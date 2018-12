Bình Dương: Đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI

(Dân Việt) Tính đến 15.12.2018, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 2,1 tỷ USD từ nguồn vốn FDI, vượt 50,2% so với kế hoạch. Lũy kế đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 3.509 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 32,2 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước chỉ sau TP.HCM và Hà Nội.

Chiều nay 26.12, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý IV và thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

Ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 (Ảnh: Quốc Hải)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2018, toàn tỉnh Bình Dương ước tính tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đạt 91.198 tỷ đồng, tăng 12,2% (năm 2017 tăng 11,6%, KH tăng 12,2%). Trong đó, lĩnh vực đầu tư công tính đến ngày 15.12 đạt giá trị giải ngân 5.192 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch điều chỉnh năm 2018; Thu hút đầu tư trong nước tính đến 15.12 đạt 59.779 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 31,3%). Lũy kế đến hết năm 2018 có 36.379 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký đạt 296.989 tỷ đồng.

Đặc biệt, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh Bình Dương thu hút được 2,1 tỷ đồng từ đầu tư nước ngoài, vượt 50,2% kế hoạch năm.

Ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết: “Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục chuyển biến tích cực và toàn diện với Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,68% (kế hoạch >8,5%), GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng (KH 130,1 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ”.

Cụ thể theo ông Lượng, về công nghiệp, năm 2018 chỉ số phát triển công nghiệp toàn tỉnh tăng 9,79% (năm 2017 tăng 9,8%, KH 2018 tăng 9%). Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (27 KCN đã đi vào hoạt động), diện tích 12.743 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 80,8% và 12 cụm công nghiệp (diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 70,6%).

Về lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 191.000 tỷ đồng, tăng 18%. Ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,8%.

Về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu: Năm 2018 toàn tỉnh có kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, ước đạt 25 tỷ 280 triệu USD, tăng 15,6%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20 tỷ 500 triệu USD, tăng 18,6%.

Ở lĩnh vực nông nghiệp: Giá trị sản xuất n6ng, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,6%. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, hạ tầng nông thôn với dự kiến đến hết năm 2018 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn, hoàn thành 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh thực hiện tổng thu ngân sách 50.000 tỷ đồng, đạt 95% dự toán HĐND tỉnh, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 17.550, 4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 178.000 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm 2018. Dư nợ cho vay ước đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 14,8% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 1.040 tỷ đồng, chiếm 0,59% tổng dư nợ”, ông Lượng, thông tin thêm.

Được biết, năm 2019 tỉnh Bình Dương xác định chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tiếp tục tăng 8,5% - 8,7%; tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp và thuế nhập khẩu trong cơ cấu kinh tế tỉnh tương ứng ở mức: 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1%.