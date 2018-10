CEO Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu: "Vàng thật không sợ lửa!"

(Dân Việt) Quyết định đầu tư căn hộ tiêu chuẩn xanh, không ít bạn bè, đối tác, khách hàng hoài nghi, nhưng bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang vẫn quyết tâm biến “giấc mơ xanh” trong ngành bất động sản trở thành hiện thực. Và rồi "vàng thật không sợ lửa", Phúc Khang đã có thành công bước đầu.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang.

“CEO xanh” - tên thân mật mà giới chuyên môn tặng cho bà Lưu Thị Thanh Mẫu – gặp chúng tôi trong 1 ngày cuối tháng 9, sau chuyến đưa ba mẹ đi Singapore “bảo hành” lại sức khỏe. Từng nổi tiếng với những quyết định táo bạo trên thương trường, “nữ tướng” này lại có lúc trở nên nhu mì: “Mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều nhưng ba mẹ thì biết ở với mình được đến bao giờ. Thế nên, khi có dịp là tôi gác bỏ tất cả công việc để ở bên cạnh cha mẹ già”.

Khởi đầu với... phân khúc bình dân

Nói về cái duyên với ngành BĐS trong khi chuyên môn của bà là Luật và Đông Phương học, bà Mẫu kể: “Có lẽ ít ai biết tôi bắt đầu kinh doanh BĐS từ năm thứ 3 đại học. Càng ít người biết tôi vốn là một “hạt giống đỏ” trưởng thành phong trào Công tác Đoàn và phong trào sinh viên lúc ấy. Lúc đó, cơ hội của tôi cũng rất lớn nhưng vì yêu thích kinh doanh nên tôi đã bỏ qua con đường nhiều hứa hẹn này...”.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu cho rằng: “Phát triển bền vững phải bắt đầu từ phát triển có trách nhiệm”.

“Một số người bạn theo đuổi con đường nhà nước khi biết tôi lựa chọn sang làm kinh tế cũng tiếc. Nhưng tôi quan niệm, làm gì thì cũng là cống hiến cho đất nước, vậy thôi. Có lẽ quan niệm đó sau này đã ngấm vào triết lý kinh doanh xuyên suốt của Phúc Khang Corporation: Đó là, “phát triển bền vững phải bắt đầu từ “phát triển có trách nhiệm” - phải luôn biết mình có trách nhiệm giữ gìn thành tựu của thế hệ đi trước và kiến tạo giá trị tốt hơn cho thế hệ tương lai”, bà Mẫu nhớ lại.

Năm 2009, khi hàng loạt doanh nghiệp địa ốc đóng cửa vì ngấm đòn khủng hoảng kinh tế, cô gái trẻ Thanh Mẫu đã cùng các đồng sự thành lập Công ty Phúc Khang. Thời điểm ấy, chỉ có các dự án căn hộ được cho là còn cửa sáng, nhưng Phúc Khang lại chọn phân khúc bình dân là đất nền vùng ven để khởi đầu, với suy nghĩ 80% người Việt xuất thân từ nông dân nên... đất vẫn là cửa sống tốt. Chính quan điểm không giống ai này khiến giới đầu tư BĐS trong ngành nhìn Phúc Khang bằng “mắt tròn mắt dẹt”.

“Thời điểm đó, phân khúc đất nền vùng ven được xem là “khó nhai, khó nuốt”, không có ai làm và rất khó thành công. Tuy nhiên, tôi cùng các đồng sự đã bàn thảo và chọn hướng phát triển với mô hình đô thị sinh thái, chọn vị trí dự án với tiêu chí “bám” vào các khu vực có bán kính cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km trở lại, nằm trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của quốc gia. Về vấn đề tài chính, trong lúc thị trường gặp khủng hoảng, thay vì thu 100% giá trị BĐS của 100 khách hàng, chúng tôi chỉ thu 10% của 1.000 khách hàng. Như vậy, doanh nghiệp vẫn đảm bảo doanh thu và khách hàng cũng dễ dàng tích lũy. Chiến lược này đã đúng đắn và mang lại thành công bước đầu cho Phúc Khang”, bà Thanh Mẫu cười.

