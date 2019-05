Chạy bộ - cú hích mới cho phong trào thể thao của giới trẻ Việt Nam

(Dân Việt) Không khó để nhận thấy chỉ trong ba năm trở lại đây, hàng loạt cuộc thi chạy sôi động được tổ chức liên tiếp với nhiều hình thức và quy mô đa dạng. Điều đặc biệt là dù dưới quy mô nào, các chương trình này đều thu hút hàng trăm thậm chí hàng ngàn người, đặc biệt là những người trẻ tham gia.

Giải mã sức hút của “cơn sốt” chạy bộ

“Thú vị” có lẽ là cụm từ lý giải trọn vẹn cho sức hút này. Nếu việc chạy một mình khiến người chạy rơi vào trạng thái nhàm chán, thiếu động lực thì các cuộc thi chạy đã khắc phục nhược điểm đó một cách hoàn hảo khi cung cấp cho người chạy những hình thức vận động khác nhau như chạy cự ly ngắn, chạy cự ly dài, chạy vượt chướng ngại vật... Bên cạnh đó, các cuộc thi được tổ chức dưới mô hình tập thể nên người chạy vừa có "bạn đồng hành" để động viên nhau, vừa có "đối thủ" để vượt qua và vừa có "cổ động viên" để không khí thêm huyên náo. Tất cả điều này khiến các cuộc thi chạy vượt qua khỏi khái niệm bộ môn thể thao trở thành một hoạt động vui chơi giải trí để người trẻ được giải phóng bản thân, được hòa mình vào và được cháy hết mình.

Các cuộc thi chạy đã trở thành “điểm hẹn” của giới trẻ.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, điều khiến các cuộc thi chạy trở nên hấp dẫn chính là các giá trị cộng thêm. Người chạy được tặng áo thun, được chăm sóc sức khỏe xuyên suốt chặng đường bởi đội ngũ y tế lành nghề. Ở một số cuộc thi, các vận động viên còn được tài trợ chi phí ăn sáng, chi phí nước uống và một số loại chi phí nâng cao thể lực khác. Thậm chí, nếu đạt thành tích tốt, người chạy còn được nhận các phần thưởng có giá trị cao từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng.

Có thể nói chính các cuộc thi chạy bộ đã trở thành “bà đỡ” cho phong trào thể thao lan rộng trong giới trẻ. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội, người trẻ tự hào khoe hình ảnh mình trong trang phục thể thao hay hình ảnh những chiếc huy chương đánh dấu thành tích chạy đã đạt được. Rõ ràng, niềm yêu chạy bộ, niềm yêu thể thao đã không còn dừng lại ở phạm vi cá nhân mà đã trở thành xu hướng mới, nguồn cảm hứng mới cho xã hội.

Cùng chạy vì sức khỏe cộng đồng

Trước khi các giải chạy bộ thành “hot trend” như hiện nay thì nhiều cơ quan ban ngành tại các tỉnh thành đã kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các giải chạy. Bên cạnh yếu tố phong trào, những giải chạy này còn có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều địa phương đã tổ chức các giải chạy thành những chương trình thể thao thường niên của địa bàn. Điển hình là Sacombank, ngân hàng đã có 15 năm liên tiếp đồng hành cùng chính quyền địa phương tại các tỉnh thành tổ chức Giải việt dã Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

Sacombank nhiều năm liền đồng hành cùng chính quyền địa phương tổ chức giải chạy việt dã cho thanh thiếu niên.

Năm 2019 – năm thứ 16 - chương trình diễn ra tập trung trong tháng 5 tại 39 tỉnh thành trên cả nước, thu hút hơn 28.000 vận động viên đăng ký tham dự. Ngoài việc được sải chân trên những cung đường chạy đầy thử thách, vận động viên còn được tặng kèm áo thun và cơ hội giành các giải thưởng đa dạng như tivi, xe đạp và hiện kim.

Nhận xét về giải chạy, anh Hoàng Xuân Định (vận động viên đến từ Nghệ An) cho biết: “Bản thân tôi là một người yêu chạy bộ và đã cùng bạn bè thành lập một câu lạc chuyên về môn thể thao này. Chúng tôi luôn mong muốn có các giải đấu lớn để anh em có dịp giao lưu, thử sức và rèn luyện cơ thể. Quan sát thấy có Giải việt dã do Sacombank tổ chức là giải thường niên cấp tỉnh Nghệ An từ năm 2009 với phong cách tổ chức chuyên nghiệp, nội dung thi đấu phong phú và dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, ngay khi có thông tin, CLB đã họp và quyết định đăng ký cho toàn bộ thành viên. Chúng tôi đã có những giờ phút thi đấu, cổ vũ vui “tung trời”, một số anh em đạt thành tích cao còn được nhận thưởng nữa. Có thể nói chương trình là nền tảng để chúng tôi định vị chính xác khả năng của bản thân, từ đó tập luyện để dần dần nâng cao trình độ, tiếp tục thi đấu ở các giải chuyên nghiệp”.

Anh Lê Văn Miến - VĐV tham gia đường chạy “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” tại tỉnh Nghệ An.

Ý thức được tầm quan trọng của thể thao đối với sức khỏe cũng như tinh thần và năng suất lao động, bên cạnh tổ chức giải chạy việt dã dành cho cộng đồng, năm nay Sacombank chính thức phát động chuỗi chương trình Sức trẻ Sacombank nhằm khuyến khích CBNV nâng cao nhận thức đối với việc rèn luyện sức khỏe. Tinh thần sức trẻ Sacombank đang tiếp tục được lan tỏa thông qua việc ra đời các câu lạc bộ: chạy bộ, khiêu vũ, Yoga và Tennis để cán bộ nhân viên có thêm cơ hội tham gia các hoạt động văn thể mỹ nhằm tăng cường sức khỏe, gia tăng tình đoàn kết, từ đó đem lại hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống theo đúng phương châm Khỏe thể chất – Mạnh tinh thần.

Ngoài Sacombank, nhiều đơn vị khác cũng đã và đang tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng nói chung và cho các thế hệ người Việt trẻ nói riêng. Trong đó, riêng bộ môn chạy bộ đang có xu hướng từ phòng trào tạo thành một cú hích giúp thay đổi nhận thức của giới trẻ Việt Nam về tinh thần thể thao, về nguồn cảm hứng sống xanh, sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng.