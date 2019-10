Chủ tịch Petroland Bùi Minh Chính “mất chức”, cổ phiếu đảo chiều ngoạn mục

(Dân Việt) Hội đồng quản trị của Petroland đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Bùi Minh Chính. Trên thị trường chứng khoán, bất chấp “hung tin”, cổ phiếu PTL của Petroland vẫn ghi nhận mức tăng tới 26% chỉ trong 1 tuần giao dịch.

Chiều ngày 7/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland - Mã: PTL) đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Petroland đối với ông Bùi Minh Chính.

Sau miễn nhiệm ông Bùi Minh Chính, HĐQT và Ban lãnh đạo Petroland chỉ còn lại 4 thành viên bao gồm ông Nguyễn Long, giám đốc công ty; 2 phó giám đốc là ông Đinh Việt Thanh, Ngô Bùi Ngọc và ông Phạm Văn Hạnh, ủy viên HĐQT.

Ông Bùi Minh Chính khi còn đương nhiệm

Động thái này của HĐQT Petroland diễn ra sau thông tin về việc ông Bùi Minh Chính bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Petroland. Theo đó, ngày 1/10, cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã làm việc với ban lãnh đạp Petroland để xác minh nơi làm việc của ông Bùi Minh Chính và thi hành lệnh khám xét.

Ngày 2/10, trên cổng thông tin điện tử Bộ Công An đưa tin: Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch Petroland, nguyên giám đốc Petroland.

Tuy nhiên, tới thời điểm 4/10, trong một thông báo được phát đi, Petroland vẫn khẳng định chưa nhận được các văn bản chính thức của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an về việc này.

Được biết, ông Chính sinh năm 1961. Ông chính thức giữ chức giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí từ 4/2009 tới nay. Tháng 8/2018, Petroland đã quyết định ông Bùi Minh Chính thôi kiêm giữ chức Giám đốc Công ty để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.

Trong giai đoạn điều hành của ông Bùi Minh Chính, Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland - PTL) liên tiếp gặp khó khăn về tài chính và phải thực hiện thoái vốn, bán đất tại nhiều dự án mới. Tính tới 30/6/2019, lỗ lũy kế của Petroland trên bảng cân đối kế toán vẫn lên tới hơn 238 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm từ mức 802 tỷ xuống chỉ còn 796 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ mức 370 tỷ đồng lên 393 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Bên kia bảng cân đối, Petroland có tới trên 1 nửa giá trị tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (444 tỷ đồng), và hàng tồn kho cũng chiếm tới ¼ trong số hơn 869 tỷ đồng tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2019.

Lý giải về kết quả kinh doanh yếu kém, theo Petroland, tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do nhiều chi phí phát sinh do xử lý các tồn tại từ giai đoạn trước là nguyên nhân chính dẫn đến việc thua lỗ.

Giữa tâm bão lùm xùm, chỉ tiêu lợi nhuận do tranh cãi gay gắt còn bỏ ngỏ, cổ phiếu PTL lại lội ngược dòng tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.

Tính trong 1 tuần vừa qua, kể từ khi ông Bùi Minh Chính bị khởi tố cho tới kết phiên giao dịch ngày 7/10, thị giá cổ phiếu PTL của Petroland đã tăng từ mức 3.950 đồng lên 5.000 đồng/cp, tương đương với mức tăng trên 26%. Vốn hóa của Petroland gần chạm ngưỡng 495 tỷ đồng.

Đà tăng của PTL thời gian gần đây đi cùng với động thái liên tục mua vào của ông Đinh Việt Thanh

Được biết, ông Đinh Việt Thanh là đại diện nhóm cổ đông lên án việc chuyển nhượng của doanh nghiệp với Đất Xanh, ông cũng là Thành viên HĐQT Petroland từ cuối tháng 6/2017. Đến 30/11/2018, ông Đinh Việt Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty. Ngay sau khi trở thành Thành viên HĐQT Petroland, ông Đinh Việt Thanh đã liên tục mua gom thêm cổ phiếu PTL.