Giải pháp của bà Mẫu lúc đó đã đánh trúng vào nhu cầu và tâm lý của nhiều người. Các dự án do Phúc Khang tham gia đầu tư như EcoSun (Đồng Nai), Eco Village (Long An), Eco Town (TP.HCM) và đặc biệt hơn cả là Dự án Làng Sen Việt Nam tại Long An, với quy mô hơn 65 ha, hơn 2.450 nền, dự kiến bán trong 18 tháng, nhưng chỉ sau 9 tháng hết hàng đã mang lại tên tuổi cho Phúc Khang trong giới BĐS khu vực phía Nam.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo dài, giữa) tại lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác.

Ý tưởng “khó” nhưng làm được mới là “hay”

Tuy đang rất thành công với dòng sản phẩm khu đô thị vùng ven, nhưng đến năm 2015, Phúc Khang bất ngờ chuyển hướng đầu tư vào thị trường căn hộ. Đặc biệt hơn, dự án Diamond Lotus Riverside tại Q.8, TP.HCM của Phúc Khang lại là dự án tiên phong tại Việt Nam theo đuổi tiêu chuẩn xanh của Mỹ (LEED).

Kể về sự chuyển hướng này, “CEO xanh” Lưu Thị Thanh Mẫu nhớ lại những khó khăn từ việc trình bày ý tưởng đến việc thực hiện và triển khai dự án để thuyết phục HĐQT và quan trọng nhất là với đối tác lớn, những nhà thầu hạng A+ trên thị trường BĐS Việt Nam bởi những ý tưởng của bà khi đó được đánh giá là... viễn vông.

“Khi trình bày ý tưởng với anh Nguyễn Bá Dương - CEO CotecCons, anh hỏi rất chân tình “em bị sao vậy Mẫu, đang không đang lành tự nhiên nhảy vô những dự án khó này làm gì’. Sau đó, cả một thời gian dài, mình mới thuyết phục được anh ấy và nay CotecCons đã trở thành đối tác chiến lược của Phúc Khang”, bà Mẫu nhớ lại.

Thiết kế dự án Diamond Lotus Riverside - dự án theo đuổi tiêu chuẩn xanh của Mỹ.

Nói về công trình xanh của Diamond Lotus Riverside, bà Mẫu lý giải, chung cư đạt chuẩn Leed (USGBC - Hoa Kỳ) không theo cách nghĩ thông thường, mà cây xanh chỉ chiếm khoảng 10% trong công trình, yếu tố xanh còn lại được thể hiện trong từng không gian sống với không khí tươi, ánh sáng tự nhiên, vật liệu xanh, bền vững và tiết kiệm năng lượng điện, nước... Đặc biệt, phải có giải pháp về giảm nhiệt, thông khí, giảm CO2..., giải pháp về vitamin D cho trẻ để giảm bệnh tật cho thế hệ thứ 3. Bên cạnh đó, không gian sống xanh từ việc tiếp cận 100% nguồn năng lượng nắng gió tự nhiên còn giúp gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, gia tăng chỉ số hạnh phúc cho cư dân.

Được hỏi, liệu khách hàng có hoài nghi khi chọn đầu tư căn hộ tiêu chuẩn xanh, bởi thực tế Phúc Khang chưa có kinh nghiệm trong đầu tư căn hộ và dòng sản phẩm này cũng chưa có tiền lệ ở Việt Nam, bà Mẫu nói: “Vàng thật không sợ lửa anh ạ! Những hoài nghi trên đã được được Phúc Khang xóa tan bằng cách chứng minh cho khách hàng thấy Phúc Khang nói được, làm được, thậm chí làm nhiều hơn nói. Đến thời điểm hiện nay, dự án Diamond Lotus Riverside đã được xây dựng đến hoàn thiện, 100% sản phẩm đều đã được khách hàng đón nhận và sản phẩm này hiện tại đã mang lại giá trị lợi nhuận cho khách hàng ít nhất khoảng 50%”.

“Còn nhớ, ý tưởng vườn thiền trên không Sky Park rộng 5.000m² tại dự án Diamond Lotus Riverside, ai cũng bảo là ý tưởng “khó nhai”, nhưng tôi đã đi khảo sát ở các nước và họ nói có thể thực hiện được và mình quyết tâm làm. Bây giờ sự thật đã chứng minh là mình đúng. Sau này nhiều anh em trong ngành cũng nói tuy ý tưởng “khó nhai” nhưng tôi thực hiện được mới là “hay”, bà Mẫu nói vui.

