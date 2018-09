Bộ Công Thương kiểm tra sản xuất, kinh doanh than tại 6 tỉnh miền Bắc

(Dân Việt) Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương vừa có Quyết định 3401/QĐ-BCT thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là Đoàn kiểm tra). Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm 17 thành viên. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Khắc Thọ-Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương).

Khai thác than tại khai trường mỏ than Hà Tu.

Thành viên của đoàn gồm đại diện một số đơn vị thuộc các Bộ: Quốc Phòng, Công An, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương và đại diện các Sở Công Thương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Quyết định 3401/QĐ-BCT nêu rõ: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hải Phòng; đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương: 7 tháng đầu năm nay, sản lượng than sạch ước đạt 25,62 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, lượng than cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều đạt ở mức cao so với kế hoạch năm và vượt so với cùng kỳ năm 2017 do nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện được huy động phát ở mức cao và có một số nhà máy điện bắt đầu vào vận hành thương mại.

Những tháng cuối năm là thời điểm bước vào mùa mưa lũ, do đó, hoạt động khai thác của ngành sẽ gặp khó khăn hơn. Vì vậy, để đảm bảo đủ than cho sản xuất, Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất than lớn tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác thăm dò và nâng cấp trữ lượng, đảm bảo đủ độ tin cậy để huy động vào thiết kế khai thác theo Quy hoạch; đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư mỏ than, các dự án môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất than vào sản xuất và vận hành đúng tiến độ theo Quy hoạch để chuẩn bị nguồn than cung cấp dài hạn cho các hộ tiêu thụ trong nước.