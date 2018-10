Cao tốc 34.000 tỷ chi chít ổ gà: Đừng sửa chữa kiểu đối phó!

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình -Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm (sáng 11.10.2018), đại diện tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân đường hư hỏng là do thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều cơn mưa. Tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định ngay không thể có nguyên nhân do mưa nhiều hay thời tiết tác động làm hư hỏng mặt đường, cũng không phải do xe chạy quá nhiều dẫn đến đường hỏng, mà đây là do chất lượng thi công.