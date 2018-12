Căng thẳng tại Đại hội cổ đông Legamex

(Dân Việt) Không chỉ làm ăn thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu,... lãnh đạo cũ và cả lãnh đạo đương nhiệm của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) còn bị cổ đông tố không minh bạch, bao che nhau, có dấu hiệu làm sai số liệu tài chính để gian dối... cổ đông.

“Căng thẳng” là cụm từ chính xác nhất dành cho Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Legamex diễn ra sáng nay 28.12, tại TP.HCM.

Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Legamex giải đáp các thắc mắc của cổ đông (Ảnh: Quốc Hải)

Theo quan sát của Dân Việt, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc đại hội cổ đông, hầu như chỉ có những lời chất vấn to tiếng về những sai phạm của lãnh đạo cũ và cả lãnh đạo đương nhiệm về tính minh bạch của những con số tài chính, những hợp đồng “mù mờ”, những ràng buộc trách nhiệm vì để xảy ra thất thoát... khiến Legamex như một “mớ bòng bong” khó tìm ra lối thoát.

“Căng thẳng” ngay từ phút đầu

9h10 phút, đại hội cổ đông bắt đầu với phần giới thiệu Chủ tọa đoàn và thành phần ban thư ký. Tuy nhiên, ngay khi ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT vừa dứt lời đề cử thành viên Chủ tọa đoàn là ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Legamex lên cùng mình tham gia Chủ tọa phiên họp thì cổ đông Lưu Văn Tranh lập tức ý kiến: “Tôi không đồng ý cho ông Hoàng Tiến Đạt ngồi ghế Chủ tọa đoàn vì có thư khiếu nại, khiếu tố khởi kiện ông Đạt. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh không công khai báo cáo tài chính năm 2016 và 2017, dẫn đến công ty bị phạt 435 triệu đồng”.

Sau đó, ông Đoàn Văn Sơn tiếp tục giới thiệu ông Nguyễn An Vân vào thư ký đại hội nhưng tiếp tục nhận sự phản ứng của cổ đông. Một cổ đông cho biết: “Ngày 19.4.2018 tại ĐHCĐ bất thường, tôi có phát biểu nhưng ông Vân không có ghi hết ý kiến của tôi, sau đó lại bịa chuyện trong biên bản họp gửi cho quý cổ đông là tôi có đưa bài phát biểu của mình cho Chủ tọa đoàn, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật nên tôi không đồng ý tư cách của ông Vân”.

Một cổ đông bức xúc về Quy chế Công ty được sửa đổi đã hoàn toàn... sai luật (Ảnh: Quốc Hải)

Thậm chí, cổ đông Lưu Văn Tranh còn không đồng ý tư cách Chủ tọa đoàn của ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Legamex. Theo cổ đông Tranh giải thích trước đại hội: “Ngày 19.4.2018, ĐHCĐ bất thường có 1 phụ nữ (không rõ lai lịch) phát biểu không phù hợp, sau khi biết được ông Đoàn Văn Sơn thừa nhận là ông Sơn ủy quyền, vậy ông Sơn ủy quyền tại sao lại đi dự đại hội? Hết đường chối cãi thì ông Sơn bịa chuyện cô này là thư ký của mình. Đây là hành vi lừa đảo lừa dối của ông Sơn muốn qua mặt cổ đông vì theo tôi được biết thư ký của ông Sơn là ông Nguyễn An Vân”.

Dù ý kiến của một số cổ đông nhỏ lẻ khác cũng tiếp tục chất vấn về các vấn đề này nhưng ông Hoàng Tiến Đạt, ông Đoàn Văn Sơn và ông Nguyễn An Vân vẫn được giới thiệu tham gia chủ tọa đoàn và thư ký đại hội do tỷ lệ biểu quyết chiếm tỷ lệ hợp lý.

Cổ đông bức xúc nhiều vấn đề

Sau phần trình bày các tờ trình của ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Legamex liên quan đến các số liệu tài chính, kế hoạch, kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018... Đại hội trở nên căng thẳng với phần chất vấn trực tiếp của cổ đông.