“Phát triển công trình xanh không nên giới hạn tư duy ở một đơn nguyên nhà ở hay một công trình cao tầng đơn độc. Trái lại, hãy xem công trình xanh như một cá thể, thì việc phát triển đồng bộ những ngôi nhà xanh, căn hộ xanh này cùng với một không gian sống xanh, chúng ta sẽ có được những đô thị xanh, những cộng đồng xanh… Lúc bấy giờ, giá trị xanh sẽ gia tăng theo cấp số nhân và hiệu ứng lan tỏa về ý thức sống xanh đến số đông và thị trường cũng sẽ trở nên mạnh mẽ." (Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, CEO Phúc Khang Corporation)

Và bây giờ thêm 1 dự án mới tại Khu Đông theo kiến trúc di sản châu Âu cổ điển đã ra mắt công chúng trong tháng 9 vừa qua - Rome Diamond Lotus, một dự án khá đặc biệt khi cùng lúc theo đuổi 3 tiêu chuẩn Xanh (Leed, Lotus, Greenmark) và 01 an toàn (UL của Mỹ). Dự án hứa hẹn góp phần làm cho hình ảnh Khu Đông Sài Gòn thêm độc đáo, sang trọng.

Người phụ nữ của gia đình

Mặc dù vậy, “CEO xanh” Phúc Khang luôn cho rằng những thành công của tập đoàn không chỉ riêng mình mà đó là thành quả của một đội ngũ gắn bó, cùng chí hướng.

Trước những lời khen tặng sau khi nhận giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2017 và đứng đầu hạng mục “Nhà phát triển dự án” của năm 2017 cho giải thưởng Ashui, bà Mẫu khiêm tốn nói: “Đây không chỉ là giải thưởng của riêng tôi mà còn là thành quả lao động của Ban lãnh đạo và tất cả các thành viên trong gia đình Phúc Khang. Để có được thành công như ngày hôm nay, chúng tôi luôn tâm niệm rằng, đạo đức kinh doanh không phải là chuyện PR hay từ thiện đánh bóng tên tuổi. Mà quan trọng nhất, thiết thực nhất là trách nhiệm thực thi với lời hứa của mình cùng sứ mệnh: Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”.

Trở về cuộc sống ngày thường, Lưu Thị Thanh Mẫu lại là một người con chí hiếu. Khi được hỏi “Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của chị?”, “CEO Xanh” trả lời không suy nghĩ: “Ba tôi - một nghệ nhân cây cảnh. Khi còn nhỏ, có lần tôi theo Ba đến chăm sóc cây tại nhà của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Do phải đợi lâu nên tôi đòi về, ba nói: Làm đẹp cho đời đâu phải dễ, thú vui nào bằng thú vui cỏ cây. Đó cũng là một trong những lý do những đô thị của Phúc Khang luôn có hồ và cây xanh…

Dù luôn bận rộn với các dự án, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu vẫn là người phụ nữ của gia đình.

“Thế còn chuyện làm dâu thảo với một doanh nhân lắm việc như chị thì sao?”. Bà Mẫu chân thành: “Nói thật, tôi không rành nấu ăn bởi vì mẹ chồng chẳng bao giờ cho tôi vào bếp. Mẹ bảo việc của con là ở công ty, về nhà đã có mẹ lo. Nhưng mẹ cũng không chịu thuê người giúp việc khiến nhiều lúc tôi thấy áy náy và thương mẹ hơn. Vì vậy, nhiều khi công việc rất bận nhưng mỗi khi có dịp tôi lại vào bếp để nấu ăn, chăm sóc, phụng dưỡng cha, mẹ già”.

Nghề chọn người, nhưng chính sự kiên định với triết lý ban đầu - mỗi công trình phải bảo đảm đúng pháp luật và đạo đức, mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, đạt chuẩn mực quốc tế và tính đến lợi ích dài lâu - đã làm nên giá trị cốt lõi của “CEO xanh” Lưu Thị Thanh Mẫu.