Capital House xây trường học tiêu chuẩn xanh LOTUS đầu tiên ở miền Bắc

(Dân Việt) Sáng 8.3, Tập đoàn Capital House đã chính thức khởi công dự án trường mầm non ứng dụng tiêu chuẩn xanh LOTUS thuộc hệ thống giáo dục Capi Edu tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Nguyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Capital House cho biết: “Hệ thống giáo dục Capi Edu được Tập đoàn Capital House xây dựng và phát triển với định hướng xây dựng cho thế hệ tương lai những hành trang về trí tuệ, nhân cách và đặc biệt là một phong cách sống xanh, hòa mình với thiên nhiên và phát triển dựa trên nền tảng tư duy khám phá, trải nghiệm từ tự nhiên. Đó cũng chính là một trong những cam kết “Kiến tạo cuộc sống xanh” mà Capital House đã, đang và sẽ nỗ lực trên con đường phát triển của mình ở các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, dịch vụ…”.

Ngay từ thiết kế, ngôi trường đã được tạo lập theo phong cách tự do với hình dáng mô phỏng như một hòn đá cuội đặt giữa cỏ cây, từ đó, các giải pháp thiết kế về thông gió, chiếu sáng tự nhiên cũng sẽ được giải quyết khi hơn 80% vị trí trong các lớp học có tầm nhìn trực tiếp ra không gian xanh tươi bên ngoài qua lớp kính trong suốt, giúp các em nhỏ luôn có cảm giác như đang ngồi học giữa một vườn cây thiên nhiên.

Công trình trường mầm non này được ứng dụng tiêu chuẩn xanh LOTUS do Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) thẩm định và xét duyệt. Công trình có tổng diện tích đất 5.596m2, diện tích sử dụng toàn khu là 6.160,5m2. Trường có chiều cao 3 tầng được xây dựng trên diện tích 2.161m2 đất (mật độ xây dựng xấp xỉ 38%). Tầng 1 gồm 8 phòng học, khu vui chơi liên hoàn trong nhà và một số phòng chức năng như phòng hành chính, phòng y tế, phòng nghỉ dành cho giáo viên, đặc biệt nhà trường đầu tư 1 bể bơi trong nhà được thiết kế “mở” rất gần gũi thiên nhiên, diện tích lên tới 250m2 với hệ thống công nghệ đạt tiêu chuẩn xanh đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiện nghi tuyệt vời cho trẻ.

Tầng 2 được thiết kế dành cho 12 lớp học có diện tích bình quân 100m2/phòng. Đặc biệt trường dành một phần diện tích rất lớn khoảng 400m2 tại khu hành lang chung cho việc đầu tư 1 thành phố hướng nghiệp thu nhỏ với mục đích tạo cơ hội cho các bé thực hành đời sống và trải nghiệm thực tế. Toàn bộ tầng 3 được thiết kế dành cho hệ thống phòng chức năng bao gồm: hội trường lớn, phòng Âm nhạc, phòng Thực hành cuộc sống, thư viện, phòng Lab (tích hợp dạy Tiếng Anh, rạp chiếu phim mini), xưởng Mỹ thuật sáng tạo, phòng phương pháp…

Phần diện tích còn lại là khu Hiệu bộ gồm: phòng Ban giám hiệu, phòng họp, phòng kỹ thuật. Đặc biệt, khu bếp rộng hơn 100m2 được đầu tư trang thiết bị hiện đại bậc nhất, đảm bảo tuyệt đối tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, cung cấp các bữa ăn chất lượng cao với nguồn thực phẩm sạch, thực đơn được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu nghiên cứu và xây dựng.

Hệ thống cảnh quan sân vườn trong ngôi trường mơ ước cũng được chú trọng khi các kiến trúc sư đã đưa rất nhiều cây xanh và các nguyên liệu tự nhiên như gỗ, đá, tre, nứa để tạo thành các khu vực sân chơi: sân địa hình, cỏ nhân tạo kết hợp chạy thể thao, sân bóng đá mini, khu trò chơi dân gian, khu vui chơi liên hoàn, vườn thực nghiệm, khu tìm hiểu giao thông, khu chăm sóc vật nuôi, bồn hoa và cây xanh…

Trường mầm non tiêu chuẩn xanh Lotus đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo trường mầm non, bà Phan Thị Hải Yến không ngần ngại chia sẻ về định hướng ứng dụng những tiêu chí xanh LOTUS trong công trình này. “Ngay từ bản vẽ đến thi công, chúng tôi đều định hướng xây dựng ngôi trường này trở thành một công trình xanh đúng nghĩa khi sử dụng các giải pháp thiết kế tận dụng năng lượng tự nhiên, đưa khí tươi vào từng không gian phòng học cũng như sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường…

Chúng tôi mong muốn tạo dựng nên 1 thế hệ tương lai được sống trong một môi trường sinh thái trong sạch, ý thức được việc xây dựng và bảo vệ môi trường đúng hướng, sử dụng môi trường sống một cách khoa học, đủ kỹ năng để hòa nhập với công nghệ hiện đại bằng cách sử dụng thành thạo chúng và hướng tới những giá trị bền vững.”

“Việc nhanh chóng đưa dự án trường học đi vào hoạt động cũng góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ tiện ích đồng bộ cho khu đô thị mới Tây Hồ Tây, trong đó có chung cư EcoLife Tây Hồ do tập đoàn xây dựng” – bà Hải Yến cho biết thêm.

Đại diện Tập đoàn Capital House, lãnh đạo trường mầm non và đơn vị thiết kế, nhà thầu chụp ảnh lưu niệm.

Với dự án này, một lần nữa tập đoàn Capital House khẳng định quyết tâm phát triển tất cả các dự án của mình theo tiêu chuẩn xanh quốc tế.

Công trình trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục Capi Edu được thi công bởi nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghệ xanh - một công ty đã có kinh nghiệm thi công rất nhiều dự án công trình xanh tại Hà Nội. Ngay tại buổi lễ, đại diện tập đoàn Capital House, đại diện công ty Quản lý dự án EPM, đại diện đơn vị thi công Công nghệ xanh, đại diện hệ thống giáo dục Capi Edu đã đưa ra những cam kết về chất lượng cũng như tiến độ thi công của dự án.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong quý IV/2018 và đi vào hoạt động từ quý I/2019. Capital House là một tập đoàn phát triển đa ngành với cốt lõi là Bất động sản tập trung vào mục tiêu tiên phong kiến tạo môi trường sống xanh cho cộng đồng, bằng các sản phẩm có chất lượng, tiện ích đồng bộ, bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại. Những năm gần đây, Capital House liên tiếp ghi dấu ấn bằng việc xây dựng nhiều công trình đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE, LOTUS như EcoLife Capitol, EcoHome Phúc Lợi, Khu văn phòng Capital House, Trung tâm giao dịch Sales Center.