Cổ đông Trần Văn Lý đặt vấn đề về kết quả kinh doanh lỗ hơn 3,4 tỷ đồng của năm 2017 (Ảnh: Quốc Hải)

Cổ đông Lưu Văn Tranh đặt vấn đề: “HĐQT trả lời thế nào về chuyện công ty bị lỗ lũy kế 39 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu tới 41 tỷ đồng. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên TGĐ Legamex và UBND TP.HCM đã có 3 văn bản chỉ đạo yêu cầu đích danh Chủ tịch HĐQT xử lý nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ giải thích nào của Legamex về vấn đề này, phải chăng có sự né tránh, bao che nhau?”.

“Thêm nữa, tôi có đến phòng Lao động Q.10 mới phát hiện ông Hoàng Tiến Đạt đã đăng ký lĩnh vực hoạt động là may trang phục, nhưng thực tế công ty đã bỏ hết may mặc, chuyển sang may tủ vải hơn 2 năm nay. Đây phải chăng là hành vi lừa dối, qua mặt cổ đông”, ông Tranh đặt vấn đề.

Trả lời những câu hỏi này, ông Đoàn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Legamex, cho biết: “Có những vấn đề nếu trà lời được chúng tôi sẽ trả lời ngay, còn những câu hỏi cần thời gian để trả lời hoặc khó trả lời thì đề nghị cổ đông... viết giấy gởi câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản sau”.

Ngay lập tức, nhiều cổ đông bắt đầu bùng nổ. Một cổ đông đặt câu hỏi: “Ngày 4.12.2018, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt Legamex 435 triệu đồng với 2 lý do: Không có báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán; không có báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Báo cáo không đúng thời hạn biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và không đăng ký giao dịch, công ty đăng ký công ty đại chúng từ năm 2017”.

Trả lời câu hỏi này, ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Legamex, cho rằng: “Tất cả là do cổ đông không đồng ý thông qua BCTC năm 2016, 2017 đã kiểm toán nên chúng tôi không có gì để nộp cho UBCKNN”.

Tuy nhiên, câu trả lời này của ông Đạt không nhận được sự đồng tình của cổ đông.

Cổ đông giơ phiếu thông qua các tờ trình (Ảnh: Quốc Hải)

Một cổ đông tên Trần Văn Lý đặt vấn đề: “Tại sao tại ĐHCĐ bất thường hồi tháng 4 (ngày 19.4.2018), ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Legamex có thông tin kết quả kinh doanh năm 2017 có lợi nhuận nhưng sao kết quả kinh doanh được kiểm toán thì lại lỗ hơn 3,47 tỷ đồng?”. Trả lời vấn đề này, ông Đạt cho biết: “Do công ty có một số hàng tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển, bị giảm giá trị nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền 4,28 tỷ đồng.

Đồng thời, do năng suất 6 tháng đầu năm còn thấp, doanh thu chưa bù đắp được chi phí nên kết quả kinh doanh mới lỗ như vậy. Chưa kể, các công ty kiểm toán đều có chung quan điểm là các chi phí phát sinh liên quan đến dự án 106 đường 3/2 như tiền thuê đất, giá trị còn lại công trình xây dựng, các chi phí phát sinh khác... nên theo nguyên tắc thận trọng, phòng ngừa rủi ro thì các chi phí liên quan phát snh giai đoạn nào thì hạch toán vào giai đoạn đó”.

Một loạt ý kiến khác của cô đông như: Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên TGĐ bị cho nghỉ việc từ tháng 10.2016 nhưng tháng 4, 5, 6.2017 vẫn chi lương cho ông Dũng, ai chịu trách nhiệm bồi thường? Ai chịu trách nhiệm khi Legamex bị hải quan phạt 1,8 tỷ đồng và Cục thuế TP.HCM phạt 700 triệu đồng; Chi 90 triệu đồng cho một cá nhân tên Phi (không rõ lai lịch) để xử lý các vấn đề về hải quan mà không có bất cứ một chứng từ nào... cũng không được Chủ tọa đoàn giải thích rõ ràng mà vẫn bị né tránh.