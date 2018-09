Chủ đầu tư đem gần 100 dự án bất động sản thế chấp tại ngân hàng

(Dân Việt) Tập đoàn Nam Cường, Hải Phát, Gamuda Land Việt Nam, Sông Đà 1.01, Ecoland là một trong những chủ dự án đem các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất, thế chấp dự án và nhà ở hình thành trong tương lai. Đáng chú ý, có những dự án đang chuẩn bị bàn giao nhà.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa công bố danh sách chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội đang thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp dự án và nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo thống kê từ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tính đến ngày 23.8.2018 có 92 dự án do chủ đầu tư đang thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp dự án và nhà ở hình thành trong tương lai thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, danh sách này có sự “góp mặt” của những chủ đầu tư có “tên tuổi” trong làng bất động sản tại Hà Nội hiện nay.

Nhiều "ông lớn" bất động sản đang thế chấp dự án của mình trong ngân hàng.

Điển hình như Công ty cổ phần Hải Phát thế chấp quyền sử dụng đất (đất xây dựng nhà ở thấp tầng: Thửa BT+LK1+LK2+LK3) và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (gồm 59 căn nhà ở thấp tầng), thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Công trình hồn hợp cao tầng tại Dự án đầu tư xây dựng Tổng hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Hải Phát cũng đang thế chấp tài sản với đất hình thành trong tương lai tại Phú Lãm, quận Hà Đông.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường thế chấp bằng quyền sử dụng đất các thửa đất số 92, 78, 64, 186, 156, 192, 200, 177, 198, 206, 222, 227, 229, 234, 244, 242, 217, 174, 138, 120, 246, 245, 150, 54, 71, 254, 164 thửa KĐTM Dương Nội (khu A) phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam cũng đang thế chấp quyền sử dụng đất TT14 đến TT20, TT23, TT26, TT41, TT42, CC4, CC6 dự án KDDTM C2 phường Yên Sở và Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Gây bất ngờ trong danh sách này là phẩm đầu tay của Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình cũng được doanh nghiệp này thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora 53 Triều Khúc (quận Thanh Xuân). Hiện tại, nhà liền kề dự án này đã bàn giao cho người dân vào ở, kinh doanh.

2 tòa chung cư và nhà liền kề dự án Hải Phát Plaza trên đường Tố Hữu đang được Công ty cổ phần Hải Phát thế chấp. (ảnh IT)

Tương tự, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 và Công ty Cổ phần Ecoland đã thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (không bao gồm phần tài sản là 8.609m2 sàn và các lợi ích khác của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam). Theo dự kiến, dự án Eco Lakeview sẽ bàn giao nhà cho khách hàng trong tháng 10 tới đây.

Một doanh nghiệp “mới nổi” là Công ty cổ phần xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã thế chấp quyền sử đụng đất tại lô CHC1 khu D6,9, dự án đấu giá QSDĐ, phường Phú Thượng và Xuân La, quận Tây Hồ.

Ngoài ra, một số dự án đang được chú ý trong thị trường bất động sản tại Hà Nội như chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh do Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ thương mại Hà Nội là chủ đầu tư; dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại và nhà ở chung cư Tecco do Công ty cổ phần Tập đoàn Tecco làm chủ đầu tư; dự án The Garden Hill tại số 99 Trần Bình do Công ty TNHH Đức Phương làm chủ đầu tư; dự án Eco Dream tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì do Công ty TNHH MTV Eco Dream làm chủ đầu tư… cũng đang được thế chấp tại ngân hàng.

Liên quan đến việc thế chấp dự án tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, theo khoản 1, điều 147 của Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó. Tuy nhiên, trước khi bán căn hộ, nhà ở cho khách hàng, chủ đầu tư phải giải chấp căn hộ đã được cầm cố.