Chủ đầu tư VEC nói gì sau sự cố cao tốc 34.000 tỷ chi chít ổ gà?

Sau nhiều ngày cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng, TGĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu điều hành xử lý sự cố.

Tổng giám đốc VEC Trần Văn Tám

Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC thừa nhận chưa kịp thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác và nhà thầu trong khắc phục sự cố đường bị hư hỏng.

“Hội đồng thành viên tổng công ty đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm theo chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT. Không chỉ chủ tịch, TGĐ mà cả ban điều hành và các đơn vị liên quan đều phải có trách nhiệm”, ông Tám nói.

Tổng giám đốc VEC cũng nhìn nhận, cách thông tin với báo chí chưa rõ ràng cũng dẫn đến gây bức xúc dư luận.

Ông nói rõ, thực tế đoạn đường bị bong tróc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là đoạn tuyến của Jica (Nhật Bản) đã đưa vào khai thác được 14 tháng (8/2017), nhưng khi xảy ra sự cố có phản ánh đoạn đường vừa đưa vào khai thác đã bị bong bật mặt đường. Điều này dễ gây hiểu nhầm đường mới thông xe hôm 2/9 vừa qua đã bị hư hỏng, khiến dư luận bức xúc.

Cũng theo ông Tám, việc Ban quản lý dự án lý giải hư hỏng do thời tiết là chưa đúng, bởi thực tế hư hỏng do nhiều yếu tố, trong đó có thời tiết.

“Đúng là trời mưa không thể thảm nhựa, nhưng đấy chỉ là một nguyên nhân trong nhiều nguyên nhân. Một số anh em phát biểu do thời tiết cũng chưa được”- lời ông Tám.

Khi được hỏi, có phải mặt đường hỏng do dự án bị ép tiến độ, Tổng giám đốc VEC khẳng định, dự án được các đơn kiểm định chất lượng, tư vấn… kiểm tra, giám sát đảm bảo tuyệt đối theo quy định. Hoàn toàn không có việc thúc ép tiến độ dẫn đến chất lượng mặt đường bị bong tróc.

17.10 sẽ sửa xong dứt điểm

Trước thời điểm dừng thu phí, mỗi ngày cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu được từ 500-800 triệu đồng, bình quân khoảng 600 triệu đồng/ngày.

Tổng giám đốc VEC cho rằng, việc cào bóc toàn bộ lớp thảm nhựa bị bong tróc và thảm bằng lớp bê tông nhựa mới sẽ xử lý dứt điểm được hư hỏng

Về việc mặt đường hư hỏng nhưng chậm sửa chữa, ông Tám giải thích thời gian qua trời liên tục mưa nên dù nhà thầu huy động máy móc thì vẫn không thể làm được.

"Hiện nay thời tiết đã tốt hơn nên việc sửa chữa triệt để sẽ xong trước trưa 17.10”, ông Tám khẳng định.

Ông cũng nói rõ, vị trí đường bị bong tróc thuộc gói thầu số 6 từ Km45+000 - Km46+000 (phải tuyến) do nhà thầu Thành An thi công. Đoạn Km27+000 (trái tuyến) thuộc gói thầu số 4 do nhà thầu Tuấn Lộc thi công. Hiện đoạn cả 2 đoạn tuyến này đang trong thời gian bảo hành nên các nhà thầu phải tự bỏ tiền để sửa chữa.

Các cơ quan chức năng đang cùng VEC tìm nguyên nhân đường bị bong tróc. Tuy nhiên do kết cấu nền đường không bị ảnh hưởng nên việc cào bóc toàn bộ lớp thảm cũ thay bằng thảm mới sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường sau này.