viện đa khoa An Sinh ngày 5/8/2019, UBND quận Nam Từ Liêm nêu rõ: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh do ông Nguyễn Ngọc Long là Tổng Giám đốc đã tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép mới được xây dựng.

Với hành vi vi phạm của công ty bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính là 40 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải có giấy phép xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đúng quy định.

“Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải tháo dỡ theo quy định”, văn bản xử phạt nêu.

Chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm đã rõ, nhưng việc thực thi quyết định và pháp luật của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh – Phúc Trường Minh lại không được thực hiện.

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng công trình Bệnh viện tư nhân An Sinh đã xây dựng được khối lượng lớn các hạng mục tầng hầm. (ảnh chụp ngày 26/9/2019 - gần 1 tháng sau khi UBND quận Nam Từ Liêm có quyết định xử phạt và yêu cầu ngừng xây dựng)

Cụ thể, trong khi chưa có giấy phép xây dựng và bị đình chỉ thi công, khắc phục hậu quả thì chủ đầu tư công trình Bệnh viện tư nhân An Sinh vẫn ngang nhiên thi công.

Ghi nhận vào sáng ngày 26/9, bên trong công trình vi phạm đang tập kết số lượng vật liệu khổng lồ, trong công trường còn có hàng trăm công nhân và máy móc hoạt động rầm rộ… các hạng mục tầng hầm. Công trường được quây kín bởi các tấm tôn, không biển báo thông tin, bảo vệ túc trực.

Trao đổi với báo Dân Việt, ngày 1/10, ông Bùi Mạnh Hoài, Phó Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm xác nhận, chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và chủ đầu tư chưa xuất trình được giấy phép xây dựng của dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh.

Trở lại quyết định xử phạt vi phạm trật tự xây dựng trên, UBND quận Nam Từ Liêm giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát, ngăn chặn sai phạm tại công trên cho UBND phường Phú Đô, Đội thanh tra xây dựng đô thị, Công an quận, Thanh tra giao thông vận tải. Phòng quản lý đô thị có chức năng tham mưu xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân không hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khi trao đổi về việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân để xảy ra sai phạm tại dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh, vị Phó Phòng Quản lý đô thị trên lại không thông tin.