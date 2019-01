Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giao nhiệm vụ sáp nhập HNX và HoSE trong năm 2019

(Dân Việt) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giao cho ngành chứng khoán năm 2019 phải thành lập sở GDCK Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2019 (Ảnh: Mof)

Sáng 2.1.2019, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2019.vTham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

Đúng 9h, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2019, khởi đầu cho một năm mới tiếp nối thành công của TTCK Việt Nam.

TTCK Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong huy động vốn cho nền kinh tế

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, dù chỉ số VnIndex ghi nhận mức giảm 9,3% trong xu thế chung của TTCK quốc tế, nhưng quy mô và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2017, tương đương với 70,2% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017. Trên thị trường trái phiếu, giá trị niêm yết đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2017, tương đương 20,3% GDP của năm 2018. Giao dịch trái phiếu về cơ bản vẫn giữ được mức sôi động với giá trị giao dịch đạt 8.834 tỷ đồng/phiên. Thị trường chứng khoán phái sinh mặc dù mới ra đời hơn một năm với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 nhưng đã khẳng định được vai trò với khối lượng bình quân đạt 78.800 hợp đồng/phiên, tăng gần 7 lần so với năm 2017 và vị thế mở cuối năm đạt gần 21.653 hợp đồng, tăng 2,7 lần so với cuối năm 2017. Đặc biệt, vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài vẫn vào ròng đạt 2,8 tỷ USD, cơ bản bằng mức kỷ lục 2,9 tỷ USD của năm 2017. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt trên 32,8 tỷ USD.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Mof)

Năm 2018 cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp niêm yết có doanh thu tăng 20,5%, lợi nhuận tăng 24,9%. Các công ty chứng khoán có lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. TTCK tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hữu hiệu cho phát triển kinh tế, trong đó huy động trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đạt 192 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu kho bạc đạt mức 12,55 năm, đáp ứng được nhu cầu đầu tư công và cơ cấu nợ công của Chính phủ. Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ước đạt 62,2 nghìn tỷ đồng tăng 30,7% so với 2017. Với những thành công đó, TTCK tiếp tục khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư và phát triển kinh tế; và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò của TTCK trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu nền kinh tế cũng như những nỗ lực của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, của 2 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, doanh nghiêp niêm yết, các thành viên tham gia thị trường dưới mọi hình thức và của đông đảo công chúng đầu tư.

Nhiệm vụ nâng hạng thị trường và thành lập Sở GDCK Việt Nam

Bước sang năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán, nghiên cứu trình Chính phủ hệ thống giải pháp đồng bộ để phát triển TTCK theo chiều rộng và chiều sâu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của DN trong quá trình hoạt động, bảo vệ lợi ích chính đáng của công chúng đầu tư, chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan không ngừng hoàn thiện các cơ chế hoạt động của TTCK hiện đại, minh bạch.

Cuối cùng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã giao 5 nhiệm vụ cho ngành chứng khoán năm 2019.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, với trọng tâm là thông qua Luật chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp trong huy động vốn nâng cao tính công khai minh bạch của TTCK, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Sáng 18.7.2018, báo cáo tại Hội nghị Sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ cho ý kiến về Đề án sáp nhập 2 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX). Dự kiến, lộ trình hợp nhất hai Sở GDCK được triển khai trong hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2017-2019): thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP.HCM. Về hoạt động, tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường GDCK như hiện nay tại Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội (các công ty con).

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cấu trúc TTCK với trọng tâm nâng cao năng lực và lành mạnh hóa hệ thống các tổ chức trung gian thị trường.

Thứ ba, thành lập Sở GDCK Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước chuyên nghiệp hơn các thị trường trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HOSE)

Thứ tư, triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính tại Sở GDCK Hà Nội; triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ năm, Thúc đẩy triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng “thị trường Cận biên” lên hạng “thị trường Mới nổi”.

Thay mặt ngành chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã ghi nhận những chỉ đạo của Bộ trưởng và cam kết toàn thể thành viên thị trường sẽ triển khai trong các trương trình công tác cụ thể, để bảo đảm trong năm 2019, hòa chung vào không khí vui tươi phấn khởi của đà kinh tế phát triển của nước nhà, TTCK cũng sẽ có một năm phát triển bền vững và thành công.