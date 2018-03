Biệt thự nghìn tỷ đẹp tựa cung điện nhưng suốt 1 thập kỷ không ai thèm mua

Tên gọi Champ d'Or (mang nghĩa “vùng đất vàng” trong tiếng Pháp) quả thực rất tương xứng với diện mạo bề thế và lộng lẫy của căn biệt thự rộng tới 48.000m² này.

Trước khi được sang tay chủ mới, căn biệt thự thuộc sở hữu của Zaf Tabani từ năm 2012.

Công trình xa hoa này tọa lạc trên khu đất rộng 19 hecta tại Hickory Creek, Texas. Tác giả của siêu phẩm kiến trúc này là cặp vợ chồng Alan Goldfield và Shirley

Alan Goldfield đã tiêu tốn 52 triệu USD, tương đương cả nghìn tỷ đồng để tạo nên “cung điện trong mơ”. Sau 4 năm thi công, căn biệt thự đã được hoàn thành vào năm 2002. Phong cách kiến trúc tại đây chịu ảnh hưởng nhiều từ lâu đài Vaux-le-Vicomte ở Paris.

Căn biệt thự rộng đến mức có thể chứa được 20 hộ gia đình. Nơi này bao gồm 6 phòng ngủ chính, 6 nhà tắm cỡ lớn, 8 nhà tắm cỡ nhỏ và nhiều gian phòng đa chức năng khác. Tổng cộng chỉ… 57 phòng.

Để phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn, trong biệt thự còn có sẵn một phòng chơi bowling và một phòng chiếu phim gia đình.

Shirley cho biết căn biệt thự này là nơi hội tụ những giấc mơ của cô, trong đó có nhiều cảm hứng bắt nguồn từ những công trình kiến trúc trong lịch sử. Chẳng hạn như phong cách thiết kế đầy tính nghệ thuật của một số trang viên nổi tiếng ở Pháp và Mỹ.

Ban đầu, vợ chồng Goldfield đưa ra giá bán 45 triệu USD để tìm chủ mới cho đứa con cưng. Nhưng không ngờ, mức giá đó khiến nhiều người e ngại đến mức căn biệt thự bị ế suốt một thập kỷ.

Năm 2012, họ quyết định hạ mức giá xuống còn 21,75 triệu USD. Còn ở hiện tại, căn nhà được định giá chỉ khoảng 6,56 triệu USD.

Góc hành lang màu trắng thanh lịch, cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.

Phòng thưởng trà mô phỏng theo nguyên mẫu nhà hàng Tavern on the Green ở New York.

Bàn tiệc dài mang đậm phong cách quý tộc

Một khoảng xanh dịu nhẹ, mang lại sức sống cho không gian trong nhà.

Thư viện hai tầng với tông màu nâu trầm ấm cúng.

Phòng nhạc kiêm múa ba lê cực rộng, cửa sổ được thiết kế kịch sàn để đón ánh nắng tự nhiên.

Phòng chiếu phim gia đình mang phong cách cổ điển.

Gian phòng rộng rãi với ghế ngồi êm ái, thích hợp cho những buổi tụ họp bạn bè hoặc quây quần bên gia đình.

Salon tóc tại gia với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Chủ nhà chỉ cần thuê thợ cắt tóc tới nhà mà thôi.

Một số phòng tắm trong biệt thự được trang trí với màu hồng đẹp mắt.

Phòng thay đồ sang chảnh, rộng rãi với hệ thống đèn cực sáng.

Một phòng ngủ với tông màu hồng chủ đạo.

Phòng xông hơi được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu.

Bể bơi trong nhà giúp chủ nhân “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu”.

Tường và trần được tô vẽ cầu kỳ, làm tôn thêm diện mạo xa hoa của không gian trong nhà.

Nơi đây dễ dàng khiến bạn tưởng nhầm đang bước vào một lâu đài ở xứ sở Pháp lãng mạn.

Phòng tập gym có đầy đủ mọi trang thiết bị hiện đại.

Biệt thự có hai thang máy, một trong số đó sẽ đưa bạn tới hầm rượu.

Một bể bơi khác ngoài trời bên khu vườn đậm chất thơ.

Góc chụp căn biệt thự nhìn từ bên ngoài.